44歲朱慧敏半山豪宅直播凑仔 腋下驚現巨窿衫懶理形象 網民激讚：呢個先係真媽媽！

44歲前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）嫁給心臟科名醫後，過著幸福少奶奶生活，但她湊仔方式卻出乎意料地貼地！日前朱慧敏在半山豪宅開直播與粉絲互動，鏡頭前的她雖然化了妝，但身上一件灰色舊衫的腋下位置竟然破了一個大洞，與豪宅背景形成強烈對比，究竟是她太不拘小節，還是背後另有原因？