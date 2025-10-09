44歲朱慧敏半山豪宅直播凑仔 腋下驚現巨窿衫懶理形象 網民激讚：呢個先係真媽媽！
朱慧敏半山豪宅直播 腋下驚現巨窿超礙眼
日前，朱慧敏在家中開直播，與一對子女大玩互動，場面溫馨。不過，鏡頭前的她完全放下了港姐形象，不但束起頭髮，更穿上一套極為樸素的灰色長袖衫配黑色闊褲。有眼利的網民驚訝發現，她上衣的背面腋下位置竟然破開一個大洞，相當礙眼。直播期間，未滿一歲的兒子Aten更不停在地上爬來爬去，搞到朱慧敏要多次跪在地上將他抱回鏡頭前，整個過程盡顯狼狽媽媽的真實日常，與她身處的半山豪宅形成極大反差。
朱慧敏親解湊仔實況 直播唔換衫有原因
對於自己的「穿窿衫」，朱慧敏似乎毫不在意，即使有網民留言提醒，她也未有理會，繼續專注陪伴孩子唱歌玩樂。她在直播中大方分享，自己家中並沒有聘請工人，照顧一對子女全由她一手包辦。她笑言當日因為出席完女兒朋友的生日派對，化了妝不想浪費，所以才開直播見見大家，更直率表示：「呢個就係我真實湊小朋友情況，因為爸爸返咗工，呢個就係我真實平時一個湊兩個小朋友嘅實況嘞！」這番話解釋了她為何連換件衫的時間都沒有，真實情況讓不少媽媽感同身受。
林盛斌撮合嫁心臟名醫陳良貴 三年抱兩住豪宅
兩公婆相當恩愛，是同胡定欣一樣經過好友林盛斌（Bob）介紹認識並一拍即合。朱慧敏自2021年與心臟名醫陳良貴（Jason）結婚後，便大幅減少幕前工作，專心家庭。據悉，丈夫陳良貴對她愛護有加，求婚時不但送上百萬藍籌股，更附上半山豪宅鎖匙，誠意十足。朱慧敏亦不負所望，在前年誕下女兒SheRa，今年四月再添一子Aten，成功在三年內湊成一個「好」字。雖然生活富裕，但朱慧敏堅持親力親為照顧孩子，打破外界對豪門闊太的刻板印象，難怪一件穿窿衫也能穿出幸福感。
網民讚朱慧敏超貼地 媽媽們勁有共鳴
朱慧敏的「穿窿衫」直播引起網民熱烈討論，大部分留言都對她讚不絕口，認為她非常真實和貼地。有網民表示：「呢個先係真媽媽，湊仔邊得閒理咁多」、「衫著到爛都唔掉，證明佢好慳家，唔會因為嫁得好就變質」。更有不少媽媽級網民留言表示深有共鳴：「湊住兩個真係打仗咁，有得著件衫已經好好」、「完全明白，有時連廁所都冇時間去，何況係換衫」，一面倒的正評證明朱慧敏的真性情成功贏得網民好感。