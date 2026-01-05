萬千星輝2025｜朱敏瀚陳曉華奪衣着獎 緋聞情侶終同框4字回應「禁愛令」

緋聞情侶朱敏瀚（朱仔）與陳曉華（Hera）在《萬千星輝頒獎典禮2025》上演驚喜合體！兩人巧合地雙雙奪得最佳衣着獎，一黑一白的造型襯到絕，雖然領獎時各自分開，但在後台終於同框，引發全場關注。更有趣的是，頒獎嘉賓林文龍與郭可盈在台上公然調侃他們「堅持死口唔認拍拖」，令現場氣氛更加熱鬧。面對外界熱傳的TVB「禁愛令」，兩人異口同聲否認收到任何禁令，但口供明顯不夾，反而更添神秘感。

朱仔首奪獎真空上陣狂讚Hera靚

朱敏瀚首次奪得最佳衣着男藝人獎，興奮得不得了，他透露為了今次頒獎禮非常有誠意：「好多謝大家，我都好有誠意，特別染咗個頭，西裝入面真空上陣。」當被問及對Hera的造型有何看法時，朱仔連聲大讚：「好靚好靚好靚。」記者追問會否覺得對方太性感時，他立即為女友護航：「唔會，佢都係尊重番個場合。」朱仔更搞笑表示應承大家可以任摸，又多謝好兄弟張振朗、周嘉洛幫手襯配飾，可見他對今次奪獎相當重視。

Hera二度​操肌露腰

陳曉華已是第二次奪得最佳衣着女藝人獎，她同樣為今次造型下足功夫：「我都好有誠意，我今日有露腰，仲有操肌，但尋晚忍唔到口食咗碗雲吞麵。」Hera透露今次造型一直保持神秘，「我冇同任何人講件衫係點，畀個驚喜大家。」連經理人都不知道她的造型安排，足見她對保密工作的重視。她又大讚朱仔的髮型非常出色、有驚喜，兩人互相吹捧的甜蜜互動，完全不像只是普通朋友。

黑白配造型疑有默契兩人口供不夾

兩人的黑白配造型引起外界猜測是否刻意安排，朱仔表示：「本來仲有另一套，最後揀咗呢套，襯成黑白色。」但Hera卻稱這身打扮一直保持神秘，「連經理人都唔知。」兩人的說法明顯有出入，究竟是巧合還是有心安排，令人更加好奇他們的真實關係。當被問及期望一起再奪獎時，Hera坦言有獎一定開心，暗示兩人關係密切。在後台合體時，兩人一黑一白的造型確實襯到絕，猶如天造地設的一對。

林文龍郭可盈台上公然調侃陳曉華「死口不認」

頒獎典禮上最精彩的一幕，莫過於林文龍與郭可盈在頒發「最佳女主角」獎項時，公然點名劉佩玥與陳曉華，表示兩人非常「堅持」，堅持死口唔認拍拖。這番話明顯是在調侃Hera與朱仔的緋聞關係，令現場氣氛瞬間升溫。面對如此直接的調侃，兩人也只是笑笑唔講野，既不承認也不否認，這種曖昧態度反而更加耐人尋味。

否認收禁愛令 但答案太官方引質疑

面對外界熱傳TVB下達「禁愛令」的傳聞，朱仔表示沒收到消息：「咩令都冇。公司只叫返工準時和專業。」Hera亦稱沒有收到禁令，笑言要講官方答案：「公司只鼓勵大家努力工作。」兩人異口同聲的否認，但答案過於官方化，反而令人懷疑是否真的沒有相關指引。

網民熱議情侶檔終合體反應兩極

兩人後台合體的照片在網上瘋傳，網民反應兩極化。支持者留言：「終於合體啦！黑白配真係好襯！」、「兩個都咁靚，天生一對！」但也有網民質疑：「明明話冇嘢點解咁有默契？」、「公司唔畀拍拖但又安排佢哋一齊攞獎？」部分網民更直言：「睇佢哋個樣就知有嘢啦，仲要死口唔認。」無論如何，這對緋聞情侶的一舉一動都成為全城熱話，證明他們的話題性確實非同小可。

