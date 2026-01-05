萬千星輝2025｜朱敏瀚陳曉華奪衣着獎 緋聞情侶終同框4字回應「禁愛令」

緋聞情侶朱敏瀚（朱仔）與陳曉華（Hera）在《萬千星輝頒獎典禮2025》上演驚喜合體！兩人巧合地雙雙奪得最佳衣着獎，一黑一白的造型襯到絕，雖然領獎時各自分開，但在後台終於同框，引發全場關注。更有趣的是，頒獎嘉賓林文龍與郭可盈在台上公然調侃他們「堅持死口唔認拍拖」，令現場氣氛更加熱鬧。面對外界熱傳的TVB「禁愛令」，兩人異口同聲否認收到任何禁令，但口供明顯不夾，反而更添神秘感。