朱敏瀚突爆與陳曉華分手 一文睇清半年內由甜變淡

朱敏瀚今日出席《飛常日誌II》宣傳活動時，被問及緋聞女友陳曉華有否收看劇集支持，他突然鬆口承認自己已單身一段時間，更將兩人關係定義為「同事」。過往從未正式認愛的他，今次卻率先宣布分手，令在場傳媒大感意外。