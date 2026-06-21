朱敏瀚突爆與陳曉華分手 一文睇清半年內由甜變淡
朱敏瀚出席《飛常日誌II》活動突爆單身消息
朱敏瀚今日現身中環碼頭為無綫劇集《飛常日誌II》進行宣傳，本來大談劇中飛機師「Captain K」角色的後續發展，包括角色會因鬥氣而停職等劇情。當傳媒問到陳曉華有否觀看劇集時，他即表示「唔清楚」，並透露二人已沒有聯絡，隨後更首度鬆口：「其實我單身咗一段時間，但成件事係正面嘅。」被追問單身多久，他僅反覆回應「一段時間」，拒絕透露具體日子。
朱敏瀚決絕劃清界線稱對方只是同事
朱敏瀚在回應中態度相當決絕，明確表示與陳曉華私下完全零聯絡，「涉及佢嘅嘢我唔講啦，最緊要大家都開心健康、幸福、工作順利。」被問到目前兩人屬於甚麼關係時，他簡短回應：「同事關係。」不過他亦補充，若公司安排工作上的合作，他不會介意：「接受，做嘢OK呀！我哋可以公事上合作，私下就冇聯絡。」他更安撫傳媒稱「大家放心唔好咁驚訝」，強調整件事的過程是正面的。
陳曉華兩星期前已表態拒絕再提感情事
事實上，早在6月4日陳曉華出席活動時，已對朱敏瀚相關問題表現得相當冷淡。當記者問及感情事時，她直接回應：「從來沒有，唔好再提感情事。」被問到是否冷落朱仔，她更輕描淡寫地說：「我冷落好多人呀，經理人啦，同埋我隻狗，我最愛係我經理人。」當時已有不少人猜測兩人關係生變，如今朱敏瀚親口證實，一切疑團終於解開。
從萬千星輝同框到腳傷避談經歷半年變化
回顧這段關係的時間線，兩人於2024年被傳撻着，期間曾被拍到同遊日本及同居。今年1月4日的《萬千星輝頒獎典禮》上，傳媒巧思投票讓兩人雙雙奪得最佳衣着獎，一黑一白造型襯到絕，後台合照時仍被視為圈中最受關注的緋聞情侶。然而到了2月初，朱敏瀚因踢波傷及腳部韌帶需要做手術，住院一晚期間好友張振朗載他錄節目、周嘉洛買蛋撻探望，但被問到陳曉華有否慰問時，他已刻意迴避，僅以「所有同事都好錫我」帶過。
網民感嘆由了解中變同事中間跳過太多步
消息傳出後隨即引發網民熱議，不少人對這段「從未正式認愛就已分手」的關係感到唏噓。有網民留言：「由了解中變同事，中間跳過咗好多步。」亦有人感嘆：「1月頒獎禮仲咁甜蜜，轉頭就冇聯絡。」部分網民則關注朱敏瀚的措辭，認為他多次強調「正面」反而顯得刻意：「講得越正面越覺得有故事。」另有支持者表示尊重兩人決定：「各自發展都好，最緊要開心。」