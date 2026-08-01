38歲朱晨麗離巢TVB 一文回顧15年演藝路 由逆境翻身到6年緋聞

38歲前港姐四料冠軍朱晨麗今日宣布結束與TVB長達15年的賓主關係，正式約滿離巢，為演藝生涯揭開新一頁。由港姐冠軍到TVB一線花旦，她曾歷經廣東話受質疑、憑《超時空男臣》成功翻身，再到感情生活屢成焦點，一路走來話題不斷！