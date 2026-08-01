38歲朱晨麗離巢TVB 一文回顧15年演藝路 由逆境翻身到6年緋聞
港姐冠軍朱晨麗於社交平台親撰長文宣佈離巢
朱晨麗於今日透過個人社交平台發佈多張昔日照片並親自撰寫長文，正式向外界宣佈約滿離巢消息。回顧自2011年參選香港小姐並以大熱姿態奪冠以來演藝路，她在帖文中感觸表示這次離開是告別一段滿載成長旅程，並預告未來將轉向人生演藝路新章節。這篇長文瞬間吸引大批圈中好友及支持者湧入留言，紛紛對她告別服務長達15載舊東家這個重大決定表示關注。
曾因廣東話發音惹負評靠流連茶餐廳偷聽自救
回顧過去演藝生涯並非一帆風順，初出道便接替陳法拉頂上重頭劇《名媛望族》惹來鋪天蓋地批評。面對外界對其廣東話發音不標準進行猛烈轟炸，朱晨麗坦言當時曾被人當面奚落「選港姐梗係選一個識講廣東話嘅人，唔通選你咩！」。為了克服語言障礙與龐大心理壓力，她想出一個極具奇效貼地絕招，經常獨自流連本地茶餐廳偷聽食客日常對話，透過這種特殊方式一步步學會最地道廣東話，從而扭轉劣勢並持續精進演技。
憑藉《超時空男臣》奪獎成功翻身
經過多年咬緊牙關刻苦磨練，朱晨麗終於在2017年迎來事業轉捩點。她憑劇集《超時空男臣》中飾演「方惠芝」一角成功奪得《萬千星輝頒獎典禮》「最佳女配角」，一洗早年因廣東話及演技備受質疑的形象，正式打開觀眾認受性。其後她接連主演《多功能老婆》、《大醬園》、《輕·功》等劇集，演技逐漸獲得肯定，成功躋身TVB一線花旦之列，亦由昔日飽受批評的新人成為公司力捧女藝人之一。
感情生活曾成焦點 與何廣沛6年緋聞
除了事業備受關注，朱晨麗的感情生活亦一直是外界焦點。她與何廣沛因2017年合作《超時空男臣》傳出緋聞，二人多年來雖一直以「好朋友」相稱，但曾多次被拍到男方出入朱晨麗寓所、雨中共撐一傘及疑似同遊泰國，一直被外界視為公開秘密的一對。直到2023年初，何廣沛被發現單方面取消追蹤朱晨麗社交平台帳號，二人其後同場零交流，更互稱「同事」，令這段傳足6年的緋聞正式畫上句號。其後朱晨麗一度被指因緋聞及戀富二代傳聞而遭TVB「雪藏」，幕前工作明顯減少。
網民對告別聲明反應兩極瘋狂揣測是否準備閃婚
隨著離巢消息曝光，各大網絡討論區隨即掀起熱烈討論，大批網民針對其未來動向作出多種猜測。有一直支持她的粉絲留言表示「期待你的婚禮」及「朱朱會一直幸福架」，認為她近年幕前產量大減且刻意減少接劇，明顯是為嫁入豪門鋪路。同時亦有部分網民對她離開表示不捨，紛紛留言「幾時到妳啊」以及「演技真係進步咗好多」，甚至有人翻出她昔日辛酸史進行對比。目前網絡輿論持續發酵，各種關於她即將退隱並籌備世紀婚禮傳聞依然絡繹不絕。