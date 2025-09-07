朱晨麗首度開腔回應何廣沛閃婚 尷尬送祝福 否認被TVB雪藏

藝人朱晨麗（Rebecca）與何廣沛的緋聞傳了多年，一直是粉絲眼中的金童玉女，惟去年何廣沛被揭情歸公關女友Sarah Miu，上月更驚喜宣布求婚成功，正式封盤。今日朱晨麗出席活動時首度開腔回應，對於昔日緋聞男友結婚，她略顯尷尬，但仍大方送上祝福，同時也澄清了自己與百億富二代同遊歐洲的傳聞，感情狀況再次震撼網民。