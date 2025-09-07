朱晨麗首度開腔回應何廣沛閃婚 尷尬送祝福 否認被TVB雪藏
藝人朱晨麗（Rebecca）與何廣沛的緋聞傳了多年，一直是粉絲眼中的金童玉女，惟去年何廣沛被揭情歸公關女友Sarah Miu，上月更驚喜宣布求婚成功，正式封盤。今日朱晨麗出席活動時首度開腔回應，對於昔日緋聞男友結婚，她略顯尷尬，但仍大方送上祝福，同時也澄清了自己與百億富二代同遊歐洲的傳聞，感情狀況再次震撼網民。
尷尬恭喜舊緋聞男友
活動上，朱晨麗被問及何廣沛的婚訊時，坦言尚未親自恭賀對方，但表示之後會傳訊息祝福。她略帶尷尬地說：「恭喜佢呀，搵到個好伴侶，結婚生仔，人生大事嚟。」當被追問是否覺得可惜時，她則淡然回應：「點會可惜？個個都會大個仔大個女。」言談間似乎早已放下昔日情誼，反應大方得體，獲網民激讚。
澄清百億富二代緋聞
另一邊廂，朱晨麗早前被爆與百億富二代史昊洺同遊歐洲，疑似覓得新歡。對此，她斬釘截鐵地澄清兩人只是朋友關係，歐洲之行亦是一大班朋友同遊。她形容對方是「好好嘅男仔、好Gentleman」，但強調兩人僅為朋友。當被問到對方是否正在追求自己時，她巧妙地將問題拋回給男方：「要問佢先知。」態度耐人尋味。
感情隨緣不強求
朱晨麗直言目前仍然單身，雖然媽媽也會為她的婚事著急，但她自己則抱持隨緣的態度，認為感情事不能強求，主動也未必有用，一切要看緣分安排。她笑言現時會專注事業，將感情事暫時放下，等待對的人出現。
否認被雪藏等公司安排
事業方面，朱晨麗自拍畢《巾幗梟雄之懸崖》後暫未有新工作安排，惹來被「雪藏」的揣測。她對此作出否認，表示只是在等待公司安排，並強調公司內還有很多其他藝人同樣在等候工作，需要時間去規劃。她希望能挑戰更多不同類型的角色，為觀眾帶來新鮮感，粉絲們都表示期待她的新作。
