38歲港姐冠軍驚現發福 孕味濃完全認唔出 傳戀上百億富二代做闊太
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38歲四料港姐冠軍朱晨麗近日現身佛山出席爬龍舟活動，一身寬鬆白色上衣配闊腳褲的保守打扮，令網民即時發現她身形圓潤不少，紛紛猜測她是否有喜。這位傳與百億富二代史昊洺密戀的TVB花旦，近年頻繁出入上流社交場合，今次驚現發福更令外界對她的感情狀況浮想聯翩。
朱晨麗佛山睇龍舟穿著密實被眾人護送入場
朱晨麗以嘉賓身份現身佛山爬龍舟活動，當日她穿上寬鬆白色上衣及闊腳長褲，打扮得相當保守低調。她在眾人護送下進場，沿途在岸邊揮手又比心心，為龍舟隊成員落力打氣，成功炒熱現場氣氛。其後她更與現場人士親切合照，展現出十足親和力，人氣依然不俗。不過鏡頭下的她面部明顯圓潤，與過往纖瘦形象判若兩人，令在場人士及網民都大感驚訝。
曾否認懷孕但承認與史昊洺關係親近不排除閃婚
朱晨麗過往曾多次否認懷孕傳聞，但好友陳煒曾在公開場合踢爆她「好事近」，令外界對這段豪門戀情更加好奇。朱晨麗其後亦鬆口承認與百億富二代史昊洺關係「比正常朋友再親近一啲」，更表示不排除閃婚的可能性。史昊洺父親為香港中華廠商聯合會會長史立德，家族身家過百億，如果這段戀情修成正果，朱晨麗將正式躋身豪門闊太行列。
四料港姐冠軍情路坎坷打拼20年終遇百億富二代
朱晨麗2011年以四料冠軍姿態奪得港姐殊榮，因樣貌似陳法拉而有「翻版陳法拉」稱號。她在內地出生，來港發展初期生活艱苦，經過20年打拼終於榮升TVB花旦。感情路上，她入行10多年先後與百億電子大王劉紀明、李逸朗及名門之後葉瀚華傳出緋聞，亦曾與何廣沛有過6年地下情，可惜於2023年告終。近年她與史昊洺感情穩定，頻頻出入馬場及出席名媛晚宴，更到巴黎出席高級場合，生活奢華愜意。
網民熱議朱晨麗發福直言完全認唔出
朱晨麗今次現身的照片在網上瘋傳，不少網民對她的身形變化感到震驚。有人留言「朱圓肉潤」、「和以前完全不像了」、「她怎麼臉方了」，亦有人笑指「胖了不少」、「大隻了」。不過亦有支持者為她護航，表示「她胖了也氣質很好」、「圓潤也是好漂亮啊」、「發福了依然好看」。以她目前38歲的年齡及與百億富二代的穩定關係，網民普遍認為即使是準備做闊太，保持好心情比身材更重要。
資料或影片來源：原文刊於新假期