38歲港姐冠軍驚現發福 孕味濃完全認唔出 傳戀上百億富二代做闊太

38歲四料港姐冠軍朱晨麗近日現身佛山出席爬龍舟活動，一身寬鬆白色上衣配闊腳褲的保守打扮，令網民即時發現她身形圓潤不少，紛紛猜測她是否有喜。這位傳與百億富二代史昊洺密戀的TVB花旦，近年頻繁出入上流社交場合，今次驚現發福更令外界對她的感情狀況浮想聯翩。