朱晨麗自稱單身卻被閨密陳煒踢爆「備孕細節」 情路坎坷傳密戀百億富二代
陳煒爆朱晨麗為生育戒食日本菜拒絕雪卵
陳煒與朱晨麗因2019年合作拍攝《多功能老婆》結成閨密，多年來姊妹情深厚。煒哥受訪時透露，朱朱為了日後生育嚴格管理飲食：「有次約佢食飯，我提議不如去食日本嘢，佢完全唔使諗立刻拒絕，原因係覺得魚生有可能受污染，又驚賀爾蒙失調會影響日後生育。」被問到有否考慮雪卵作後備方案，煒哥即笑言：「佢就係傳統到要自然受孕呀！」煒哥更表示自己手頭上並無合適單身對象可以介紹給朱朱，因為老公的朋友早已成家立室，而自己認識多年的朋友圈朱朱亦全部見過面。
朱晨麗自稱單身卻承認與史昊洺關係親近
朱晨麗在專訪中自稱目前單身，表明擇偶不揀擇，只要擁有健康的異性就可以，更直言：「遇到啱嘅我一定唔會收埋，感情事要同姊妹分享商量，希望有生之年可以經歷婚姻啦！」不過外界早已盛傳她與百億富二代史昊洺感情穩定，她本人亦曾鬆口承認與對方關係「比正常朋友再親近一啲」，更表示不排除閃婚可能。史昊洺父親為前香港中華廠商聯合會會長史立德，家族身家過百億，若戀情修成正果，朱晨麗將正式躋身豪門行列。
佛山現身面圓穿著寬鬆懷孕傳聞再度升溫
朱晨麗雖然多次否認懷孕，但近期以嘉賓身份現身佛山龍舟活動時，穿上寬鬆白色上衣配闊腳長褲，打扮保守低調。她在眾人護送下進場，沿途揮手比心為龍舟隊打氣，不過鏡頭下面部明顯圓潤，與過往纖瘦形象判若兩人。朱朱在專訪中透露自己經常接受身體檢查，醫生表示其狀況比實際年齡還好，生育絕對沒有問題，又感謝煒哥不時請食燕窩花膠助她凍齡。煒哥更感性表示：「多對眼同多把口應該幫到忙嘅，成功同失敗嘅感情我都經歷過，點都畀到啲提點同意見啩！」
網民熱議朱晨麗口裏說單身身體卻很誠實
朱晨麗一邊自稱單身等嫁、一邊被閨密爆料備孕細節的矛盾表現，隨即引起網民熱烈討論。有網民留言「口裏說單身，身體很誠實」，亦有人指「備孕備到咁認真，邊有可能冇對象」，更有人翻出她早前在佛山面圓現身的照片，直言「呢個肚已經藏唔住啦」。不過亦有支持者為她護航，認為女生注重身體管理屬正常事，不應過度揣測，並祝福她早日覓得幸福歸宿。