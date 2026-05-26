朱晨麗自稱單身卻被閨密陳煒踢爆「備孕細節」 情路坎坷傳密戀百億富二代

朱晨麗與閨密陳煒早前接受傳媒專訪，煒哥不但大爆朱朱為備孕嚴格戒口，更踢爆對方堅持自然受孕、連雪卵都唔考慮。自稱單身的朱晨麗卻被頻頻傳出懷孕消息，身形變化更令外界議論紛紛，這位港姐冠軍的肚皮風雲似乎愈演愈烈。