朱智賢呻極品新外傭耍大牌 公開寸爆對話 網民轟博炒
朱智賢爆新外傭一星期即耍大牌
朱智賢昨日在Instagram限時動態中怒斥新請的外傭，透露對方抵港工作僅一星期已問題多多。她在帖文中寫道：「今日簡直係開拓咗我三觀，工人姐姐問我『依家咩年代呀？唔畀用電話』我想問香港有邊一個打工仔，喺開工嘅時候可以用電話？然之後再同老闆講以上呢番說話。」朱智賢表示這位外傭的反應令她非常震驚，質疑對方的工作態度極為惡劣。數小時後，朱智賢再次在Threads平台發文投訴，指工人姐姐拒絕帶愛犬散步，更以疲累為藉口推卸責任。
外傭拒絕照顧愛犬推卸主要職責
朱智賢在Threads上進一步爆料，表示這位外傭來了一星期後竟然告訴她很累不願帶狗落街，而且態度極差。她無奈地詢問網民應該如何處理這種情況，最終只能親自帶愛犬外出散步。朱智賢強調在面試時已經清楚說明照顧狗隻是主要工作，當時這位姐姐還聲稱自己很喜歡狗，但實際工作後卻完全不同。她在回覆網民時透露：「Interview嗰時講到明照顧隻狗係主要工作，佢仲同我講自己好鍾意狗」，顯示對方在面試時的表現與實際工作態度存在巨大落差。
經紀公司要求加錢請新外傭
面對這位「極品」外傭的惡劣表現，朱智賢向東網透露已與經紀公司溝通，但對方的回應令她更加無奈。她表示：「Agent嗰邊咪係咁想做調停囉，然之後就話可以畀番個七折我請番個新㗎囉！但係我本身係畀咗17,000幾蚊囉，好肉痛……」朱智賢指出自己已經支付了17,000多元的費用，現在經紀公司卻要求她再加錢請新的外傭，令她感到非常肉痛。她認為這種處理方式並不合理，畢竟問題出在外傭的工作態度上，而非她的要求過分。
網民狂轟外傭疑似博炒賠償
朱智賢的遭遇引起大批網民關注，紛紛在留言區批評這位外傭的行為。不少網友建議她「咁你叫佢反鄉下」、「搵番佢間公司講吓先」，更有人指出「現在啲工人姐姐係博炒，等你炒有得賠」。網民普遍認為這位外傭的態度極為惡劣，質疑對方可能故意製造問題希望被解僱以獲得賠償。朱智賢在回覆網民時表示正在溝通中，並承認情況真的很離譜，甚至考慮要求對方返回家鄉。她的遭遇獲得不少網民同情，大家都認為僱主的基本要求並不過分。