朱智賢呻極品新外傭耍大牌 公開寸爆對話 網民轟博炒

39歲前港姐朱智賢昨日在社交平台大爆新請外傭的離譜行為，這位工作僅一星期的「極品」姐姐不但拒絕帶狗散步，更反問僱主現在是什麼年代不准用手機，態度囂張令人震驚。朱智賢無奈表示對方的言行已經開拓了她的三觀，最終只能親自帶愛犬落街。