40歲朱智賢有喜？掀衣驚現巨肚 好友排隊恭喜背後真相竟然係
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前TVB女星朱智賢昨日無預警在社交媒體掀衣露出巨型肚腩，視覺衝擊力極強的照片瞬間引爆大肚疑雲，一眾圈中好友更排隊留言「恭喜」，場面一度失控。不過事件背後的真相，竟然與一款即將推出的減肥產品有關。
朱智賢掀衣自拍肚腩凸起震驚網民
40歲的朱智賢昨日（9日）在社交平台發布兩張掀開衣服的自拍照，事前更以黑底白字「慎入」作為警告。照片中她的肚皮明顯凸起，與平日手腳纖幼的骨感形象形成極大反差。她坦承這個「朱腩肉」已困擾自己好一段日子，皆因太愛甜品和曲奇，無論怎樣瘦都擺脫不了肚腩。她特別強調照片為「原圖直出」，背景沒有任何變形，自嘲道：「我都以為自己有咗」、「我自己都覺得好恐怖」，並預告下星期將會公開一款極度見效的法寶。
江嘉敏袁偉豪黃建東排隊講恭喜互相調侃
巨肚照一出，圈中好友即時炸鍋。經常被指「時肥時瘦」的江嘉敏最快留言：「喂，恭喜晒😂😂😂😂😂🔥🔥🔥」，結果觸動朱智賢神經，被一秒反擊：「我一直都恭喜你㗎😂」，兩人互揭瘡疤暗寸對方身形，喜感中帶點火藥味。袁偉豪亦加入戰團追問：「恭喜你呀，知道仔定女未啊？」朱智賢順水推舟笑稱是「龍鳳胎」。黃建東更問她打算順產還是開刀，朱智賢極度配合地回覆：「到時先算啦！」幾人的互動講到似層層，令整個留言區熱鬧爆笑。
偷食風波後轉型KOL再經歷分手重新出發
朱智賢2013年參選港姐入行，曾憑旅遊節目《3日2夜》奠定性感女神地位。2020年她與港男冠軍人夫黎振燁被揭發山頂偷食蛋糕，事業大受打擊遭TVB雪藏。2023年她黯然離巢轉型做KOL，雖然當時男友謝東閔不離不棄，一度發展至同居生活，但兩人最終在2024年底宣布結束8年情。回復單身後的朱智賢積極經營社交媒體，上月更曾大曬婚紗照引發網民揣測，今次再以自毀形象方式製造話題，展現出她重新包裝自己的決心。
網民熱議懷疑賣廣告但讚朱智賢夠坦誠
不少網民一眼看穿今次是為廣告鋪路，但仍然對朱智賢的坦誠態度表示欣賞。有人留言：「明知係廣告都覺得好有趣」、「起碼肯show真實身形，唔係個個藝人做得到」、「朱朱真係好搞笑，同班friend互片好有娛樂性」。亦有網民表示被照片嚇到，直言第一眼真的以為她懷孕，認為這波宣傳效果相當成功。
資料或影片來源：原文刊於新假期