朱智賢分手年幾罕有動氣！遭網民狂插「唔珍惜謝東閔」 霸氣反擊一句話惹內幕猜測
朱智賢謝東閔8年情路 曾共渡難關
回顧朱智賢與謝東閔的8年情，可謂經歷過驚濤駭浪。2020年，朱智賢爆出與人夫黎振燁的「偷食蛋糕」事件，事業直插谷底。當時謝東閔選擇不離不棄，更Man爆陪同她出席記者會，一力承擔外界壓力，被網民封為「絕世好男人」。兩人之後更發展至同居階段，外界一度以為他們早已認定對方，豈料在2024年底卻共同宣布和平分手，結束這段得來不易的感情，令不少人大感可惜。
無辜被翻舊帳 朱智賢遭網民道德審判
分手超過一年，朱智賢已轉型為KOL，不時在社交平台分享生活點滴。日前她上載一段關於情侶同居前後大不同的搞笑短片，內容與舊愛謝東閔完全無關，卻有網民突然舊事重提，留言對她作出審判：「老實講，謝東閔真係好男人，只可以講你唔懂珍惜，亦希望你能夠經一事長一智」。這番言論無疑是將分手的責任全歸咎於朱智賢一人身上，瞬間點燃了火頭。
朱智賢罕有動氣反擊 一句話KO塘邊鶴
面對網民的無理指責，一直未有公開談論分手細節的朱智賢，今次選擇不再啞忍，罕有地正面還擊！她直接在該留言下回覆，語氣堅定地表示：「你這樣留言，就知道你根本不認識我們兩人，祝你生活愉快」。這句簡潔而有力的回應，既沒有惡言相向，又清晰地劃清界線，暗示感情中的細節不足為外人道，霸氣十足地KO了自以為是的「塘邊鶴」。
謝東閔無預警宣布分手 朱智賢9月曾受訪 1句話證感情已亮紅燈？
企業強人｜朱智賢登場神秘身份曝光 曾偷食斷正獲男友謝東閔護航雙雙離巢
37歲朱智賢入行10年宣布離巢 「偷食人夫」事件最轟動
謝東閔79字宣布分手：以不同身分繼續守護對方
謝東閔2024年11月配以一張牽手圖發文：「謝謝大家一直以來對我們的愛護與關心。我們有共識地決定以後會以不同身分繼續支持及守護對方，希望各位能夠給予我們空間，私人事情只想低調處理。日後亦不會再作任何回應，謝謝。朱朱 & Brian」。
朱智賢9月曾受訪 1句話證感情已亮紅燈？
有傳媒在9月訪問朱智賢有關結婚大計時，朱智賢露出一絲尷尬，並回應指隨緣，坦言兩個家庭對婚事都好自由，不過就說：「我哋冇特別討論呢個問題。」