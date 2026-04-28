朱智賢分手年幾罕有動氣！遭網民狂插「唔珍惜謝東閔」 霸氣反擊一句話惹內幕猜測

前度是個公認的好男人，分手後就注定要被道德綁架？現年39歲的前TVB女星朱智賢（Ashley），自2024年底宣布與拍拖8年的謝東閔分手後，一直專注KOL事業，生活看似重回正軌。豈料近日她竟因網民一句「唔懂珍惜」的留言，罕有地在社交平台動氣反擊，一句KO「塘邊鶴」式言論，更意外引發外界猜測兩人當年分手的真正內幕，究竟感情事是否真如外人所見般簡單？