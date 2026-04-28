朱智賢分手年幾罕有動氣！遭網民狂插「唔珍惜謝東閔」 霸氣反擊一句話惹內幕猜測

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前度是個公認的好男人，分手後就注定要被道德綁架？現年39歲的前TVB女星朱智賢（Ashley），自2024年底宣布與拍拖8年的謝東閔分手後，一直專注KOL事業，生活看似重回正軌。豈料近日她竟因網民一句「唔懂珍惜」的留言，罕有地在社交平台動氣反擊，一句KO「塘邊鶴」式言論，更意外引發外界猜測兩人當年分手的真正內幕，究竟感情事是否真如外人所見般簡單？

朱智賢謝東閔8年情路 曾共渡難關

回顧朱智賢與謝東閔的8年情，可謂經歷過驚濤駭浪。2020年，朱智賢爆出與人夫黎振燁的「偷食蛋糕」事件，事業直插谷底。當時謝東閔選擇不離不棄，更Man爆陪同她出席記者會，一力承擔外界壓力，被網民封為「絕世好男人」。兩人之後更發展至同居階段，外界一度以為他們早已認定對方，豈料在2024年底卻共同宣布和平分手，結束這段得來不易的感情，令不少人大感可惜。

無辜被翻舊帳 朱智賢遭網民道德審判

分手超過一年，朱智賢已轉型為KOL，不時在社交平台分享生活點滴。日前她上載一段關於情侶同居前後大不同的搞笑短片，內容與舊愛謝東閔完全無關，卻有網民突然舊事重提，留言對她作出審判：「老實講，謝東閔真係好男人，只可以講你唔懂珍惜，亦希望你能夠經一事長一智」。這番言論無疑是將分手的責任全歸咎於朱智賢一人身上，瞬間點燃了火頭。

朱智賢罕有動氣反擊 一句話KO塘邊鶴

面對網民的無理指責，一直未有公開談論分手細節的朱智賢，今次選擇不再啞忍，罕有地正面還擊！她直接在該留言下回覆，語氣堅定地表示：「你這樣留言，就知道你根本不認識我們兩人，祝你生活愉快」。這句簡潔而有力的回應，既沒有惡言相向，又清晰地劃清界線，暗示感情中的細節不足為外人道，霸氣十足地KO了自以為是的「塘邊鶴」。

謝東閔無預警宣布分手 朱智賢9月曾受訪 1句話證感情已亮紅燈？
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謝東閔79字宣布分手：以不同身分繼續守護對方

謝東閔2024年11月配以一張牽手圖發文：「謝謝大家一直以來對我們的愛護與關心。我們有共識地決定以後會以不同身分繼續支持及守護對方，希望各位能夠給予我們空間，私人事情只想低調處理。日後亦不會再作任何回應，謝謝。朱朱 & Brian」。

朱智賢 謝東閔 （圖片來源：IG@brian_tsetse）
（圖片來源：IG@brian_tsetse）

朱智賢9月曾受訪 1句話證感情已亮紅燈？

有傳媒在9月訪問朱智賢有關結婚大計時，朱智賢露出一絲尷尬，並回應指隨緣，坦言兩個家庭對婚事都好自由，不過就說：「我哋冇特別討論呢個問題。」

朱智賢 謝東閔 朱智賢去年約滿離巢TVB。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢去年約滿離巢TVB。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢 謝東閔 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
朱智賢 謝東閔 （圖片來源：IG@ashley_ellabel）
（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢 謝東閔 黎振燁與朱智賢因《食腦喪B》撻著。（圖片來源：TVB）
黎振燁與朱智賢因《食腦喪B》撻著。（圖片來源：TVB）
朱智賢 謝東閔 《食腦喪B》中黎振燁用呢句說對白冧死朱智賢。（圖片來源：TVB）
《食腦喪B》中黎振燁用呢句說對白冧死朱智賢。（圖片來源：TVB）
朱智賢 謝東閔 傳媒記招不設提問，有在場採訪資深行家都不禁表示「偷食道歉記招嚟講、呢份稿都寫得算差」！（圖片來源：東方新地）
傳媒記招不設提問，有在場採訪資深行家都不禁表示「偷食道歉記招嚟講、呢份稿都寫得算差」！（圖片來源：東方新地）
朱智賢 謝東閔 謝東閔表示呢段時間會多啲陪朱智賢，希望可以陪佢「走過呢個階段」。（圖片來源：TVB）
謝東閔表示呢段時間會多啲陪朱智賢，希望可以陪佢「走過呢個階段」。（圖片來源：TVB）
朱智賢 謝東閔 黎振燁在2020年被爆出醜聞後一直「潛水」。（圖片來源：TVB）
黎振燁在2020年被爆出醜聞後一直「潛水」。（圖片來源：TVB）
朱智賢 謝東閔 朱智賢約滿離巢TVB。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢約滿離巢TVB。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢 謝東閔 去年兩人宣布分手。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
去年兩人宣布分手。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢 謝東閔 （圖片來源：IG@ashley_ellabel）
（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢 謝東閔 （圖片來源：IG@ashley_ellabel）
（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢 謝東閔 （圖片來源：IG@ashley_ellabel）
（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢 謝東閔 （圖片來源：IG@ashley_ellabel）
（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢 謝東閔 （圖片來源：IG@ashley_ellabel）
（圖片來源：IG@ashley_ellabel）

圖片來源：IG@brian_tsetse、IG@ashley_ellabel、小紅書、TVB、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期

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