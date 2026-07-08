朱維德獲封TVB開台忠臣之一 服務53年 曾踢爆娘家「越來越衰」真相
「朱翁同行」專頁證實朱維德離世消息
一直有發布朱翁近況的社交平台專頁「朱翁同行」今日發布消息，正式證實朱維德的死訊。帖文中透露朱翁於昨日安詳離世，家人希望外界給予空間，「此刻朱翁的家人希望能安靜處理相關事宜，感謝各界的關心與體諒。」消息傳出後，大批圈中人及觀眾紛紛留言悼念，回憶朱翁字正腔圓、中氣十足的主持風格，以及他在螢幕上飾演律師、醫生等德高望重角色的身影。
朱維德曾公開炮轟TVB「越來越衰」
2019年無綫停播朱翁主持長達24年的長壽文教節目《文化廣場》，朱維德當時接受傳媒訪問表現平淡，坦言「冇話捨唔捨得」，更自爆節目有「十衰之首」稱呼，即全線最低收視節目排行第一位，節目能維持播出全因牽涉政府發牌制度。朱翁更對無綫不停裁員感到生氣，直言「無綫越來越衰」，感慨節目質素下降，「只會向大陸或台灣四買片」，又透露曾向高層獻計但遭拒絕，令他甚為氣結。
開台元老服務53年見證無綫興衰
朱維德於1960年代加入麗的映聲展開演藝生涯，1967年轉投無綫後成為開台首批十名員工之一。他曾擔任第一代晨早清談節目《報曉雅集》、首個旅遊節目《大江南北》主持，亦主持過《體育世界》、《婦女新姿》、《都市閒情》等經典節目，被譽為香港「旅遊達人始祖」。2014年《萬千星輝頒獎典禮》上，朱翁獲頒發專業演員大獎，肯定其對演藝圈的貢獻。他最後一套參演劇集為《牛下女高音》，2020年正式離開服務53年的無綫電視。朱翁同時是香港歷史文化及掌故的權威研究者，曾出版《香港掌故》、《香江舊貌》及《朱翁同遊 香港原貌》等多部書籍。
網民感嘆一個時代正式終結
消息傳出後大批網民留言悼念，不少人表示朱翁是童年回憶的一部分，「細個放學返屋企就係睇佢主持節目」、「朱翁把聲好有磁性，依家啲主持邊個比得上」。亦有網民翻出朱翁當年炮轟無綫的片段，感嘆「佢講嘅嘢到今日都啱晒」、「94歲高齡走得安詳已經係福氣」。有資深觀眾指朱翁見證了香港電視業由盛轉衰的整個過程，他的離世象徵著無綫黃金年代最後一塊拼圖正式消失。