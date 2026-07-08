朱維德獲封TVB開台忠臣之一 服務53年 曾踢爆娘家「越來越衰」真相

人稱「朱翁」的資深演藝及傳媒人朱維德昨日安詳離世，享年94歲。作為無綫電視開台首批十名員工之一，朱維德服務無綫長達53年，主持過無數經典節目，陪伴幾代香港人成長，他離開前曾公開炮轟老東家「越來越衰」，這番話至今仍令人印象深刻。