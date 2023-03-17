爆周星馳初會朱茵情景超爆笑 導演陳嘉上揭《逃學威龍》原本主角非星爺
睇廣告發掘朱茵參演
陳嘉上在節目中大爆原來《逃學威龍2》本身是沒有朱茵這個角色，但他因為看到電視廣告，發現這個女孩子很吸引，於是特別去查她的身份，發現朱茵當時是演藝學院的學生：「當時演藝學院仲未俾學生出去拍戲，我特別去見咗鍾景輝（King Sir），佢係當時嘅校長，我同King Sir講『我會好好地，我唔係亂拍戲嘅，希望King Sir你俾朱茵跟我出去拍部戲』，係咁樣請到朱茵嘅！」
試造型見朱茵 周星馳離遠Say Hello
不過原來當時投資《逃學威龍2》的永盛電影，其老闆向華勝並不太喜歡朱茵，嫌她又奀又瘦又不夠高，面亦太細。陳嘉上更指首次試造型很失敗，結果要再重做一次造型，戲中造型是第二次造型而來，當時周星馳在其中一次試造型時，與朱茵遠遠的見了一面，打聲招呼Say個Hello就完了。
首日開工朱茵生眼瘡變參觀
直至拍戲那天，朱茵首日來開工時左眼生了眼瘡，陳嘉上就先不拍她的戲份，並叫她在場內陪一陪大家兼熟習環境。到拍攝完成，陳嘉上放朱茵走先，周星馳這時就走來撩人說：「做乜咁快走呀？」陳嘉上就指對方今日無嘢拍啦，明天吧，周星馳才說「好呀，好呀！」
拍初見面戲 星爺狂NG
到了第二天，朱茵的眼瘡仍未全好，但已不能再等，於是都要拍，因此觀眾見到她的第一個鏡頭，只得半邊面坐在樓梯的書櫃前看小說《浪》，導演也刻意安排這個場景，可以令周星馳由樓梯下面走上來，而朱茵亦不會顯得很矮。
怎料這個鏡頭，周星馳卻拍了很多次都要NG，陳嘉上指自己當時就不斷問周星馳：「做乜嘢呢？吓？做乜會NG呢？」文雋聞言說：「佢（周星馳）一路上去腳軟呀！佢係刻意NG嘅」另一主持即問：「行過咗咋，唔係Kiss喎！」陳嘉上說：「行過咋嘛，望一眼咋嘛！」
首個鏡頭即過電 二人互相吸引
最後在大家看着周星馳走了這條樓梯幾次後，終於成功拍到要的鏡頭，陳嘉上指自己當時笑笑口走開，這時周星馳就走上前追着陳嘉上問：「你笑乜嘢？你笑乜嘢？喂喂喂，你笑乜嘢？」陳嘉上就笑着說：「無嘢呀，我今日好開心，我部戲嘅感情戲會拍得好好。」全場人即大笑！
陳嘉上指當時周星馳與朱茵拍第一個鏡頭時，就互相過電，已經有火花，文雋笑指如果是卡通片，已經有電光在中間閃現，陳嘉上直言有些人天生會互相吸引，是沒有辦法的。
《逃學威龍》原本非周星馳主演
節目中又提到，最初是向華勝經過多次游說，才打動到陳嘉上執導《逃學威龍》，由於當時陳嘉上拍了很多中產電影包括《小男人周記》、《三人世界》等等，因此向華勝原本屬意了一個充滿中產感覺的男演員來主演《逃學威龍》，以配合陳嘉上的風格，不過陳嘉上卻希望改變，不要再拍中產。
要求星爺改戲路一擊即中
陳嘉上提到當時周星馳剛完了電影《龍的傳人》及《新精武門》，開始走下坡，連向華勝也擔心周星馳是否適合，但是陳嘉上卻堅持周星馳「好得」，才去找李修賢傾片約，他又指出周星馳當時不斷重複自己演小人物角色，但陳嘉上認為他已貴為周星馳，無人認為他是小人物了，必須作出改變，結果才有了《逃學威龍》的阿Sir帶領一班學生這些設定。
陳嘉上又爆《逃學威龍》開拍前沒有任何劇本，只有幾個重要情節的大綱，對白是即日或之前一日才度，但就正好可以配合周星馳與吳孟達的節奏，亦讓大家現場有一種玩的氣氛，才成就了經典。
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