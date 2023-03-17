爆周星馳初會朱茵情景超爆笑 導演陳嘉上揭《逃學威龍》原本主角非星爺

文雋的YouTube節目《文雋講呢啲講嗰啲》，近日一連四集找來導演陳嘉上做嘉賓，頭兩集陳嘉上分別講述自己的入行經過及成為導演的機緣，已經爆了很多行內秘密。來到第三集戲肉，當然是大爆與周星馳的合作點滴，以及星爺與朱茵在拍攝電影《逃學威龍2》時，初次見面的經過，原來星爺與朱茵拍第一個鏡頭時，竟然連超簡單的行樓梯瞄到朱茵睇小說《浪》的鏡頭，都狂NG！