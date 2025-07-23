53歲朱茵仙氣出活動 網民竟集體錯fo兼狠批造型出曬事
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53歲的「紫霞仙子」朱茵向來係靚女界嘅代表，今日（23日）一輯佢出席晚宴的相片在網上瘋傳，keep得極好嘅佢更獲唔少網民力讚魅力不減當年！不過朱茵當日嘅打扮竟被網民狠批出曬事……
朱茵斯文打扮竟被狠批出曬事
近日朱茵現身深圳一個晚宴活動，狀態大勇的她以一襲白色恤衫示人，吸引全場目光。在傳媒拍照環節，朱茵非常合作地擺出多個姿勢，但當她轉向側面時，恤衫在鎂光燈下顯得格外貼身，令其傲人身材十分搶fo。不過有網民就將焦點放在其胸前嘅部分，紛紛猜測她可能未有穿上內衣，直指場面「有啲尷尬」，令這場晚宴活動意外因衣著問題而掀起波瀾。
網民一面倒狠批造型出曬事
朱茵的「真空疑雲」照曝光後，網民反應兩極，但大部分留言都對其衣著打扮表示不滿，認為與她一貫的「女神」形象大相逕庭。有網民直接狠批：「太不配合朱茵的形象了，不是大就叫好看的」、「為甚麽她要真空上陣？」、「正面還好，側面毫無美感…」
亦有粉絲表示心痛，認為朱茵的氣質更勝於賣弄身材，希望她能繼續保持仙氣形象，直言「女神形象崩壞了」、「求你唔好咁樣」等。
孖蔡少芬拍新劇《風華背後》回歸公仔箱
朱茵早前宣布將夥拍好姊妹蔡少芬、黃宗澤、姜大衛等好戲之人，擔正主演新劇《風華背後》，強勁陣容令外界期待值爆燈。朱茵自2012年與黃貫中（Paul）結婚並誕下女兒黃鶯後，一度將重心放在家庭，如今女兒已13歲，朱茵亦全面復出拍劇。正當粉絲期待她在新劇中的精湛演技時，這次的性感打扮風波無疑為她帶來了額外的關注度，也讓外界好奇她在劇中會否有更大膽的形象突破。
撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、微博@朱茵、微博@邵氏兄弟電影、微博@蔡小芬資料或影片來源：原文刊於新假期