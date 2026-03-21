朱雀堂｜金馬影后萬茜鬥戲秦俊傑 兩大戲劇學院猛人聯手查案！
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內地懸疑劇《朱雀堂》卡士強勁，由金馬獎最佳女配角萬茜，惡鬥同樣是科班出身的男星秦俊傑，兩大演技派首度聯手查案，消息一出即引發網民熱烈討論！劇集改編自著名小說，集懸疑、蠱毒及符咒等元素於一身，兩位主角均畢業於頂級戲劇學府，今次強強聯手，究竟會擦出怎樣的火花？
金馬影后萬茜坐鎮朱雀堂 背景嚇人
女主角萬茜來頭絕對不小，畢業於上海戲劇學院表演系，是名副其實的「科班」演員。她早在2014年便憑電影《軍中樂園》中精湛的演出，勇奪第51屆金馬獎最佳女配角獎，演技實力備受肯定。這次在《朱雀堂》中，她飾演打理夜總會的女老闆高英，角色神秘莫測，周旋於各方勢力之間，非常考驗演技。由金馬級影后坐鎮，無疑為劇集質素提供了最強保證。
男主角秦俊傑來頭不小 曾拍《滿城盡帶黃金甲》
男主角秦俊傑同樣是實力派，畢業於中央戲劇學院表演系，與萬茜可謂系出同門。他演藝經驗豐富，早期已參演過張藝謀執導的大製作電影《滿城盡帶黃金甲》，其後亦在電影《黃飛鴻之英雄有夢》中有亮眼表現。這次在《朱雀堂》中飾演法醫夏漠，將與萬茜的角色由對立到合作，一同揭開驚天陰謀，兩位實力派演員的對手戲絕對是劇集最大看點。
網民期待強強聯手 「演技派對決必追！」
《朱雀堂》集合兩大戲劇學院出身的實力派演員，消息公佈後網民反應極之熱烈，紛紛表示期待。不少網民留言大讚選角有眼光：「終於有套戲係睇演技！」「萬茜金馬級數，秦俊傑都係實力派，呢個組合有火花」、「兩個都係科班出身，對手戲一定好精彩」、「絕對係強強聯手，必追劇集！」。可見，單是男女主角的演技對決，已成功為劇集製造了極高期待值。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期