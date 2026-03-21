朱雀堂｜金馬影后萬茜鬥戲秦俊傑 兩大戲劇學院猛人聯手查案！

內地懸疑劇《朱雀堂》卡士強勁，由金馬獎最佳女配角萬茜，惡鬥同樣是科班出身的男星秦俊傑，兩大演技派首度聯手查案，消息一出即引發網民熱烈討論！劇集改編自著名小說，集懸疑、蠱毒及符咒等元素於一身，兩位主角均畢業於頂級戲劇學府，今次強強聯手，究竟會擦出怎樣的火花？