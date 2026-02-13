一馬當先行大運｜馬德鐘憂姓馬犯太歲 李丞責贈言愈勞碌愈好 吳偉豪一字藏玄機？

今晚（13日）播出的《一馬當先行大運》中，李丞責師傅與熱播劇《非常檢控觀》一眾主演食團年飯，大談馬年運程！馬德鐘竟因自己姓「馬」而擔心犯太歲，而吳偉豪Rico更即場測字問前程，獲李丞責師傅拆解其「豪」字背後玄機，更與其代表作《愛・回家》神奇應驗，究竟師傅對他們有何驚人預測？