一馬當先行大運｜馬德鐘憂姓馬犯太歲 李丞責贈言愈勞碌愈好 吳偉豪一字藏玄機？
廣告
今晚（13日）播出的《一馬當先行大運》中，李丞責師傅與熱播劇《非常檢控觀》一眾主演食團年飯，大談馬年運程！馬德鐘竟因自己姓「馬」而擔心犯太歲，而吳偉豪Rico更即場測字問前程，獲李丞責師傅拆解其「豪」字背後玄機，更與其代表作《愛・回家》神奇應驗，究竟師傅對他們有何驚人預測？
李丞責預言九運旺正義劇 吳偉豪提議拍古裝版獲讚
今晚節目中，李丞責師傅與馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲及游嘉欣等《非常檢控觀》演員齊齊開運。師傅首先分析大勢，指馬年正值九運，屬火的年份會令人心較為浮躁，因此伸張正義題材的劇集將特別容易引發觀眾共鳴，《非常檢控觀》正正食正「天時地利」。Rico聽後腦筋急轉彎，即場問道：「如果我哋拍古裝版有冇可能？」師傅聞言即大讚是好橋，更指九運亦旺虛擬題材，直言：「古裝版意想不到，好精彩，穿越時空都得喎。」為劇集未來發展提供了無限想像空間。
馬德鐘憂姓馬犯太歲 李丞責派定心丸：勞碌但值得
輪到個人運程，劇中主角馬德鐘（馬神）率先提出心中疑慮，擔心自己姓「馬」會否在馬年構成犯太歲。李丞責師傅隨即為他派定心丸，解釋馬神生肖屬猴，與馬年並無相沖。師傅更批算他今年有「驛馬」及「文昌」兩大吉星拱照，意味著事業將會非常忙碌，需要不停周圍飛，有很多向外發展的機會。雖然是辛苦勞碌的一年，但「文昌」星有利於名譽及獎項，絕對是愈忙愈旺。師傅最後更向馬神贈上金句：「今年係勞碌嘅一年，但係值得嘅一年。」預示他將名利雙收。
吳偉豪測「豪」字前程 曾因名衰想改藝名
年輕演員吳偉豪Rico則在測字環節中寫下一個「豪」字問前程，並自爆入行初期曾因名字諧音不吉利而考慮改藝名：「入行嗰陣有諗改藝名，聽講偉豪個音落咗去。」李丞責師傅隨即拆解「豪」字玄機，指其上半部為「高」，有立於人前、出人頭地之意；下半部則是「豕」，即是豬，代表拍攝與家庭有關的題材會大受歡迎，而肖豬者更是他的貴人。師傅的分析竟與Rico的演藝路不謀而合，他正是憑處境劇《愛・回家之開心速遞》中「朱凌凌」一角成功入屋，「朱」與「豬」同音，劇集亦是家庭題材，完美應驗師傅所言，事業運早有啟示。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期