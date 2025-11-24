「超強棄將」李佳芯離巢仍殺入視后戰 告別作鬥佘詩曼 宣萱雙劇提名成大熱
廣告
萬千星輝頒獎典禮2025今日公布入圍名單，已離巢的李佳芯憑告別作《麻雀樂團》殺入視后戰團，將與大熱門佘詩曼正面交鋒。這場視后爭奪戰星光熠熠，多位實力派女星同台較量，結果令人期待。
李佳芯告別作殺入視后戰圈
李佳芯去年離巢無綫後，由她夥拍視帝譚俊彥主演的《麻雀樂團》成為告別作品。這次憑藉該劇入圍最佳女主角，與一眾實力派女星同場競技。作為已離巢藝人仍能獲得提名，足見其演技實力獲得認可，亦為這場視后爭奪戰增添話題性。
佘詩曼李施嬅《新聞女王2》雙雙入圍
曾憑《新聞女王》「Man姐文慧心」一角第三度封視后的佘詩曼，今次將偕同劇中對手李施嬅，憑《新聞女王2》再度爭奪視后殊榮。佘詩曼作為三屆視后得主，今次能否再下一城備受關注，而李施嬅入圍視后亦令人矚目。
宣萱雙劇提名成封后大熱
宣萱憑《巨塔之后》和《執法者們》一人獨攬兩項提名，被視為封后大熱人選。同樣獲得雙重提名的還有陳瀅，她憑《痞子無間道》和《執法者們》入圍。其他競爭者包括滕麗名第三次憑《愛·回家之開心速遞》熊尚善一角入圍，以及湯洛雯、劉佩玥、陳煒等實力派女星。
網民熱議視后花落誰家
《萬千星輝頒獎典禮2025》將於明年1月8日舉行，網民對今屆視后人選議論紛紛。有網民認為「佘詩曼實力最強」，亦有人支持「宣萱雙劇提名機會大」，更有聲音指「李佳芯離巢仍入圍好勵志」。這場群雌爭霸的視后大戰，究竟誰能脫穎而出，令人拭目以待。
圖片來源：TVB、李佳芯IG資料或影片來源：原文刊於新假期