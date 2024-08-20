李佳芯自拍引發健康疑慮 眼利網民見唇色又黑又紫 7年前曾為1事做手術

人見人愛的TVB花旦李佳芯（Ali）憑《BB來了》中的精湛演出，贏得了視后的榮譽。今年六月，她完成了《麻雀樂園》的拍攝工作，目前正在與所屬公司討論續約事宜。近日，李佳芯在社交平台發布一張素顏的自拍，竟讓粉絲發現她身體一部位疑發出健康警號！

