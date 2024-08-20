李佳芯自拍引發健康疑慮 眼利網民見唇色又黑又紫 7年前曾為1事做手術
廣告
人見人愛的TVB花旦李佳芯（Ali）憑《BB來了》中的精湛演出，贏得了視后的榮譽。今年六月，她完成了《麻雀樂園》的拍攝工作，目前正在與所屬公司討論續約事宜。近日，李佳芯在社交平台發布一張素顏的自拍，竟讓粉絲發現她身體一部位疑發出健康警號！
李佳芯唇色又黑又紫 疑一部位現健康警號
李佳芯分享了一張她在下雨天的自拍照，並寫道：「下雨天．想起 那個被雨淋濕後 太陽曬乾的時刻～」。照片顯示她戴著琥珀色眼鏡框，穿著鮮紅色的衛衣，自信地展示她的素顏。儘管有粉絲讚美她的皮膚狀態良好，但也有人注意到她的唇色偏黑和紫，對她的健康狀況表示擔憂，希望她能有足夠的休息時間。有網民指出，脣色的青紫可能是血液循環不良或缺氧的跡象，甚至可能是心臟問題的前兆，因此建議李佳芯應更加關注自己的身體健康。
李佳芯近期活動表現正常
儘管有關其健康的疑慮，李佳芯最近還是活躍於公眾活動。她曾參加一個奧運宣傳活動，並與乒乓球運動員林兆恆展開了一場友好的球技比拼。在活動中，她看起來健康狀況良好，並未顯示出任何異常。這可能表明，她嘴脣的青紫色只是偶爾的現象，不應過度解讀。
李佳芯曾公開卵巢腫瘤經歷 連起床都有困難
唔少網友都好關心Ali健康，而在TVB健康資訊節目《身體最誠實》中，李佳芯曾公開2017年生卵巢腫瘤一事，她說：「有一晚收工返屋企瞓覺，瞓到半夜突然間腹部好痛，嗰種痛係扭住撕裂嗰種痛，我係從來都未試過咁，幾日之後去做身體檢查，醫生發現我個卵巢有個13cm乘7cm大嘅腫瘤。」李佳芯指其實當時身體早已發生異樣，只是因自己工作太忙未有為意，她說：「嗰時之前我摸住肚時，都feel到凸起咗嘅，但因為工作忙，以為自己只係有小肚腩，就忽略咗冇留意。好彩個腫瘤係良性，醫生都即刻幫我排期做手術。」
李佳芯不斷提醒自己要照顧好身體
Ali續指做完手術後頭一個星期連起床都有困難：「因為傷口有啲血水去未清，每次起身都要撳住啲嘢先起到床，所以我啲肌肉同筋骨都會痛。」Ali坦言經歷事件後深有體會：「原來曾經以為離自己好遠嘅事，霎眼間就會出現，所以我不斷提醒自己，要照顧好身體，咁先可以好好享受生活。」
圖片來源：IG@aliaime、TVB提供