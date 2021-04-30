李佳芯 周嘉洛被選為網民心目中應過檔ViuTV藝人 高踞十大排行榜竟然有…
文、圖：東方新地
1.李佳芯
李佳芯08年入行以主持為主，12年轉投無綫開始演員生涯，最初多演邪花，後來成功轉型，16年奪得飛躍進步女藝員，兩年後更憑《BB來了》奮得視后。雖然去年被雪，但無損其人氣，在網上人氣依然強勁。
網民最想李佳芯過檔ViuTV，更提議除了拍劇外，可與參加《口罩小姐》有翻版Ali之稱的羅佩芝（Giann）孖住主持烹飪節目。
2.周嘉洛
男演員方面，網民投票最多的是周嘉洛，他在《愛回家》演的廢青安（金城安）甚得同輩年輕觀眾的喜歡，更指相信他過檔ViuTV發展會更好，留在TVB只會做配角。
網民推舉周嘉洛：「TVB後生嗰批佢最有睇頭﹗」
網民教洗甩無綫味：「上《考有Feel》得咗﹗」
3.賴慰玲
實力派人妻級的賴慰玲被亦網民指希望她過檔的藝員，指她有演技又有鄭裕玲影子，留在無綫有點浪費，更指她這類不靠性感，又升呢人妻人母，仍有一種獨特的吸引力。
4.森美
身兼主持及演員的森美，都是網民最想他過檔ViuTV的心水，又指森美老拍檔小儀在ViuTV主持遊戲節目《考有Feel》相當搞笑，網民都希望森美小儀合體一起主持《考有Feel》的綜藝節目。
5.農夫
農夫的陸永和C君近來受無綫重用，近來有份參與重頭綜藝節目《開心大綜藝》及《大整蠱》，二人的搞笑及執生技巧令網民相當佩服，更指二人若過檔ViuTV，在無包袱下相信會玩得更放，發揮必定更大﹗
6.鄭裕玲
唔單止年輕演員，連無綫神枱級的司儀鄭裕玲，原來都是網民的心水之選，大讚Do姐沒有做到「滑啞」，願意給機會年輕的歌手、藝人。
7.利穎怡
亦有網民指ViuTV八點檔時間最弱，提議可搞如《東張西望》集娛樂及時事的節目，更大力推舉有《東張》女神之稱的利穎怡過檔ViuTV。
8.陳展鵬
陳展鵬亦榜上有名，網民指陳展鵬拍無綫劇多年，但仍搣唔甩陣亞視味，希望他過檔ViuTV，看看能否洗甩陣亞視味，網民留言有創意。
9.楊明
有網民投選楊明應該過檔ViuTV，更提議他可以拍攝《晚吹-有酒今晚吹》以及《學神出沒請注意》，更指在《學神》可以同「公路炸彈」片過，明顯是惡搞居多。
10.曾志偉
有網民以投票曾志偉，指他最應該過ViuTV，原因竟然是叫他扮ViuTV的吉祥物Sound Bear（生啤），又指可以讓ERROR在節目再次「炸生啤」，又以153來形容曾志偉，並指曾志偉過檔除了扮吉祥物還可以做掃地。