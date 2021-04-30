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李佳芯 周嘉洛被選為網民心目中應過檔ViuTV藝人 高踞十大排行榜竟然有…

東方新地 - 娛聞

李佳芯同周嘉洛有乜共通點？李佳芯拍劇年資僅6年奪得視后寶座，周嘉洛入行未夠4年已擸走男配，除了與獎有緣，更有觀眾緣，近日有網民發起投票選出最想邊位TVB藝人過檔ViuTV？，李佳芯及周嘉洛最多人想佢哋過檔，當中最估唔到有幾位資深藝人都打入十大排名榜上，原來是因為…
文、圖：東方新地

李佳芯 周嘉洛 ViuTV 過檔
李佳芯去年被放入雪櫃，錯失四部劇，不過無損其人氣。

1.李佳芯

李佳芯08年入行以主持為主，12年轉投無綫開始演員生涯，最初多演邪花，後來成功轉型，16年奪得飛躍進步女藝員，兩年後更憑《BB來了》奮得視后。雖然去年被雪，但無損其人氣，在網上人氣依然強勁。

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李佳芯是網民最高投票想她過檔的女藝人。
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網民好想Ali離開TVB。

網民最想李佳芯過檔ViuTV，更提議除了拍劇外，可與參加《口罩小姐》有翻版Ali之稱的羅佩芝（Giann）孖住主持烹飪節目。

李佳芯周嘉洛被選為網民心目中應過檔 ViuTV藝人 高踞排行榜竟然有...
網民提議Ali過檔後主持節目。
《口罩小姐》羅佩芝有「翻版Ali」之稱。
《口罩小姐》羅佩芝有「翻版Ali」之稱。

2.周嘉洛

男演員方面，網民投票最多的是周嘉洛，他在《愛回家》演的廢青安（金城安）甚得同輩年輕觀眾的喜歡，更指相信他過檔ViuTV發展會更好，留在TVB只會做配角。

周嘉洛即將拍攝古裝喜劇《痞子殿下》，頂替王祖藍做男一，有指是由王祖藍點名令周嘉洛有此機會，故要暫別成名劇《愛回家》。
周嘉洛即將拍攝古裝喜劇《痞子殿下》，頂替王祖藍做男一，有指是由王祖藍點名令周嘉洛有此機會，故要暫別成名劇《愛回家》。

網民推舉周嘉洛：「TVB後生嗰批佢最有睇頭﹗」

李佳芯 周嘉洛 ViuTV 過檔
網民大讚周嘉洛有喜感。

網民教洗甩無綫味：「上《考有Feel》得咗﹗」

李佳芯 周嘉洛 ViuTV 過檔
有網民指周嘉洛陣《愛回家》無綫味濃，有網民即提出解決方法。

3.賴慰玲

實力派人妻級的賴慰玲被亦網民指希望她過檔的藝員，指她有演技又有鄭裕玲影子，留在無綫有點浪費，更指她這類不靠性感，又升呢人妻人母，仍有一種獨特的吸引力。

李佳芯 周嘉洛 ViuTV 過檔
33歲賴慰玲演技備受肯定，去年奪得最佳女配角獎。
李佳芯 周嘉洛 ViuTV 過檔
網民最想無綫藝人過檔ViuTV排行榜中，李佳芯、周嘉洛、賴慰玲高踞頭三位。
李佳芯 周嘉洛 ViuTV 過檔
李佳芯和賴慰玲都是演技與氣質俱備。

4.森美

身兼主持及演員的森美，都是網民最想他過檔ViuTV的心水，又指森美老拍檔小儀在ViuTV主持遊戲節目《考有Feel》相當搞笑，網民都希望森美小儀合體一起主持《考有Feel》的綜藝節目。

李佳芯 周嘉洛 ViuTV 過檔
森美是不少網民心目中應該過檔ViuTV的藝人之一。
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網民期待森美小儀主持《考有Feel》。

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5.農夫

農夫的陸永和C君近來受無綫重用，近來有份參與重頭綜藝節目《開心大綜藝》及《大整蠱》，二人的搞笑及執生技巧令網民相當佩服，更指二人若過檔ViuTV，在無包袱下相信會玩得更放，發揮必定更大﹗

李佳芯 周嘉洛 ViuTV 過檔
農夫唱得talk得又搞笑，近年更參與不少劇集。
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網民想農夫過檔ViuTV。

6.鄭裕玲

唔單止年輕演員，連無綫神枱級的司儀鄭裕玲，原來都是網民的心水之選，大讚Do姐沒有做到「滑啞」，願意給機會年輕的歌手、藝人。

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網民高度讚揚Do姐。
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Do姐多次訪問姜濤。
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Do姐經常邀請ViuTV藝人做電台訪問。

7.利穎怡

亦有網民指ViuTV八點檔時間最弱，提議可搞如《東張西望》集娛樂及時事的節目，更大力推舉有《東張》女神之稱的利穎怡過檔ViuTV。

李佳芯 周嘉洛 ViuTV 過檔
利穎怡代表《東張西望》外景採訪時，最愛以貼身露肩裝，有「東張女神」之稱號。
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網民建議

8.陳展鵬

陳展鵬亦榜上有名，網民指陳展鵬拍無綫劇多年，但仍搣唔甩陣亞視味，希望他過檔ViuTV，看看能否洗甩陣亞視味，網民留言有創意。

陳展鵬效力無綫多年，不過網民卻指他還有陣亞視味。
陳展鵬效力無綫多年，不過網民卻指他還有陣亞視味。
李佳芯周嘉洛被選為網民心目中應過檔 ViuTV藝人 高踞排行榜竟然有...
網民留言有創意。
李佳芯 周嘉洛 ViuTV 過檔
有經民認為陳展鵬陣亞視味一世未能洗脫。

9.楊明

有網民投選楊明應該過檔ViuTV，更提議他可以拍攝《晚吹-有酒今晚吹》以及《學神出沒請注意》，更指在《學神》可以同「公路炸彈」片過，明顯是惡搞居多。

李佳芯 周嘉洛 ViuTV 過檔
網民留言惡搞楊明。
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楊明的案件下月再審。

10.曾志偉

有網民以投票曾志偉，指他最應該過ViuTV，原因竟然是叫他扮ViuTV的吉祥物Sound Bear（生啤），又指可以讓ERROR在節目再次「炸生啤」，又以153來形容曾志偉，並指曾志偉過檔除了扮吉祥物還可以做掃地。

曾志偉都打入十大。
曾志偉都打入十大。

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