李佳芯 周嘉洛被選為網民心目中應過檔ViuTV藝人 高踞十大排行榜竟然有…

李佳芯同周嘉洛有乜共通點？李佳芯拍劇年資僅6年奪得視后寶座，周嘉洛入行未夠4年已擸走男配，除了與獎有緣，更有觀眾緣，近日有網民發起投票選出最想邊位TVB藝人過檔ViuTV？，李佳芯及周嘉洛最多人想佢哋過檔，當中最估唔到有幾位資深藝人都打入十大排名榜上，原來是因為…

文、圖：東方新地