39歲李佳芯練戲場面曝光 演「爛賭婆」零秒入戲震驚網民
即場派題 李佳芯Ali零秒入戲演「爛賭婆」
李佳芯Ali出道多年來，一直挑戰不同的角色，從清純學生到專業人士，甚至小三和新手媽媽等角色，Ali都能夠演得毫無包袱，入型入格。這次在《BAD ACTING》中，導師甄詠蓓為了激發出Ali嶄新的可能性，特意安排了一個好賭成性的角色設定給Ali。雖然Ali當天要在毫無準備的情況下零秒入戲，但她依然能夠由向老公借錢的老婆到問女兒借錢的大媽等多個角色發揮得淋漓盡致，令導師都忍不住大讚！
Ali自爆「李佳芯」限制自己發展
Ali在接受導師甄詠蓓訪問當中，直言自己在演戲過程中，「李佳芯」的身份最限制著自己的演戲生涯。Ali表示學習的時候「錯誤」亦是過程之一，但有時候因為「李佳芯」此身份局限自己，令自己未能隨心地去學習。她亦表示：「我嚟上堂，專注鑽研，學習戲劇就係想冇限制，我就是想將規限打開，咁樣就唔可以存在『李佳芯』。」
親身回應「女神」稱號
導師甄詠蓓亦問道「女神」之稱如何影響到Ali的演藝之路，Ali回應表示自己很幸運，因為公司給予自己飾演很多不同角色的機會，而且透過不同角色的訓練，令觀眾能夠看見不同方面的自己。除了長髮飄飄、仙氣滿滿的女神角色，亦出演過小三角色、媽媽角色、師奶大嬸角色等，Ali表示很幸運能夠靠這些角色開發新的戲路，而不是只局限於飾演「女神」的角色。
自揭沉迷演戲原因
Ali在接受訪問的時候，亦有提及過自己為什麼會沉迷演戲，她表示透過演戲，她能夠更加了解自己。她在演戲之前對自己毫不了解，但透過演戲，自己更加願意去嘗試，從此一開始發現到更多的可能性，更多元化的自己。
在訪問尾聲，她亦謙虛表示自己將會成為一個好演員，但現在還正在處於成為好演員的過程中，因為好的演員需要繼續學習，繼續了解生命、了解他人、了解自己和世界。她認為演戲時一個需要不斷學習的過程，所以自己的演藝之路是不會有終點的。
一起看Ali零秒入戲的演出：
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