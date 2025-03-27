李佳芯成立工作室打破「封殺」傳聞 獲古天樂公司招手傾合作 認試鏡ViuTV角色
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視后李佳芯（Ali）去年底離巢TVB，之後大家都好關心她的新動向，今日（27日）她現身一個內地汽車品牌發布會時，就透露自己已經在最近成立了個人工作室！
李佳芯打破被內地「封殺」傳聞
李佳芯今次出席的是內地的汽車品牌活動，也是她成立工作室後的第一份工作，她笑言這證明了她並未有被內地「封殺」。活動現場聚集了超過30名熱情的粉絲，他們手持支持牌為她加油打氣。在接受媒體訪問時，李佳芯透露自己平時開車比較心急，曾在停車時在車身留下不少「戰績」，並開玩笑說：「如果有啲朋友坐完我架車，下次出去嗰陣就話不如我揸啦！」不過她笑指現時她的駕駛技術已跟她歌喉一樣有所提升。
親自設計工作室Logo
在談到個人的感情生活時，李佳芯坦言目前單身，她表示：「我依家冇男朋友，感情同工作一樣keep住好開放嘅態度，我自己成立咗工作室，咩類型都想試。」她透露連工作室Logo都是由她自己設計，而在經營工作室方面，她覺得自己直接談價格有些尷尬，所以都是交由2位員工協助處理這方面的事務。
個人生活與工作室經營
關於未來的合作計劃，有消息指古天樂旗下的公司有意邀請李佳芯合作拍電影。對此，李佳芯回應：「我之前都有聽過，其實唔同公司都有見過面，但暫時都係傾嘅階段。」但她否認與古天樂有過直接會面，只係同公司傾，不過雙方都釋出了最大誠意。她直言在現階段她需要更多空間去做自己想做的事情，例如畫畫、慈善方面的工作。
未來合作計劃與角色挑選
李佳芯強調自己仍熱愛拍電視劇，她透露自己之前有收過ViuTV劇本，也親自參加了角色的casting，她說：「角色同劇本吸引係好緊要嘅，我有casting過媽媽同埋心理醫生的角色。」至於她曾參與演出的TVB劇集《麻雀樂園》何時會播出，她表示：「唔知啊！等通知。」她也表示對於未來是否會參加TVB的宣傳活動持開放態度，她說：「我都話open任何嘅工作機會。」不過今次TVB並未有派員前往採訪。
撰文：東方新地圖片來源：IG@aliaime、IG@viu1hk資料或影片來源：原文刊於新假期