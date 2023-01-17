有種好男人 | 李佳芯開腔力撐舊愛陳炳銓 陳自瑤爆王浩信為一事返港
《有種好男人》李佳芯 回應與舊愛復合傳聞
《有種好男人》踏入結局周，日前一眾演員齊集進行宣傳，其中李佳芯同吳偉豪這對母子檔配搭獲觀眾大讚為劇集帶來新鮮感，不過兩人就表示希望下次可以改演情侶發展姊弟戀，吳偉豪更劇透指自己即將得知生父之謎，從而推動故事有大進展。
指陳炳銓出現商場全因公司安排
李佳芯早前傳出與前度陳炳銓復合，陳炳銓更被指疑似在台下暗中支持她出席商場活動，惹來外界揣測，李佳芯這日就特別開腔澄清復合傳聞：「有雜誌拎咗啲相做咗呢個故事，我覺得其實係公司安排咁啱喺嗰個地區，而嗰個地區又係佢成日出沒嘅地方，可能係公司營造緊我哋係『螢幕情侶』。」
李佳芯：係我搵佢，唔係佢搵我
李佳芯續為陳炳銓護航，解釋：「其實係我搵佢，唔係佢搵我，唔係！唔係！人哋經過食嘢，見到有event就咁樣，我相信係咁。」李佳芯又坦言新一年恨拍拖，希望感情和事業都愈來愈好，感情事方面更希望順其自然。
陳自瑤否認捉姦戲係自身經歷
除了李佳芯外，同場的陳自瑤（Yoyo）亦有接受訪問，她在劇中飾演的八婆仔角色愛無風起浪，反而被觀眾覺得她演得好可愛又傻氣，大獲好評，講到不少網民對劇中一幕陳自瑤拍的捉姦戲非常好奇，狂問點解演得咁似，係咪自身經歷？陳自瑤就笑言演得似係因為編劇功力，好多都係跟劇本對白。
透露王浩信已返港
被問到老公王浩信已經去咗內地成年，陳自瑤就透露：「佢返咗嚟，都會團年，佢好耐冇見過小朋友。」講到王浩信都有讚她演八婆演得好出色，陳自瑤就支吾以對：「要問番佢，佢冇同我講過。」
李佳芯回應與舊愛復合傳聞 陳自瑤拍捉姦戲未有代入親身經歷
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