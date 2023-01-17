有種好男人 | 李佳芯開腔力撐舊愛陳炳銓 陳自瑤爆王浩信為一事返港

李佳芯（Ali）兩年前和拍拖七年的陳炳銓分手後，雖然裙下之臣不少，但仍一直單身至今，近日有傳李佳芯與陳炳銓掟煲唔掟蓋，為見對方一面，陳炳銓更走去商場偷望李佳芯出席活動。李佳芯日前出席《有種好男人》宣傳活動，就特別開腔回應這宗復合緋聞！