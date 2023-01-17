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有種好男人 | 李佳芯開腔力撐舊愛陳炳銓 陳自瑤爆王浩信為一事返港

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李佳芯（Ali）兩年前和拍拖七年的陳炳銓分手後，雖然裙下之臣不少，但仍一直單身至今，近日有傳李佳芯與陳炳銓掟煲唔掟蓋，為見對方一面，陳炳銓更走去商場偷望李佳芯出席活動。李佳芯日前出席《有種好男人》宣傳活動，就特別開腔回應這宗復合緋聞！

李佳芯 李佳芯在《有種好男人》的宣傳活動上，大談與舊愛復合傳聞。
李佳芯在《有種好男人》的宣傳活動上，大談與舊愛復合傳聞。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

《有種好男人》李佳芯 回應與舊愛復合傳聞

《有種好男人》踏入結局周，日前一眾演員齊集進行宣傳，其中李佳芯同吳偉豪這對母子檔配搭獲觀眾大讚為劇集帶來新鮮感，不過兩人就表示希望下次可以改演情侶發展姊弟戀，吳偉豪更劇透指自己即將得知生父之謎，從而推動故事有大進展。

有種好男人 李佳芯 李佳芯同吳偉豪希望下次可以唔使演母子，改演姊弟戀。
李佳芯同吳偉豪希望下次可以唔使演母子，改演姊弟戀。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

指陳炳銓出現商場全因公司安排

李佳芯早前傳出與前度陳炳銓復合，陳炳銓更被指疑似在台下暗中支持她出席商場活動，惹來外界揣測，李佳芯這日就特別開腔澄清復合傳聞：「有雜誌拎咗啲相做咗呢個故事，我覺得其實係公司安排咁啱喺嗰個地區，而嗰個地區又係佢成日出沒嘅地方，可能係公司營造緊我哋係『螢幕情侶』。」

有種好男人 李佳芯 李佳芯話係公司想營造佢同陳炳銓做「螢幕情侶」。
李佳芯話係公司想營造佢同陳炳銓做「螢幕情侶」。（圖片來源：[email protected]

李佳芯：係我搵佢，唔係佢搵我

李佳芯續為陳炳銓護航，解釋：「其實係我搵佢，唔係佢搵我，唔係！唔係！人哋經過食嘢，見到有event就咁樣，我相信係咁。」李佳芯又坦言新一年恨拍拖，希望感情和事業都愈來愈好，感情事方面更希望順其自然。

有種好男人 李佳芯 李佳芯為陳炳銓辯護，話佢只係經過食嘢！
李佳芯為陳炳銓辯護，話佢只係經過食嘢！（圖片來源：[email protected]
有種好男人 李佳芯 陳炳銓7年情玩完 Ali自爆「呢刻單身」正式搬離愛巢
李佳芯日前在將軍澳商場宣傳《有種好男人》，有媒體發現陳炳銓疑似為一睹舊愛真身以一解思念，不惜混入人群中。當知道被在場記者發現後，陳炳銓便快速逃離現場，飛奔往停車場取車離開。（圖片來源：新傳媒照片庫）
有種好男人 李佳芯 分手兩年多，李佳芯非常留意陳炳銓之日常，不時畀心以示支持。
分手兩年多，李佳芯非常留意陳炳銓之日常，不時畀心以示支持，因此令兩人復合的傳聞更加「似層層」。(圖片來源：[email protected]_n)

陳自瑤否認捉姦戲係自身經歷

除了李佳芯外，同場的陳自瑤（Yoyo）亦有接受訪問，她在劇中飾演的八婆仔角色愛無風起浪，反而被觀眾覺得她演得好可愛又傻氣，大獲好評，講到不少網民對劇中一幕陳自瑤拍的捉姦戲非常好奇，狂問點解演得咁似，係咪自身經歷？陳自瑤就笑言演得似係因為編劇功力，好多都係跟劇本對白。

有種好男人 李佳芯 陳自瑤話劇中捉姦戲都係跟劇本對白講。
陳自瑤話劇中捉姦戲都係跟劇本對白講。（圖片來源：[email protected]
有種好男人 李佳芯 陳自瑤 陳自瑤陪趙希洛去捉姦。
陳自瑤劇中陪趙希洛去捉姦，狂爆「有冇咁餓，晏晝都出嚟偷食」、「捉姦要在床，今日就要佢斷正、打離婚官司都有證據」、「夠膽召妓，唔夠膽出嚟見老婆啊」、「死變態佬死雞蟲，因住有病啊」等金句。（圖片來源：無綫影片截圖）
有種好男人 李佳芯 陳自瑤 陳自瑤叫趙希洛打電話確認佢老公入咗邊個單位。
不少網民大讚陳自瑤演得自然，但亦取笑她一定有過親身經歷，才能演得如此逼真。（圖片來源：無綫影片截圖）

透露王浩信已返港

被問到老公王浩信已經去咗內地成年，陳自瑤就透露：「佢返咗嚟，都會團年，佢好耐冇見過小朋友。」講到王浩信都有讚她演八婆演得好出色，陳自瑤就支吾以對：「要問番佢，佢冇同我講過。」

有種好男人 王浩信 飾演宋世傑的王浩信要為角色剃光頭。
王浩信去內地發展了足足一年，陳自瑤指他近日已為團年而返港。（圖片來源：微博@王浩信）

李佳芯回應與舊愛復合傳聞 陳自瑤拍捉姦戲未有代入親身經歷

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台、[email protected]、新傳媒照片庫、[email protected]、微博@王浩信資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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