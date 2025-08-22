林溥來《麻雀樂團》變態演技大爆發 李佳芯被喪質食意粉 驚恐演技出色

最新娛聞
東方新地

廣告

無綫劇集《麻雀樂團》昨晚播出的劇情中，楊堅（林溥來飾）終於露出真面目大爆發！他因為聽到阿久（譚俊彥Shaun飾）一句「衰婆」而獸性大發，不但嫁禍陷害更在雨夜中綁架阿鐵（李佳芯Ali飾），一連串變態行為震撼觀眾。Patrick Sir接受訪問時更首次公開拍攝秘技，原來他要催眠自己才能完美演繹這個變態角色。

一句衰婆觸發獸性 Patrick Sir變態本性大爆發

昨晚劇情中楊堅登門為久哥檢查鋼琴時，因聽到阿久與阿鐵講電話時大聲鬧了一句「八婆衰婆」而獸性大發。他以陰森語調怒鬧久哥「蝦女人嘅男人全部都係賤人」，更將毒品放入久哥衫袋中加以嫁禍陷害。為了所謂「保護」阿鐵，楊堅在雨夜中綁走她帶回家中，一邊興奮地告訴阿鐵自己如何殺死前度女友，一邊逼迫阿鐵硬食自己烹煮的意粉，變態行為令觀眾看得毛骨悚然。

李佳芯驚恐演技出色 無辜表情令人心疼

在這場變態逼食意粉的戲份中，李佳芯的演技同樣令人印象深刻。面對Patrick Sir突如其來的綁架和變態行為，Ali將驚驚的表情做到淋漓盡致，無辜可憐的神情令觀眾看得心疼不已。她成功演繹出一個普通女子面對變態殺手時的恐懼和無助感，從最初的震驚困惑到後來的驚恐絕望，層次分明的情感變化充分展現了她的演技實力。正如Patrick Sir所言，Ali的出色反應確實幫助到他更容易入戲，兩人的對手戲火花十足。

陰森表情眼神到位 事前設計望人唔眨眼狀態

談到劇中令人印象深刻的陰森表情和眼神，Patrick Sir在接受官方訪問時笑言自己事前有為角色特別設計。他透露拍攝前已定位角色是隱藏性變態，所以特意設計他望人會望得很深入，望到好似要看穿對方一樣，而且眨眼次數會偏少。劇組刻意拍攝多個有Feel到極的陰森表情Close up，拿起Ali飲過的水杯「隔空錫錫」、鬼上身般鬧爆阿Shuan賤人、「雨夜屠夫」造型＋病態笑容向Ali打招呼、情緒大暴走狂質Ali食意粉，及透過汽車倒後鏡向Shaun挑機等，都釋放出一定程度的恐怖感及張力，成結局周前劇集MVP！

拍攝壓力極大 催眠自己當Ali是心愛玩具

對於在劇中要連番糟質李佳芯的演出，Patrick Sir坦言拍攝時壓力非常大。他感激Ali在拍攝時交足戲幫助他入戲，透露為了更忘我地演出變態角色，他會催眠自己要當Ali是玩具般過分溺愛。Patrick Sir解釋Ali很幫助到他入戲，譬如當他對她做變態事情時，她能做到很驚慌的反應，這樣會令他更容易進入角色狀態。這種專業的拍攝態度和入戲方法，充分展現了資深演員的演技功力。

網民激讚入型入格 大讚有雨夜屠夫感覺

Patrick Sir本周的變態放題表演令觀眾眼前一亮，成為結局周前劇集的MVP角色。除了透過汽車倒後鏡向Shaun挑機、情緒大暴走狂迫Ali食意粉等場面，都成功營造出令人不安的恐怖氛围。網民對Patrick Sir這次難得變態的演出極為受落，紛紛大讚他入型入格兼有雨夜屠夫的感覺。網民留言包括「原來你可以咁恐怖」、「要報東張呢單嘢」、「你係咪做緊自己？咁講都係想讚你演得好」等，可見觀眾對他突破性演出的認同和讚賞。

李佳芯 林溥來 Patrick Sir變態本性大爆發（圖片來源：TVB）
Patrick Sir變態本性大爆發（圖片來源：TVB）
李佳芯 林溥來 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
李佳芯 林溥來 李佳芯驚恐演技出色（圖片來源：TVB）
李佳芯驚恐演技出色（圖片來源：TVB）
李佳芯 林溥來 無啦啦被喪質食意粉嘅Ali（圖片來源：TVB）
無啦啦被喪質食意粉嘅Ali（圖片來源：TVB）
李佳芯 林溥來 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
李佳芯 林溥來 兩人的對手戲火花十足。（圖片來源：TVB）
兩人的對手戲火花十足。（圖片來源：TVB）
李佳芯 林溥來 陰森表情眼神到位（圖片來源：TVB）
陰森表情眼神到位（圖片來源：TVB）
李佳芯 林溥來 眼眨淚光架驚到（圖片來源：TVB）
眼眨淚光架驚到（圖片來源：TVB）
李佳芯 林溥來 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
李佳芯 林溥來 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
李佳芯 林溥來 刻意拍攝多個有感覺的陰森表情特寫（圖片來源：TVB）
刻意拍攝多個有感覺的陰森表情特寫（圖片來源：TVB）
李佳芯 林溥來 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
李佳芯 林溥來 楊堅在雨夜中綁走她帶回家中（圖片來源：TVB）
楊堅在雨夜中綁走她帶回家中（圖片來源：TVB）
李佳芯 林溥來 有「雨夜屠夫」Feel（圖片來源：TVB）
有「雨夜屠夫」Feel（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 