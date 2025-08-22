林溥來《麻雀樂團》變態演技大爆發 李佳芯被喪質食意粉 驚恐演技出色

無綫劇集《麻雀樂團》昨晚播出的劇情中，楊堅（林溥來飾）終於露出真面目大爆發！他因為聽到阿久（譚俊彥Shaun飾）一句「衰婆」而獸性大發，不但嫁禍陷害更在雨夜中綁架阿鐵（李佳芯Ali飾），一連串變態行為震撼觀眾。Patrick Sir接受訪問時更首次公開拍攝秘技，原來他要催眠自己才能完美演繹這個變態角色。