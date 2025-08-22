林溥來《麻雀樂團》變態演技大爆發 李佳芯被喪質食意粉 驚恐演技出色
一句衰婆觸發獸性 Patrick Sir變態本性大爆發
昨晚劇情中楊堅登門為久哥檢查鋼琴時，因聽到阿久與阿鐵講電話時大聲鬧了一句「八婆衰婆」而獸性大發。他以陰森語調怒鬧久哥「蝦女人嘅男人全部都係賤人」，更將毒品放入久哥衫袋中加以嫁禍陷害。為了所謂「保護」阿鐵，楊堅在雨夜中綁走她帶回家中，一邊興奮地告訴阿鐵自己如何殺死前度女友，一邊逼迫阿鐵硬食自己烹煮的意粉，變態行為令觀眾看得毛骨悚然。
李佳芯驚恐演技出色 無辜表情令人心疼
在這場變態逼食意粉的戲份中，李佳芯的演技同樣令人印象深刻。面對Patrick Sir突如其來的綁架和變態行為，Ali將驚驚的表情做到淋漓盡致，無辜可憐的神情令觀眾看得心疼不已。她成功演繹出一個普通女子面對變態殺手時的恐懼和無助感，從最初的震驚困惑到後來的驚恐絕望，層次分明的情感變化充分展現了她的演技實力。正如Patrick Sir所言，Ali的出色反應確實幫助到他更容易入戲，兩人的對手戲火花十足。
陰森表情眼神到位 事前設計望人唔眨眼狀態
談到劇中令人印象深刻的陰森表情和眼神，Patrick Sir在接受官方訪問時笑言自己事前有為角色特別設計。他透露拍攝前已定位角色是隱藏性變態，所以特意設計他望人會望得很深入，望到好似要看穿對方一樣，而且眨眼次數會偏少。劇組刻意拍攝多個有Feel到極的陰森表情Close up，拿起Ali飲過的水杯「隔空錫錫」、鬼上身般鬧爆阿Shuan賤人、「雨夜屠夫」造型＋病態笑容向Ali打招呼、情緒大暴走狂質Ali食意粉，及透過汽車倒後鏡向Shaun挑機等，都釋放出一定程度的恐怖感及張力，成結局周前劇集MVP！
拍攝壓力極大 催眠自己當Ali是心愛玩具
對於在劇中要連番糟質李佳芯的演出，Patrick Sir坦言拍攝時壓力非常大。他感激Ali在拍攝時交足戲幫助他入戲，透露為了更忘我地演出變態角色，他會催眠自己要當Ali是玩具般過分溺愛。Patrick Sir解釋Ali很幫助到他入戲，譬如當他對她做變態事情時，她能做到很驚慌的反應，這樣會令他更容易進入角色狀態。這種專業的拍攝態度和入戲方法，充分展現了資深演員的演技功力。
網民激讚入型入格 大讚有雨夜屠夫感覺
Patrick Sir本周的變態放題表演令觀眾眼前一亮，成為結局周前劇集的MVP角色。除了透過汽車倒後鏡向Shaun挑機、情緒大暴走狂迫Ali食意粉等場面，都成功營造出令人不安的恐怖氛围。網民對Patrick Sir這次難得變態的演出極為受落，紛紛大讚他入型入格兼有雨夜屠夫的感覺。網民留言包括「原來你可以咁恐怖」、「要報東張呢單嘢」、「你係咪做緊自己？咁講都係想讚你演得好」等，可見觀眾對他突破性演出的認同和讚賞。