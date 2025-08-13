42歲李佳芯大馬曬椰子水素顏相引熱議 森美驚嘆留言：「中學生膚質」！
現年42歲的視后李佳芯（Ali）昨日（12日）在Instagram分享了一張享用椰子水的生活照，沒想到卻意外引起網民熱烈討論，皆因好友森美忍不住在留言區大讚她的膚質狀態，更直言她擁有「中學生的膚質」！
森美公開稱讚李佳芯膚質狀態
在李佳芯最新發布的Instagram照片中，她身處馬來西亞的戶外休閒環境，手持一個新鮮椰子，透過吸管享用椰子水，神情輕鬆自然。照片中的李佳芯完全沒有化妝，以最自然的素顏狀態示人，肌膚看起來水潤透亮。好友森美看到照片後，忍不住在留言區留下「中學生的膚質」的評語，這個評價瞬間成為焦點，引來大批網民圍觀討論。
網民熱烈討論Ali逆齡秘密
森美的留言一出，立即引起網民熱烈回應，不少人都對李佳芯的膚質狀態感到驚艷。有網民留言表示：「真係好似中學生咁嫩滑」、「40歲有呢個膚質真係好犀利」，亦有人好奇詢問她的保養秘訣。事實上，李佳芯一直以來都以素顏示人而聞名，經常在社交媒體分享不化妝的自然狀態，展現出她對自己肌膚的自信。
李佳芯保養心得備受關注
李佳芯一直以來都保持著極佳的狀態，無論是身材管理還是肌膚保養都令人羨慕。她曾在訪問中分享過自己的保養心得，包括注重卸妝清潔、保持心境開朗，以及堅持運動等。這次森美的稱讚再次證明了她的保養方法確實有效，讓40歲的她依然能夠擁有年輕的肌膚狀態。網民都紛紛表示希望能夠學習她的保養秘訣，讓自己也能夠保持青春活力的外貌。
