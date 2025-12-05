43歲李佳芯機場被捕獲 真人狀態曝光獲網民激讚

43歲李佳芯機場被網民偶遇，真人狀態曝光後引發熱議。離開TVB後積極發展事業的她，近日被網民在機場捕獲，對方大讚其皮膚狀態驚人，更形容「靚到遠處一望就見到」。這位前無綫花旦的真實樣貌與年齡形成強烈反差，網民紛紛留言激讚其保養功力。