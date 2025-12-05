43歲李佳芯機場被捕獲 真人狀態曝光獲網民激讚
43歲李佳芯機場被網民偶遇，真人狀態曝光後引發熱議。離開TVB後積極發展事業的她，近日被網民在機場捕獲，對方大讚其皮膚狀態驚人，更形容「靚到遠處一望就見到」。這位前無綫花旦的真實樣貌與年齡形成強烈反差，網民紛紛留言激讚其保養功力。
機場偶遇李佳芯網民激動求合照
有網民日前在社交平台分享機場偶遇李佳芯的經歷，該網民興奮地表示在搭飛機時巧遇女神，「落機突然見到佢行到我隔離，即刻鼓起勇氣問可唔可以影張相，跟住一邊行一邊快影咗一張」。該網民更大讚李佳芯「真係好靚，真人好高皮膚好好」，字裡行間流露出見到偶像的興奮心情。這次機場偶遇讓李佳芯的真實狀態完全曝光，引發網民熱烈討論。
網民大讚李佳芯真人更勝上鏡
對於李佳芯的皮膚狀態，不少網民都表示認同機場偶遇者的觀察。有網民留言分享自己的親身經歷：「佢真人係絕對靚過上鏡好多倍！有年係巴黎撞到佢同yylam食晚飯，第一眼望係見到個好靚女好sharp嘅女仔，靚到遠處一望就見到，皮膚勁好識發光。」這些親身接觸過李佳芯的網民都一致認為她的真人狀態遠超螢幕表現，特別是其皮膚質素令人印象深刻。現年43歲的李佳芯一直被讚少女感十足，真實狀態與年齡完全不符，長期保持極佳膚質。
網民熱議李佳芯保養秘訣
李佳芯的機場照片曝光後，網民紛紛留言討論其保養秘訣，不少人好奇她如何在43歲仍能保持如此年輕的狀態。有網民表示「真係好想知佢用咩護膚品」，亦有人認為「基因好重要，但後天保養都唔可以少」。這次機場偶遇事件再次證明李佳芯的魅力不減，無論是皮膚狀態還是整體氣質都廣受網民和品牌商喜愛，為她離開TVB後的事業發展奠定良好基礎。
李佳芯離開TVB後事業發展順利
李佳芯離開無綫後工作並沒有因此停下來，先是自組「李佳芯工作室」接Job，又與TVB劇集《BB來了》好拍檔黎諾懿到大馬拍攝劇集《義和》。她亦積極參與各種商業活動，包括出席內地汽車品牌活動，成功打破過去「被內地封殺」的傳聞。李佳芯透露正與不同公司洽談合作，包括古天樂的公司和ViuTV，顯示其在娛樂圈的發展前景依然廣闊。她近期更以「大使」身分出席關注腦健康活動，以及擔任「愛眼之星」參與奧比斯世界視覺日活動。
