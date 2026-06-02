無涯之約｜43歲Ali李佳芯挑戰極限 聲演16歲純真少女揭「逆齡」秘訣

前TVB視后李佳芯再度突破自我！43歲的Ali今次不演真人劇集，竟然挑戰聲演16歲純真少女，為香港原創動畫《無涯之約》獻聲。更令人驚訝的是，這部動畫結合了2D手繪、AI輔助及真人動作捕捉三大技術，野心之大直指建立屬於香港的動畫IP宇宙，第一集將於今年9月正式登上大銀幕。