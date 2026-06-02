無涯之約｜43歲Ali李佳芯挑戰極限 聲演16歲純真少女揭「逆齡」秘訣
《無涯之約》Comic Con發佈會揭開動畫宇宙序幕
5月30日首屆香港國際動漫展（Hong Kong Comic Con 2026）主舞台上，導演孔令政、監製朱漢威聯同兩位配音主角李佳芯與魏浚笙正式亮相，由商台當奴擔任主持。現場率先播放前導預告片、最新劇照及動畫製作花絮，揭開《無涯之約》的末世科幻世界觀——未來世界受神秘「物質」入侵，人類感染後變成恐怖怪物盲目廝殺，而真相竟隱藏在16歲少女五月身上。發佈會同步展示限量印製角色珍藏卡，並宣佈動畫IP發展大計正式啟動，未來藍圖包括製作連續12集動畫映集，終極目標更是推出長篇動畫大電影。
李佳芯坦言配音比演戲更耗能量要時刻提醒自己是少女
聲演少女主角五月的李佳芯在發佈會上分享配音心得，她坦言：「自己之前習慣以表情演戲，今次純以聲音，反而要動用更大的能量。雖然是動畫，都想呈現真實感，所以配音時也投放很多真感情，同時又要抽離，提醒自己是16歲少女。」Ali形容這是一次難忘經歷，亦希望能為香港本地動畫出一分力。另一位配音主角魏浚笙則飾演災難應變部隊指揮官閻歌，他笑言：「本來以為可以發揮我磁性的聲線，但導演卻想我的聲音比較沙啞，為被打而慘叫場面配音令我幾乎失聲！但好開心今次可以將內心中二病的夢，發揮到極致。」此外，任達華聲演暗中操控一切的中央醫院院長飛奧多，盧慧敏則聲演疫情下倖存的8歲女孩Anna，兩人雖未能親臨現場但分別拍下短片助陣。
導演孔令政從美劇後期到香港動畫的破格轉型之路
導演兼編劇孔令政曾效力美國後期製作公司，負責多部知名美劇後期工作，其後回港自編自導電影《第7謊言》、《見怪》及《無名指》。他在發佈會上透露自小熱愛動漫，更是《阿基拉》大友克洋的超級忠粉：「我在電影路上自編自導，一直想嚐試不同類型，包括動畫。《無涯之約》想表達世上總有人講大話，我們是否就要放棄信念？撒了謊、犯了錯，還有機會回頭嗎？」監製朱漢威則解釋製作技術：「今次製作先用2D人手繪圖作基底，完成繪製後再以AI輔助增加細節，並令影像更流暢。」團隊更運用真人拍攝捕捉鏡頭再轉化為動畫，當中大量武術動作場面由動作顧問伍允龍指導，充滿港式動作片風格。《無涯之約》入選香港數碼娛樂協會主辦、文創產業發展處贊助的第三屆「明日動畫」計劃，第一集已完成製作，預計今年8月於本地動畫展優先亮相，9月在指定戲院正式公映。
網民熱議港產動畫終於有大製作撐起本地IP
消息公佈後隨即引起動漫迷熱烈討論，不少網民對香港終於有具規模的原創動畫IP感到振奮。有網民留言：「香港動畫終於唔再係得廣告同短片，有人肯投資做12集映集真係好感動！」亦有人對Ali的配音充滿期待：「李佳芯演技本身就好，用把聲演16歲少女好有挑戰性，想睇佢點樣突破！」不過亦有網民對AI輔助製作表示關注：「希望AI只係輔助唔好取代手繪師，香港動畫人才已經唔多。」更有資深動漫迷指出，香港動畫要走向國際必須先在本地建立穩固觀眾群，期待《無涯之約》能成為港產動畫復興的里程碑。