李佳芯41歲生日獲TVB出Po「贈慶」 1句說話焫著網民吸大量負評

現年41歲李佳芯（Ali）一向有觀眾緣，在2018年憑劇集《BB來了》成為視后。不過近年李佳芯屢傳被TVB雪藏，導致一直沒有新作品給觀眾。近日是她的41歲生日，TVB社交平台亦有發文祝賀，但竟然惹來大批網民留下負評！