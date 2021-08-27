智能愛人｜38歲李佳芯公開白滑肌膚大法 劇接劇捱更抵夜都唔怕
做「360度零死角氧氣女神」，但就唔係個個都受得起呢個咁強勁嘅稱號。雖然全面解凍劇接劇捱更抵夜，李佳芯 (Ali) 一樣可以keep住仙氣靚樣，永遠出鏡都令人驚艷，唔止化行妝拍劇出席活動，連居家行山素顏look都一樣又白又滑，除咗得天獨厚天生麗質外，佳芯BB曾公布個人保養秘技三大招，大家不妨試一試跟一跟。
文：東方新地｜圖：新傳媒圖片庫
李佳芯 公開白滑肌膚大法
第一招：啱至好用
Ali認為護膚品應該貴精不貴多，最緊要搵啱適合自己嘅產品。其實開劇休息不足，Ali都易出痘痘，呢個時候揀啱抗痘產品，同埋唔好偷懶，清潔保濕一定要做足。
第二招：一切從簡
所謂一切從簡，其實老生常談，都係由日常飲食入口做起，盡量清淡簡單，甜嘢少食少飲為妙。雖然Ali鍾意飲咖啡，不過佢會控制份量每日只係飲半杯，再飲大量清水中和番，同埋食多啲生果天然又有益，補充維他命。
第三招：薄透化妝
Ali話自己上鏡皮膚又透又薄，係因為偏好用又薄同透嘅化妝品，望落自然啲又平易近人啲。不過令到皮膚靚靚嘅原因，亦都取決於心態，最好唔好令自己太多負面諗法，要識得幫自己抒發壓抑情緒喎。