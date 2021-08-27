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智能愛人｜38歲李佳芯公開白滑肌膚大法 劇接劇捱更抵夜都唔怕

東方新地 - 娛聞

做「360度零死角氧氣女神」，但就唔係個個都受得起呢個咁強勁嘅稱號。雖然全面解凍劇接劇捱更抵夜，李佳芯 (Ali) 一樣可以keep住仙氣靚樣，永遠出鏡都令人驚艷，唔止化行妝拍劇出席活動，連居家行山素顏look都一樣又白又滑，除咗得天獨厚天生麗質外，佳芯BB曾公布個人保養秘技三大招，大家不妨試一試跟一跟。

文：東方新地｜圖：新傳媒圖片庫

李佳芯 公開白滑肌膚大法

第一招：啱至好用

Ali認為護膚品應該貴精不貴多，最緊要搵啱適合自己嘅產品。其實開劇休息不足，Ali都易出痘痘，呢個時候揀啱抗痘產品，同埋唔好偷懶，清潔保濕一定要做足。

李佳芯
唔講真係冇人信，佳芯 BB已經38歲，除咗身材標準外，最吸引梗係又白又滑嘅 BB 肌。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
平時保養得好，所以佳芯BB亦都唔怕上載真素顏look畀fans睇，仲養眼仲有仙氣過化行妝。
平時保養得好，所以佳芯BB亦都唔怕上載真素顏look畀fans睇，仲養眼仲有仙氣過化行妝。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

第二招：一切從簡

所謂一切從簡，其實老生常談，都係由日常飲食入口做起，盡量清淡簡單，甜嘢少食少飲為妙。雖然Ali鍾意飲咖啡，不過佢會控制份量每日只係飲半杯，再飲大量清水中和番，同埋食多啲生果天然又有益，補充維他命。

一切從簡，對身體和皮膚最好嘅保養品，就係多到戶外活動，吸收大自然清新空氣。
一切從簡，對身體和皮膚最好嘅保養品，就係多到戶外活動，吸收大自然清新空氣。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
想皮膚靚當然要由飲食做起，清水以外，佳芯BB每日都會飲半杯黑咖啡。
想皮膚靚當然要由飲食做起，清水以外，佳芯BB每日都會飲半杯黑咖啡。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

第三招：薄透化妝

Ali話自己上鏡皮膚又透又薄，係因為偏好用又薄同透嘅化妝品，望落自然啲又平易近人啲。不過令到皮膚靚靚嘅原因，亦都取決於心態，最好唔好令自己太多負面諗法，要識得幫自己抒發壓抑情緒喎。

人稱人肉反光板，拍劇上鏡永遠皮膚亮透無瑕疵，佳芯BB話化妝最怕太厚實，自己鍾意薄透妝容。
人稱人肉反光板，拍劇上鏡永遠皮膚亮透無瑕疵，佳芯BB話化妝最怕太厚實，自己鍾意薄透妝容。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
外在保養，仲要保持心情靚靚，要學佳芯BB笑多啲！
外在保養，仲要保持心情靚靚，要學佳芯BB笑多啲！（圖片來源：新傳媒圖片庫）

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