智能愛人｜38歲李佳芯公開白滑肌膚大法 劇接劇捱更抵夜都唔怕

做「360度零死角氧氣女神」，但就唔係個個都受得起呢個咁強勁嘅稱號。雖然全面解凍劇接劇捱更抵夜，李佳芯 (Ali) 一樣可以keep住仙氣靚樣，永遠出鏡都令人驚艷，唔止化行妝拍劇出席活動，連居家行山素顏look都一樣又白又滑，除咗得天獨厚天生麗質外，佳芯BB曾公布個人保養秘技三大招，大家不妨試一試跟一跟。

文：東方新地｜圖：新傳媒圖片庫