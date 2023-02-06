李佳芯 舊相流出

李佳芯21歲模特影片翻HIT　濃妝包包臉有肉感被龍友圍住任影唔嬲

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李佳芯（Ali）貴為無綫「收視保證」的藝人，雖然現年40歲，但也是大家心目中的凍齡女神！李佳芯出道前做過模特兒，多次為唔同旅遊雜誌「上山下海」周圍去，由台灣、日本，去到意大利、澳洲、斐濟，最勁仲去埋南極。原來除咗係封面女郎外，李佳芯仲試過做動漫女郎，最近就有網民喺YouTube頻道分享2003年李佳芯以模特兒身份的珍貴影片，片中李佳芯喺高達展覽中著上與GUNDAM同色系列嘅制服，望落仲好清新！

李佳芯 舊相流出 李佳芯而家貴為大家心目中凍齡女神！
李佳芯是不人心中的女神。（圖片來源：[email protected]
李佳芯 舊相流出 李佳芯好有氣質。
李佳芯好有氣質。（圖片來源：[email protected]

李佳芯21歲略帶可愛baby fat 年紀小小已經任影唔嬲　

當時嘅李佳芯青春少艾，只得21歲，照片中見到佢係有少少baby fat。可能當時佢仲細個，未識化妝，妝容望落少少重手。不變嘅係，李佳芯細細個已難掩美麗氣質，現場有不少男士都被李佳芯吸引。就算面對多人圍觀，李佳芯依然笑容滿面，任影唔嬲，果然細細個已經好專業！

李佳芯 舊相流出 李佳芯當時青春少艾，有啲baby fat。
李佳芯當時青春少艾，有啲baby fat。（圖片來源：Youtube＠銅鑼灣小志強）
李佳芯 舊相流出 李佳芯當年個妝重手咗少少。
李佳芯當年個妝重手咗少少。（圖片來源：Youtube＠銅鑼灣小志強）
李佳芯 舊相流出 李佳芯細細個已經好識擺pose！
李佳芯細細個已經好識擺pose！（圖片來源：Youtube＠銅鑼灣小志強）
李佳芯 舊相流出 李佳芯任影唔嬲，細個已經好專業！
李佳芯任影唔嬲，細個已經好專業！（圖片來源：Youtube＠銅鑼灣小志強）
李佳芯 舊相流出 李佳芯當時比多人圍觀。
李佳芯當時比多人圍觀。（圖片來源：Youtube＠銅鑼灣小志強）
李佳芯 舊相流出 李佳芯細個好可愛！
李佳芯細個好可愛！（圖片來源：Youtube＠銅鑼灣小志強）

李佳芯20歲初戀遇躁狂男 難忘傷痛上節目狂數

李佳芯曾為楊詩敏（蝦頭）同連詩雅主持的《絲打圍爐》做嘉賓，節目中佢被問有無感情關係「荼毒」過佢，李佳芯即自爆20歲的初戀經歷最辛苦：「我記得我第一次拍拖，個對象大我幾年，已經出嚟做嘢，佢經歷過破產，但其實佢只係大我幾年，即佢好早就好叻，搵到啲錢，亦都好快就破產。我識佢嘅階段佢已經破咗產，佢係一個好認真嘅人，初初識佢我嗰時20歲，佢大我幾年啦，見識多過我，因佢好早出嚟做嘢，亦經歷咗破產，我覺得溝通到，可教到我嘢，但後尾同佢相處嗰兩三年，佢某程度上接受唔到自己嘅經歷、低潮，佢好似憤青咁將怒火積喺心入面。」

李佳芯 舊相流出 李佳芯自爆20歲的初戀經歷最辛苦。
李佳芯自爆20歲的初戀經歷最辛苦。（圖片來源：新傳媒照片庫）
李佳芯 舊相流出 李佳芯細個時錯戀躁狂男。
李佳芯細個時錯戀躁狂男。（圖片來源：新傳媒照片庫）
李佳芯 舊相流出 對方仲要大佢幾年，李佳芯當時只係妹妹仔。
對方仲要大佢幾年，李佳芯當時只係妹妹仔。（圖片來源：新傳媒照片庫）
李佳芯 舊相流出 李佳芯初次戀愛，初次心痛。
李佳芯初次戀愛，初次心痛。（圖片來源：新傳媒照片庫）

李佳芯怒飛初戀男友 直指關係唔健康

李佳芯發覺初戀男友越來越唔對勁：「試過有次同佢出街，香港細容易同人擦肩而過，佢會鬧人『你做乜撞我？做乜掂我？』後來我先發覺佢有少少躁狂，我嗰時20歲好細個，真係唔識面對，我覺得我要體諒佢，因為佢經歷過呢啲高低啦，我純粹覺得要陪佢渡過難關，後尾演變到佢躁狂到鬧我！佢喺出面好容易同人有衝突，我話『人哋唔係有心，你唔好咁諗』，佢會鬧我，佢覺得你幫人唔幫我！跟住嗰一刻我醒咗，呢段係好唔健康嘅感情，佢成日令我覺得自己做錯，所以去到呢刻我要斷囉！」

李佳芯 舊相流出 李佳芯 絲打圍爐 李佳芯發覺初戀男友當她出氣袋，終於醒覺要分手。
李佳芯發覺初戀男友當她出氣袋，終於醒覺要分手。（圖片來源：《絲打圍爐》截圖）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑（2月14日公開發售）；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

情人節有什麼好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：新傳媒照片庫、《絲打圍爐》截圖、Youtube、[email protected]資料或影片來源：新傳媒照片庫

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