李佳芯21歲模特影片翻HIT 濃妝包包臉有肉感被龍友圍住任影唔嬲
李佳芯21歲略帶可愛baby fat 年紀小小已經任影唔嬲
當時嘅李佳芯青春少艾，只得21歲，照片中見到佢係有少少baby fat。可能當時佢仲細個，未識化妝，妝容望落少少重手。不變嘅係，李佳芯細細個已難掩美麗氣質，現場有不少男士都被李佳芯吸引。就算面對多人圍觀，李佳芯依然笑容滿面，任影唔嬲，果然細細個已經好專業！
李佳芯20歲初戀遇躁狂男 難忘傷痛上節目狂數
李佳芯曾為楊詩敏（蝦頭）同連詩雅主持的《絲打圍爐》做嘉賓，節目中佢被問有無感情關係「荼毒」過佢，李佳芯即自爆20歲的初戀經歷最辛苦：「我記得我第一次拍拖，個對象大我幾年，已經出嚟做嘢，佢經歷過破產，但其實佢只係大我幾年，即佢好早就好叻，搵到啲錢，亦都好快就破產。我識佢嘅階段佢已經破咗產，佢係一個好認真嘅人，初初識佢我嗰時20歲，佢大我幾年啦，見識多過我，因佢好早出嚟做嘢，亦經歷咗破產，我覺得溝通到，可教到我嘢，但後尾同佢相處嗰兩三年，佢某程度上接受唔到自己嘅經歷、低潮，佢好似憤青咁將怒火積喺心入面。」
李佳芯怒飛初戀男友 直指關係唔健康
李佳芯發覺初戀男友越來越唔對勁：「試過有次同佢出街，香港細容易同人擦肩而過，佢會鬧人『你做乜撞我？做乜掂我？』後來我先發覺佢有少少躁狂，我嗰時20歲好細個，真係唔識面對，我覺得我要體諒佢，因為佢經歷過呢啲高低啦，我純粹覺得要陪佢渡過難關，後尾演變到佢躁狂到鬧我！佢喺出面好容易同人有衝突，我話『人哋唔係有心，你唔好咁諗』，佢會鬧我，佢覺得你幫人唔幫我！跟住嗰一刻我醒咗，呢段係好唔健康嘅感情，佢成日令我覺得自己做錯，所以去到呢刻我要斷囉！」
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑（2月14日公開發售）；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
情人節有什麼好去處推介？
情人節想攪攪新意思？多個商場都換上浪漫裝飾，讓情侶們甜蜜打卡，更有商場設置「戶外星空影院」，讓情侶們在漫天星宿下一邊欣賞電影，享受溫馨時光！即看：情人節好去處2023；除此之外，相信各位都很苦惱要揀甚麼餐廳，編輯為大家精選15間情人節餐廳，包括fine dining、自助餐、扒房及米芝蓮餐廳，價錢有平有貴，快啲bookmark定同男女朋友過一個浪漫情人節！
讀者留言