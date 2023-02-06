李佳芯21歲模特影片翻HIT　濃妝包包臉有肉感被龍友圍住任影唔嬲

李佳芯（Ali）貴為無綫「收視保證」的藝人，雖然現年40歲，但也是大家心目中的凍齡女神！李佳芯出道前做過模特兒，多次為唔同旅遊雜誌「上山下海」周圍去，由台灣、日本，去到意大利、澳洲、斐濟，最勁仲去埋南極。原來除咗係封面女郎外，李佳芯仲試過做動漫女郎，最近就有網民喺YouTube頻道分享2003年李佳芯以模特兒身份的珍貴影片，片中李佳芯喺高達展覽中著上與GUNDAM同色系列嘅制服，望落仲好清新！