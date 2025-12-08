李佳芯憑《麻雀樂園》爭視后 離巢仍有信心入五強 一個條件決定出席

已離巢TVB的李佳芯憑告別作《麻雀樂園》殺入萬千星輝頒獎典禮2025視后戰團，與大熱門佘詩曼正面交鋒。李佳芯近日現身大馬出席新劇《義和》發布會時，首度回應入圍感受，更透露一個條件決定是否出席頒獎禮，引起外界關注。

李佳芯自信回應視后提名

李佳芯接受訪問時表示，萬千星輝頒獎典禮現階段只是初選，對自己獲得提名感到有信心。她強調有很多藝人也獲得提名機會，不論是演主角或配角，都要盡力演出。李佳芯的自信回應顯示她對自己在《麻雀樂園》中的表現相當滿意，認為有實力與其他候選人一較高下。

入五強才考慮出席頒獎禮

被問到會否出席萬千星輝頒獎典禮時，李佳芯直言若果成功入到五強，會考慮是否出席。這個回應反映出她對頒獎禮的謹慎態度，似乎不願意只是作為陪跑者出席，而是希望有真正的競爭力才會現身。李佳芯的表態也暗示她對自己的實力有一定把握，相信有機會進入最後五強名單。

《麻雀樂園》成告別作品

李佳芯憑藉與譚俊彥合演的《麻雀樂園》獲得視后提名，這部劇集成為她在TVB的告別作品。劇中李佳芯的表現備受讚賞，雖然已經離開無綫，但仍然憑藉出色演技殺入今屆視后競爭行列。這次提名對李佳芯來說別具意義，既是對她在TVB多年努力的肯定，也為她的離巢劃下完美句號。

網民熱議離巢藝人爭獎

李佳芯作為已離巢藝人仍能入圍視后，引起網民熱烈討論。不少網民認為「演技說話」，讚賞她在《麻雀樂園》中的精湛表現，認為離巢與否不應影響獎項評選。也有網民好奇她會否真的出席頒獎禮，期待看到她與佘詩曼等在台花旦的正面對決。部分網民更表示「李佳芯係超強棄將」，認為TVB失去了一位實力派演員。

李佳芯 萬千星輝頒獎典禮 李佳芯 佘詩曼 2018年憑《bb來了》奪視后（圖片來源：TVB）
李佳芯 萬千星輝頒獎典禮 李佳芯 佘詩曼 李佳芯告別作殺入視后戰圈（圖片來源：TVB）
李佳芯 萬千星輝頒獎典禮 李佳芯 佘詩曼 無啦啦被喪質食意粉嘅Ali（圖片來源：TVB）
李佳芯 萬千星輝頒獎典禮 （圖片來源：TVB）
李佳芯 萬千星輝頒獎典禮 李佳芯離開TVB後首部電視劇《義和》即將於12月14日開播（圖片來源：Facebook@Astro 本地圈）
李佳芯 萬千星輝頒獎典禮 李佳芯近日現身大馬出席新劇《義和》發布會（圖片來源：IG@alilee_officialfanclub）
李佳芯 萬千星輝頒獎典禮 （圖片來源：IG@aliaime）
李佳芯 萬千星輝頒獎典禮 （圖片來源：IG@aliaime）
李佳芯 萬千星輝頒獎典禮 （圖片來源：IG@aliaime）
