李佳芯憑《麻雀樂園》爭視后 離巢仍有信心入五強 一個條件決定出席

已離巢TVB的李佳芯憑告別作《麻雀樂園》殺入萬千星輝頒獎典禮2025視后戰團，與大熱門佘詩曼正面交鋒。李佳芯近日現身大馬出席新劇《義和》發布會時，首度回應入圍感受，更透露一個條件決定是否出席頒獎禮，引起外界關注。