李佳芯落閘拒愛唔畀面 蟲草大王陳恩德決定抽起無綫所有廣告

去年李佳芯（Ali）被傳媒影到與52歲的「蟲草大王」陳恩德（Mark）在酒店密會，有傳對方力追Ali，曾出動雪車製造飄雪去氹女神開心，近日再有「知情人士」指李佳芯與陳恩德已秘戀逾一年，更有多張男友視角靚相流出，為此李佳芯發聲明落閘。今日(26日)陳恩德公司舉行的發佈會，原本有份的李佳芯最終缺席，不過有翻版Ali蔡潔喎！