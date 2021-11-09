李佳芯被爆酒店密會「蟲草大王」兩小時 傳已力追一年 雙方咁回應

去年回復單身的38歲視后李佳芯（Ali），日前被傳媒拍得同有「蟲草大王」之稱、現年52歲的陳恩德（Mark）在酒店密會，有傳對方已力追Ali近一年，更曾出動雪車製造飄雪去氹女神開心，對於這次緋聞，陳恩德同李佳芯都有各自作出回應。

文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]蟲草大王 陳恩德、新傳媒照片庫