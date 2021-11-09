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李佳芯被爆酒店密會「蟲草大王」兩小時 傳已力追一年 雙方咁回應

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撰文：東方新地

去年回復單身的38歲視后李佳芯（Ali），日前被傳媒拍得同有「蟲草大王」之稱、現年52歲的陳恩德（Mark）在酒店密會，有傳對方已力追Ali近一年，更曾出動雪車製造飄雪去氹女神開心，對於這次緋聞，陳恩德同李佳芯都有各自作出回應。

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected]蟲草大王 陳恩德、新傳媒照片庫

Ali李佳芯 與「蟲草大王」同車出入

李佳芯日前被傳媒拍到與陳恩德結伴現身位於九龍站ICC的麗思卡爾頓酒店，上樓密會約兩個小時後，雙雙坐上陳恩德名下的七人車離開。據指當時Ali戴著漁夫帽、眼鏡及口罩，全副武裝「包到冚」上陣，下身則著住一條短裙仔，大晒白滑玉腿。而步出酒店時，Ali一馬當先，陳恩德則拿著兩個紙袋緊隨其後，護送Ali上車後，才和Ali雙雙坐車離開。

李佳芯曾與陳炳銓拍拖7年，可惜未能修成正果。（圖片來源：新傳媒照片庫）
李佳芯曾與陳炳銓拍拖7年，可惜未能修成正果。（圖片來源：新傳媒照片庫）
李佳芯 執導 導演 微電影
Ali被指同陳恩德密會約兩小時後，眉梢眼角帶笑，心情明顯勁靚。（圖片來源：[email protected]

曾製造浪漫雪景氹Ali

Ali去年被爆與拍拖7年的陳炳銓分手，並獨自搬離西貢愛巢到紅磡酒店式住宅居住，其後再搬到將軍澳酒店，之後又被發現搬到巿值三千萬、月租也要五萬的大角咀「一號銀海」。今年5月，Ali有傳被一名年過40歲的城中富豪力追，對方更出動雪車製造飄雪去氹女神開心，但事後Ali指對方只是生意拍檔，而雪車只是示範效果，但她未有透露合作生意詳情。

早前傳出有富豪出錢出力誓要把Ali追到手，並於去年聖誕節曾宴請大班朋友返豪宅開P，為博Ali一笑，不惜功本租了部人造雪機，在豪宅花園草地上製造了一場浪漫的日本雪景，仲講到明專為冧Ali而做。（圖片來源：IG@aliaime）
早前傳出有富豪出錢出力誓要把Ali追到手，並於去年聖誕節曾宴請大班朋友返豪宅開P，為博Ali一笑，不惜功本租了部人造雪機，在豪宅花園草地上製造了一場浪漫的日本雪景，仲講到明專為冧Ali而做。（圖片來源：[email protected]
而李佳芯回應傳媒提問時，承認富豪有開人造雪機製造雪景，自己更有影自拍照留念，但就指未有參加任何Party，並指二人只屬工作關係。（圖片來源：IG@aliaime）
而李佳芯回應傳媒提問時，承認富豪有開人造雪機製造雪景，自己更有影自拍照留念，但就指未有參加任何Party，並指二人只屬工作關係。（圖片來源：[email protected]

諗出洗腦式對白「藥箱都變成首飾箱」

這位富豪的身份據指就是現年52歲的仍志集團創辦人兼御藥堂前主席陳恩德，因靠蟲草起家，令他多年來被封為「蟲草大王」，米雪在廣告那句洗腦式對白「藥箱都變成首飾箱」，原來亦出自陳恩德的手筆。兩年前，他賣出其一手創立的保健品王國，套現數億元，後以仍志集團主席身份涉足多元化業務，包括創立「寵物藥妝」品牌，及開設網上娛樂平台等。

陳恩德和擔任其產品代言人多年的米雪移交甚督，早前陳恩德就向米雪送上了一個拉頭馬造型的生日蛋糕，為米雪慶祝她的66歲壽辰。（圖片來源：FB@蟲草大王 陳恩德）
陳恩德和擔任其產品代言人多年的米雪私交甚篤，早前陳恩德就向米雪送上了一個拉頭馬造型的生日蛋糕，為米雪慶祝她的66歲壽辰。（圖片來源：[email protected]蟲草大王 陳恩德）
陳恩德近年積極發展娛樂事業，其創立的「寵物藥妝」品牌被指花了上千萬贊助無綫皇牌處境劇《愛·回家之開心速遞》，此外又為石詠莉、陳嘉倩、C AllStar梁釗鋒等投資舉辦過網上音樂會。（圖片來源：FB@蟲草大王 陳恩德）
陳恩德近年積極發展娛樂事業，其創立的「寵物藥妝」品牌被指花了上千萬贊助無綫皇牌處境劇《愛·回家之開心速遞》，此外又為石詠莉、陳嘉倩、C AllStar梁釗峰等投資舉辦過網上音樂會。（圖片來源：[email protected]蟲草大王 陳恩德）

打本百萬助Ali開拍微電影

據知陳恩德結婚多年的髮妻前年因病去世，留下兩名13歲及19歲的兒子，去年陳恩德經朋友介紹認識Ali後，對Ali一見傾心，曾為打動Ali芳心，豪言要大灑金錢「力捧」Ali事業更上一層樓。最近Ali首次執導一部有關腦退化症的微電影，便是由陳恩德「打本」百萬開拍，讓Ali集監製、導演及演員於一身，讓她一償期盼已久的幕後工作。

李佳芯 執導 導演 微電影
Ali近日處女執導兼做監製，她曾表示該部微電影是為了幫助慈善機構「耆智園」宣揚腦退化症。（圖片來源：[email protected]
李佳芯 執導 導演 微電影
電影拍板的導演欄寫上李佳芯英文名「Ali」。（圖片來源：[email protected]

Ali回應「不會了」

對於今次緋聞，Ali和陳恩德在接受傳媒訪問時，均否認拍拖，並解釋當日在酒店只是相約午膳，及洽談關於該部腦退化微電影的合約問題。被問到兩人有否發展空間？陳恩德笑言自己都想，叫記者幫手安排一下，但之後又話只係講笑，而Ali則斬釘截鐵地以「不會了」來回應。

陳恩德回應傳媒提問時，大讚Ali係一個好好嘅人，但指自己年紀大唔啱Ali，話千祈唔好咁樣害人。（圖片來源：FB@蟲草大王 陳恩德）
陳恩德回應傳媒提問時，大讚Ali係一個好好嘅人，但指自己年紀大唔啱Ali，話千祈唔好咁樣害人。（圖片來源：[email protected]蟲草大王 陳恩德）
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Ali早前首度開腔談及與陳炳銓分手原因，自爆於2018年憑《BB來了》勇奪視后，事業如日方中之際，曾主動向陳炳銓提出結婚，但因對方表示未準備好，導致兩人分手收場。（圖片來源：[email protected]
Ali曾在訪問中表示識朋友不會睇對方有冇錢，並強調暫時冇準備拍拖。（圖片來源：IG@aliaime）
Ali又曾在訪問中表示識朋友不會睇對方有冇錢，並強調暫時冇準備拍拖。（圖片來源：[email protected]

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