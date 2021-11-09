李佳芯被爆酒店密會「蟲草大王」兩小時 傳已力追一年 雙方咁回應
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]蟲草大王 陳恩德、新傳媒照片庫
Ali李佳芯 與「蟲草大王」同車出入
李佳芯日前被傳媒拍到與陳恩德結伴現身位於九龍站ICC的麗思卡爾頓酒店，上樓密會約兩個小時後，雙雙坐上陳恩德名下的七人車離開。據指當時Ali戴著漁夫帽、眼鏡及口罩，全副武裝「包到冚」上陣，下身則著住一條短裙仔，大晒白滑玉腿。而步出酒店時，Ali一馬當先，陳恩德則拿著兩個紙袋緊隨其後，護送Ali上車後，才和Ali雙雙坐車離開。
曾製造浪漫雪景氹Ali
Ali去年被爆與拍拖7年的陳炳銓分手，並獨自搬離西貢愛巢到紅磡酒店式住宅居住，其後再搬到將軍澳酒店，之後又被發現搬到巿值三千萬、月租也要五萬的大角咀「一號銀海」。今年5月，Ali有傳被一名年過40歲的城中富豪力追，對方更出動雪車製造飄雪去氹女神開心，但事後Ali指對方只是生意拍檔，而雪車只是示範效果，但她未有透露合作生意詳情。
諗出洗腦式對白「藥箱都變成首飾箱」
這位富豪的身份據指就是現年52歲的仍志集團創辦人兼御藥堂前主席陳恩德，因靠蟲草起家，令他多年來被封為「蟲草大王」，米雪在廣告那句洗腦式對白「藥箱都變成首飾箱」，原來亦出自陳恩德的手筆。兩年前，他賣出其一手創立的保健品王國，套現數億元，後以仍志集團主席身份涉足多元化業務，包括創立「寵物藥妝」品牌，及開設網上娛樂平台等。
打本百萬助Ali開拍微電影
據知陳恩德結婚多年的髮妻前年因病去世，留下兩名13歲及19歲的兒子，去年陳恩德經朋友介紹認識Ali後，對Ali一見傾心，曾為打動Ali芳心，豪言要大灑金錢「力捧」Ali事業更上一層樓。最近Ali首次執導一部有關腦退化症的微電影，便是由陳恩德「打本」百萬開拍，讓Ali集監製、導演及演員於一身，讓她一償期盼已久的幕後工作。
Ali回應「不會了」
對於今次緋聞，Ali和陳恩德在接受傳媒訪問時，均否認拍拖，並解釋當日在酒店只是相約午膳，及洽談關於該部腦退化微電影的合約問題。被問到兩人有否發展空間？陳恩德笑言自己都想，叫記者幫手安排一下，但之後又話只係講笑，而Ali則斬釘截鐵地以「不會了」來回應。