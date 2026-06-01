李佳芯黃色笑臉裙大翻車 網民狂踩配搭失手 2026春夏新裙價格驚人
李佳芯黃色笑臉裙亮相譚仔活動即惹爭議
李佳芯昨日以一襲價值6,300元的Moschino 2026春夏系列的亮黃色笑臉連衣裙出席譚仔三十周年美食巡禮展揭幕禮，裙身正面飾有巨大Smiley®笑臉圖案，採用藤編刺繡工藝，裙襬更設有填充式管狀襯裡增添立體感。Ali在活動上與馬國明一同進行祝酒儀式，席間分享學生時期經常與朋友食米線的回憶，大讚餸菜款式選擇多，是一份美好的回憶。
網民狠批Ali條裙唔係用嚟襯闊腳褲直指造型師出事
不過活動過後，網民的焦點迅速轉移到李佳芯的造型之上。有網民直言「條褲本身唔係用嚟襯闊腳褲」，質疑造型配搭出現問題。亦有人批評整體效果「少少Kam」，認為這件設計感極強的Moschino連衣裙雖然本身搶眼，但穿在Ali身上未能發揮應有效果。部分網民更翻出時裝網站的原版造型圖作對比，認為Ali的穿搭方式與品牌原本的styling意念有明顯落差，矛頭直指造型團隊未有為她選擇最合適的配搭方案。
馬國明自認走音Ali預告挑戰Rap終有一日成功
活動上兩人互動輕鬆，談及馬國明多年前曾為品牌拍攝Rap廣告，他笑言當時練習了3日已熟到合埋眼都識背，但現在已經忘記歌詞，更自嘲現時歌手身份是跟蕭正楠及曹永廉「呃飯食」。被問到能否挑戰Rap，Ali即笑言：「你聽過我唱歌未？首先我係由魔音，去到搣甩魔音，但係去到Rap，又係再下一個層次，一直再挑戰自己嘅話，終有一日我會rap。」兩人更嘆息舊時合作機會太少，希望之後有機會再合作，笑言歡迎廣告商找他們一齊rap。馬國明亦透露由於《新聞女王》第二集角色已死，估計第3輯應該沒有自己份，近來忙於與蕭正楠及曹永廉到外地開騷。
李佳芯拍完《慾望寄生》放小假期間不斷增進自己
Ali透露日前剛拍完電影《慾望寄生》，目前正在放一個小假期，不過期間亦不斷增進自己。提到劇集《悠長假期》拍檔Edan日前受訪時表示正在為角色練習鋼琴，Ali則表示自己細個學過鋼琴，但笑言為了切合角色反而要演繹出不懂彈琴的感覺。馬國明亦有留意Ali進軍影壇，直言認為行內歌影視三樣是唇齒相依，一齊做大對每個行內人甚至整個行業都是好事。Ali聞言亦表示有留意馬國明開騷的網上片段，對於馬國明自認走音，她笑言現在觀眾就喜歡睇甩轆片段，相比起專業歌手的好歌喉，反而是屬於他的獨特Bite。