李佳芯黃色笑臉裙大翻車 網民狂踩配搭失手 2026春夏新裙價格驚人

李佳芯昨日與馬國明一同現身黃大仙出席譚仔三十周年活動，兩人分享近況之餘更大談未來合作意願，惟Ali當日一身亮黃色Moschino笑臉連衣裙造型卻意外成為全場焦點，隨即引來網民熱烈討論甚至狠批，事件迅速蓋過活動本身的話題度。