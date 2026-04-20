金像獎2026｜李佳芯新人獎資格掀爭議 22年前舊作被翻出 本人企硬表態
YouTuber踢爆22年前舊作 網民質疑新人資格
YouTuber「飛天爺爺」在社交平台發文直指：「鏡報訪問李佳芯入圍最佳新演員，唔意外，我覺得只要第一次拍電影有好表現幾多歲都可以。上維基，原來Ali早響2002年就拍過《賤精先生》，陳奕迅鍾欣桐主演，主題曲《明年今日》。點解仲可以入圍新人獎？金像獎造新聞囉，得獎唔得獎都有話題，金像獎已經無乜人睇。」事件迅速在網上發酵，不少網民開始翻查Ali的演出履歷，發現她確實在22年前已有電影作品，令人對金像獎的評選準則產生疑問。
李佳芯親自回應新人獎爭議
面對質疑聲音，李佳芯坦然回應表示「很有趣。我記得年少時任職模特兒，曾接拍一些過場演出，亦記得有一次監製臨時加了我一句對白，所以我也曾想過自己究竟算不算新人。」她承認自己確實曾經參與過電影演出，但強調當時只是過場性質。李佳芯續指「不過，電影《金童》監製想起我，並將我的名字放入提名名單，既然我能夠站在這裏，便沒有懷疑。」顯示她對獲得提名資格並無異議。
金像獎新人獎準則存灰色地帶 臨時演員定義成關鍵
按照金像獎大會規則，「最佳新演員」候選者須於參選年度前未曾以主角或配角身份參與任何電影演出，參選作品必須為當年參選的香港電影，且參選電影可多於一部。不過，演員角逐提名與否，到底是配角或臨時演員，其實係由劇組判斷，所以有關「新人獎」的準則已經唔係第一年有人討論。好多人都畀人發現，角逐新人獎之前，有都出現過喺其他電影做閒角，但由於戲分輕微或被歸類為臨時演員，因此仍符合參選資格。這種灰色地帶令評選準則備受爭議，亦成為每年金像獎的熱門話題。
林兆霞慘遭DQ成經典案例 沈震軒補上提名
金像獎歷年來確實有多宗因資格問題而取消提名的經典案例。第32屆香港電影金像獎中，女演員林兆霞憑電影《春嬌與志明》Brenda一角入圍了「最佳新演員」，後經查核，電影公司早於前作《志明與春嬌》，為林兆霞報名同一獎項的關係，大會宣佈取消其提名資格，並由《喜愛夜蒲2》的沈震軒補上。這宗案例成為金像獎史上最為人熟悉的「DQ」事件，亦令外界更關注新人獎的評選準則。
王柏傑台灣得獎記錄曝光 陳法拉意外受惠
第29屆香港電影金像獎中，台灣男演員王柏傑憑電影《十月圍城》入圍了「最佳新演員」，後經查核，他於2008年憑台灣電影《九降風》奪得台北電影節的新人獎，大會宣佈其資格被取消，並由《Laughing Gor之變節》的陳法拉取替其位置。這宗案例顯示金像獎對於「新人」的定義不僅限於香港電影，連其他地區的得獎記錄亦會被納入考慮範圍，令評選準則更加嚴格。
日籍童星原島大地內地作品被發現 張滿源補上空缺
第23屆香港電影金像獎中，日籍童星原島大地憑電影《忘不了》入圍了「最佳新演員」，後經查核，他於2002年曾拍攝一齣內地電影《母親快樂》，並具有一定程度的戲分，大會最後宣佈其資格被取消，並由《PTU》的張滿源補上。這宗案例反映金像獎對於參選者的背景調查相當嚴謹，即使是較為冷門的內地作品亦會被翻查出來，確保評選的公正性。
Ali演藝路默默耕耘多年 名門暗戰成代表作
Ali自2008年起在有線電視擔任節目主持，當時仲係用自己本名李嘉馨，不過默默耕耘多年，發展依然平平。雖然未有代表作、名氣未算大，不過Ali都憑住標致面孔成功吸納唔少支持者！不過講到Ali最引人注目的演出，就一定係2014年嘅《名門暗戰》！Ali在《名門暗戰》中飾演岳華情婦Ivy，姣到出汁又風騷，仲同黃浩然有場激烈床戲！Ali在劇中大部分時間都係短裙晒長腿，加上一雙勾魂電眼，勾走晒一班男觀眾的魂魄！這個角色令她在觀眾心中留下深刻印象，亦為她日後的演藝事業奠定基礎。