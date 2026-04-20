金像獎2026｜李佳芯新人獎資格掀爭議 22年前舊作被翻出 本人企硬表態

李佳芯憑電影《金童》入圍今年金像獎「最佳新演員」不過未有得獎，本應是演藝生涯重要里程碑，點知竟然引爆網民熱議！YouTuber「飛天爺爺」踢爆Ali早在2002年已拍過電影，令人質疑她的「新人」資格。事件再次揭開金像獎新人獎評選準則的灰色地帶，原來歷年來已有多位藝人因資格問題慘遭「DQ」，成為影壇熱話！