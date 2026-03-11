43歲離巢視后收金像獎場刊興奮掩嘴狂笑 公屋出身入行21年獲新人提名

前TVB視后李佳芯離巢後事業再創高峰，從公屋女孩搖身一變成為8億電影王國女主角！日前李佳芯收到香港電影金像獎場刊，見到自己獲「最佳新演員」提名極度興奮，掩嘴狂笑直言「好似已經攞咗獎咁」。這位由柴灣興民邨公屋走出來的視后，憑著不懈努力和精明眼光，成功從電視圈跳槽到電影界，身價暴漲令人刮目相看。

李佳芯收金像獎場刊興奮狂笑 首獲提名如獲至寶

日前有片段流出，李佳芯身穿白色上衣在片場開工期間，突然有人送上金像獎場刊，她見到後雙眼發光，掩嘴興奮狂笑道：「我見到張繼聰有Post出嚟呀！原來新人都有㗎？我嗰刻見到以為新人應該冇啩！」李佳芯打開場刊後更加開心，激動地說：「因為佢印咗我個名！我係最佳新人，我會永遠記住自己係新人，繼續學習，多謝！」她又取出水樽紀念品，笑說：「好似已經攞咗獎咁，因為有我個名，同埋提名個名。」

李佳芯簽8億電影合約 徐菁遙牽線成功轉戰大銀幕

李佳芯離開TVB後先是自組工作室，在飲食界商人黃浩太太、前港姐徐菁遙的推薦下獲得賞識，一次過簽下投資約8億港元的黃浩電影王國三部合約，正式進軍大銀幕。她的首部電影作品已於今年1月22日在台灣台中開鏡，備受業界矚目。此外，李佳芯今年憑陳維冠執導、張繼聰主演的《金童》，首次獲得香港電影金像獎「最佳新演員」提名。

公屋女孩變視后吸金力暴增 愈住愈豪升級貝沙灣

李佳芯的成功故事堪稱勵志典範，她自小與家人居住在柴灣興民邨公屋，2005年以模特兒身份出道，曾做過有線體育主持，其後加入TVB效力12年。據報道指，李佳芯由低做起變成一線演員後，吸金力暴增，多次搬屋愈住愈豪。她曾一度搬至大角咀一帶居住，更於2023年「升呢」進駐港島薄扶林的貝沙灣豪宅，出入由數名工作人員護送，生活水平大幅提升。
李佳芯 金像獎 李佳芯在《金童》素顏客串演張繼聰女友，提名最佳新演員。（圖片來源：《金童》劇照）
李佳芯在《金童》素顏客串演張繼聰女友，提名最佳新演員。（圖片來源：《金童》劇照）
李佳芯 金像獎 李佳芯收金像獎場刊興奮狂笑（圖片來源：小紅書）
李佳芯收金像獎場刊興奮狂笑（圖片來源：小紅書）
李佳芯 金像獎 她取出水樽紀念品，稱「好似已經攞咗獎咁」（圖片來源：小紅書）
她取出水樽紀念品，稱「好似已經攞咗獎咁」（圖片來源：小紅書）
李佳芯 金像獎 李佳芯 Ali離巢後依然容光煥發（圖片來源：Facebook@Astro 本地圈）
李佳芯 Ali離巢後依然容光煥發（圖片來源：Facebook@Astro 本地圈）
李佳芯 金像獎 （圖片來源：IG@aliaime）
（圖片來源：IG@aliaime）

圖片來源：《金童》劇照、小紅書、Facebook@Astro 本地圈、IG@aliaime

