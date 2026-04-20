金像獎2026｜李佳芯揭與黃浩「真實關係」強調非簽約 轉戰影壇首戰「最佳新人獎」落選仍獲網民力撐

前TVB視后李佳芯（Ali）離巢後首度踏足香港電影金像獎紅地毯，以「新人」身份獲提名「最佳新演員」雖然最終落選，但她依然保持輕鬆心情，更親自回應外界關注的加盟電影大亨黃浩公司傳聞。面對人生新階段的轉變，Ali展現出從容不迫的態度，笑言心情就如自己名字一樣「佳芯」，令人看到這位前視后在離開舒適圈後的優雅轉身。