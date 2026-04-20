金像獎2026｜李佳芯揭與黃浩「真實關係」強調非簽約 轉戰影壇首戰「最佳新人獎」落選仍獲網民力撐
李佳芯首戰金像獎心情輕鬆如「佳芯」
第44屆香港電影金像獎頒獎禮昨晚（19日）舉行，李佳芯首度以電影演員身份出席這項盛事。面對記者訪問時，她以自己的名字形容當晚心情，笑言：「很開心，當然希望以最佳狀態和最美好的心情出席，就是『佳芯』了！很無聊，哈哈！」這個幽默的回應展現了她面對新挑戰時的輕鬆態度。Ali表示難得能參與這項電影界盛事，會盡量享受現場氣氛，對於能夠站在維多利亞港旁邊的紅地毯上感到非常興奮。
獲提名已當得獎保持新人心態迎接挑戰
Ali憑電影作品獲得「最佳新演員」提名，雖然最終未能獲獎，但她早已抱著平常心面對結果。她表示：「有提名已當得獎」，並提醒自己無論演戲多少年、累積多少經驗，都應以新人的心態迎接每一個角色。這種謙遜的態度反映出她對演藝事業的認真態度，即使已經是TVB前視后，仍然願意放下身段重新開始。Ali認為今次出席金像獎與過去參與無綫頒獎禮頗為相似，同樣需要一早起床開始準備，並要到深夜才完成整個活動。
李佳芯澄清與黃浩只係合作關係非簽約
面對外界關注她離開TVB後的發展動向，特別是與飲食界商人黃浩的合作傳聞，Ali正面回應相關問題。當記者問及「Ali之前有傳聞話妳加盟黃浩旗下？」時，她明確澄清：「哦，唔係唔係，我係同佢喺電影上有啲project上嘅合作，但無加盟、無簽約嗰啲。有傾緊偈嘅。」這個回應打破了外界對她已經簽約黃浩旗下電影公司的猜測，強調雙方只是在電影項目上的合作關係，並非正式的簽約安排。
對未來電影發展抱隨緣態度
談到未來的電影發展計劃，Ali展現出務實的態度。當記者問及「有無諗過之後可以憑電影入圍金馬獎？」時，她回應：「我覺得而家有電影開或者可以拍到已經好難得，你啱啱講嗰啲係其次嘅事。」這番話反映出她對電影行業現況的理解，認為能夠有機會拍攝電影已經是難得的機會，至於能否獲得獎項提名則是其次的考慮。這種腳踏實地的想法顯示出她對演藝事業的成熟看法，不會因為過往的成就而對未來抱有過高期望。
網民支持李佳芯勇敢轉型決定
李佳芯離開TVB後的發展動向一直備受關注，網民對她的轉型決定普遍表示支持。有網民留言：「Ali好勇敢，離開舒適圈去挑戰新領域」、「支持Ali拍電影，相信佢會有好表現」。亦有粉絲認為她的回應很有智慧：「Ali回應得好得體，既澄清咗傳聞又唔會得罪人」。部分網民則期待她在電影界的表現：「希望Ali可以喺電影界闖出一片天地，證明自己唔只係電視劇演員」。
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