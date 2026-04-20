金像獎2026｜李佳芯揭與黃浩「真實關係」強調非簽約 轉戰影壇首戰「最佳新人獎」落選仍獲網民力撐

最新娛聞
東方新地

廣告

前TVB視后李佳芯（Ali）離巢後首度踏足香港電影金像獎紅地毯，以「新人」身份獲提名「最佳新演員」雖然最終落選，但她依然保持輕鬆心情，更親自回應外界關注的加盟電影大亨黃浩公司傳聞。面對人生新階段的轉變，Ali展現出從容不迫的態度，笑言心情就如自己名字一樣「佳芯」，令人看到這位前視后在離開舒適圈後的優雅轉身。

李佳芯首戰金像獎心情輕鬆如「佳芯」

第44屆香港電影金像獎頒獎禮昨晚（19日）舉行，李佳芯首度以電影演員身份出席這項盛事。面對記者訪問時，她以自己的名字形容當晚心情，笑言：「很開心，當然希望以最佳狀態和最美好的心情出席，就是『佳芯』了！很無聊，哈哈！」這個幽默的回應展現了她面對新挑戰時的輕鬆態度。Ali表示難得能參與這項電影界盛事，會盡量享受現場氣氛，對於能夠站在維多利亞港旁邊的紅地毯上感到非常興奮。

獲提名已當得獎保持新人心態迎接挑戰

Ali憑電影作品獲得「最佳新演員」提名，雖然最終未能獲獎，但她早已抱著平常心面對結果。她表示：「有提名已當得獎」，並提醒自己無論演戲多少年、累積多少經驗，都應以新人的心態迎接每一個角色。這種謙遜的態度反映出她對演藝事業的認真態度，即使已經是TVB前視后，仍然願意放下身段重新開始。Ali認為今次出席金像獎與過去參與無綫頒獎禮頗為相似，同樣需要一早起床開始準備，並要到深夜才完成整個活動。

李佳芯澄清與黃浩只係合作關係非簽約

面對外界關注她離開TVB後的發展動向，特別是與飲食界商人黃浩的合作傳聞，Ali正面回應相關問題。當記者問及「Ali之前有傳聞話妳加盟黃浩旗下？」時，她明確澄清：「哦，唔係唔係，我係同佢喺電影上有啲project上嘅合作，但無加盟、無簽約嗰啲。有傾緊偈嘅。」這個回應打破了外界對她已經簽約黃浩旗下電影公司的猜測，強調雙方只是在電影項目上的合作關係，並非正式的簽約安排。

對未來電影發展抱隨緣態度

談到未來的電影發展計劃，Ali展現出務實的態度。當記者問及「有無諗過之後可以憑電影入圍金馬獎？」時，她回應：「我覺得而家有電影開或者可以拍到已經好難得，你啱啱講嗰啲係其次嘅事。」這番話反映出她對電影行業現況的理解，認為能夠有機會拍攝電影已經是難得的機會，至於能否獲得獎項提名則是其次的考慮。這種腳踏實地的想法顯示出她對演藝事業的成熟看法，不會因為過往的成就而對未來抱有過高期望。

網民支持李佳芯勇敢轉型決定

李佳芯離開TVB後的發展動向一直備受關注，網民對她的轉型決定普遍表示支持。有網民留言：「Ali好勇敢，離開舒適圈去挑戰新領域」、「支持Ali拍電影，相信佢會有好表現」。亦有粉絲認為她的回應很有智慧：「Ali回應得好得體，既澄清咗傳聞又唔會得罪人」。部分網民則期待她在電影界的表現：「希望Ali可以喺電影界闖出一片天地，證明自己唔只係電視劇演員」。
李佳芯簽約8億電影王國！幕後功臣竟是前港姐富貴老公

李佳芯 金像獎 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
李佳芯 金像獎 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
李佳芯 金像獎 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
李佳芯 金像獎 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
李佳芯 金像獎 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
李佳芯 金像獎 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
李佳芯 金像獎 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
李佳芯 金像獎 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
李佳芯 金像獎 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
李佳芯 金像獎 黃浩8億港元打造電影王國逆市而上（圖片來源：IG@sukichui_wee）
黃浩8億港元打造電影王國逆市而上（圖片來源：IG@sukichui_wee）

圖片來源：東方新地、IG@sukichui_wee資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 