李佳芯離巢作《麻雀樂團》月底開播 演17歲少女顏值極高 網民：終於有得睇！

現年42歲的女神Ali李佳芯，入行多年，2018年憑《BB來了》一舉奪得視后寶座，演技一直贏盡觀眾掌聲。近年事業卻因傳聞受到「雪藏」曝光率大減，令許多劇迷大感可惜。Ali今年初宣佈正式離巢TVB，結束長達12年的合作關係，自組工作室成為自己老闆，勇敢踏上新事業旅程，粉絲為她打氣。