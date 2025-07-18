李佳芯離巢作《麻雀樂團》月底開播 演17歲少女顏值極高 網民：終於有得睇！
廣告
現年42歲的女神Ali李佳芯，入行多年，2018年憑《BB來了》一舉奪得視后寶座，演技一直贏盡觀眾掌聲。近年事業卻因傳聞受到「雪藏」曝光率大減，令許多劇迷大感可惜。Ali今年初宣佈正式離巢TVB，結束長達12年的合作關係，自組工作室成為自己老闆，勇敢踏上新事業旅程，粉絲為她打氣。
新劇《麻雀樂團》備受期待開播時間揭曉
在離開TVB前，Ali終於迎來新劇《麻雀樂園》的機會，聯手視帝譚俊彥主演。有消息指該劇接捧《執法者們》8:30檔期，將於7月28日翡翠台首播，Ali這次飾演全新角色，劇情圍繞麻雀館與業餘樂團交織，故事充滿新意與人情味。
李佳芯角色背景有挑戰！
李佳芯在分享角色時透露，監製對她的角色有獨特的定義：「監製就形容佢係一個女漢子，有柔弱同埋剛強嘅一個人，同譚俊彥嘅關係都幾close，由細到大都認識。」她還提到與譚俊彥之間的感情戲份，並留下懸念：「好close嘅關係，最後會不發展更加多，就要等觀眾自己睇。」
粉絲熱情留言：終於有得睇！
消息傳出後，不少網民已經急不及待在社交平台表達期待之情，留言如「終於有得睇！」、「終於唔使來來去去都係睇幾個姐仔」、期待ali暑期檔」、「有Ali 一定看」等，證明Ali的吸引力依然強大。
李佳芯短髮造型初亮相 挑戰演17歲少女
一眾演員日前已進入劇本圍讀階段，從演員們post出的合照及訪問片段中可以看出Ali已為角色換上了新造型！一頭及肩短髮清純可人，初戀感滿滿！而Ali亦透露此造型是源於自己將在劇中飾演自己的17歲。希望這頭短髮能令觀眾有新鮮感。不少觀眾和粉絲也在第一時間support女神，指其造型勁girlfriendable，叫人好想戀愛！
李佳芯唔記得自己同黃庭鋒合作過
另一個尷尬位係，李佳芯表示她與黃庭鋒和郭柏妍其實是第一次合作拍劇，預告劇中將有一個很親密的關係，因此圍讀劇本非常重要，相互之間有了節奏和氣氛，合作起來會更好。之後，黃庭鋒則爆料李佳芯唔記得咗在《愛美麗狂想曲》中扮演對方的兒子，李佳芯則立即跳入畫面說：「我諗返起啦！」並強行解釋說：「純粹是因為我們一起主持的節目《夢中·情·人》正在播出，所以宣傳一下，我是記得的！」
圖片來源：TVB、東張+資料或影片來源：原文刊於新假期