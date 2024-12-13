李佳芯IG突發文疑回應離巢 7字話中有話惹網友心痛
7字話中有話疑暗示「離巢」
Ali的生日慶祝活動相當豐富多彩。她在社交網站上發布了多張慶生照片，照片中不僅有她收到的鮮花和心形炒飯，還有多個精美的蛋糕，其中一個蛋糕甚至出現在麻雀桌上，令人會心一笑。她寫道：「My very #latergram.. but right on time」。
這些照片立即引來網民的關注，大家紛紛追問是否有新戀情的花絮。同時，Ali在生日當天選擇與粉絲一起到紅十字會捐血，這一行為也被網民解讀為「捐血轉運」。不過，她的應援會透露，這已經是連續第六年在Ali生日時進行捐血活動，他們也感謝Ali一直以來身體力行地支持這項活動。
續約問題早有答案？
另一方面在今年5月，Ali在一篇文章中寫道：「答案很誠實。因為誠實，所以不再執着。最輕鬆的生活是只留下真正需要的，其他都扔掉。心靜了，活得明白了，一切也清晰了。」這段文字當時被許多網民解讀為Ali對於續約問題已經有了答案。
李佳芯更新工作聯絡 消息指12年TVB合約正式完結
李佳芯2012年10月與有線電視的合約期滿離開，正式轉投無綫電視，同時李嘉馨改名為李佳芯，頭5年合約在2017年屆滿後續約，2018年即憑《BB來了》得到視后，不過2019年之後就頻頻傳出被雪藏的消息，作品大減，前兩年台慶更TVB內地平台「打格」，12月8日網民留意到李佳芯的IG檔案已更改了聯絡資訊，相信這代表她與無綫的合約正式屆滿！
上一次訪問李佳芯交代「最後訊息」
Ali（30日）出席慈善活動時，講到她與TVB的合約問題近日惹關注，她曾交代「最後訊息」指不知外界的想法，現在有自己的節奏和時間：
「人去到一個階段，要選擇適合自己的節奏，幾享受現在的工作步伐，做自己的個人project」
Ali當時亦有回應缺席台慶一事：「很多事不到我控制，那段時間在讀書，不在香港，不知TVB有無叫我出席，我無收到通知，以我所知都有其他藝員無出席，通常無表演項目就不會去。（沒有出席的黃翠如是因為懷孕？）我可能是同一原因，講笑，我都想有喜訊和大家分享。（與追求者的發展如何？）不知，其實拍拖都是由做朋友開始，不是有目的才做朋友，之後的感情如何發展順其自然。」
講到現時動向，她透露目前正在修讀與語言、藝術治療和情緒治療相關的短期課程，為未來的工作計劃做好準備。當被問及這是否在為未來鋪路時，她表示幕前工作相當被動，這個想法已經籌劃多年，終於找到了合適的時間點來實現。至於她與TVB的合約尚未達成共識，她指出合約是雙方溝通的結果，由於還有一些條件尚未敲定，她認為自己並非要求過高。她認為在不同階段，人們有不同的追求，而現在她希望有更多時間來做自己想做的事情。
雖然Ali未有正式回應，不少網友紛紛送上祝福同鼓勵：「祝願Ali離開無線後，生活和事業更美好!」、「你去邊我都會睇你嘅演出！」、「更好的在等待着你」、「都不被珍惜就應該要離開」
回顧 李佳芯經典角色
李佳芯2012年加入無綫簽下5年合約，首部參演劇集是2024年 方駿釗監製的《單戀雙城》客串小角色做楊明前女友，「螢幕初吻」就要狂咀楊明，事後李佳芯形容與楊明狂吻留下「心理創傷」，做過幾年「邪花」角色後，李佳芯在《律政強人》飾演卓宜中（Hazel），是首個性格正面討好的女一角色，其後在 《與諜同謀》、《踩過界》、《誇世代》等劇集都是女主角，與陳豪合作最有火花；在2018年就憑《BB來了》拿下視后，統計下來，李佳芯加入TVB只用了6年就「上大位」，幾乎追上陳慧珊拍劇5年獲視后的紀錄。
李佳芯合約問題糾纏多時
李佳芯2017年跟無綫續約7年，換言之2024年尾合約就屆滿，回顧當年Ali 續約前一年楊怡離巢，TVB將《與諜同謀》角色換由李佳芯頂上得到好評；其後2017年尾花旦鍾嘉欣婚後決定與無綫電視結束合約，「花旦荒」令李佳芯得到不少演出機會，拍劇也甚有觀眾緣。
2019傳封殺 、2022「蟲草大王」事件最轟動
2019年開始，李佳芯工作量大減頻頻傳出被封殺，一年後Ali 復工拍攝度身訂做的《智能愛人》，憑「阿寶」角色仍有實力殺入21年「視后5強」。2020年7月有傳TVB向藝人「加辣」自保，被問到續約條件時她的回應是「續約先算啦，我份約未有耐」，2022年傳出廣告商「蟲草大王」向李佳芯傳短訊遭已讀不回事件， 曲線證明Ali在廣告市場上有一定實力，即使劇集不多TVB仍為Ali接下不少代言廣告。
李佳芯合約年底屆滿 拍畢《麻雀樂園》後冇工開
李佳芯早前拍完TVB劇集《麻雀樂園》後一直冇工開，有指這將會是她離巢TVB前的告別作，而Ali接受訪問時，亦透露一直都有同TVB傾續約，但未有新情況可以公布。近日有今年TVB《萬千星輝賀台慶》的出席嘉賓名單流出，當中卻未見有Ali的名字，最後亦證實她缺席本年的台慶夜。
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踏入42歲 另覓新發展
11月也是Ali的生日月，她將於今年11月27日踏入42歲，早前Ali接受訪問，表示計劃在生日月同屋企人去東南亞地方旅行放鬆吓，如今未知會否為避台慶提前行動。此外Ali早前上載了一張疑似強顏歡笑的自拍照，並分享了一句：「money can’t buy happiness but…」被外界指暗示TVB出手太低，令她難以落筆簽續約。
李佳芯 連續兩年盛裝出席台慶慘被打格
李佳芯繼2022年台慶在內地平台被打格後，2023年又梅開二度再次被打格。在微博「埋堆堆」的帳號中，當陳慧嫻演唱《回家》時，她身後的藝人會分批上前亮相。雖然遠鏡時李佳芯看似安全出鏡，但是當鏡頭拉近她時，李佳芯的靚樣瞬間就被打格，連出鏡的機會都冇！而打格的突兀畫面亦引起疑問，令不少網民留言問被打格的人是誰。
李佳芯曾一句婉轉回應台慶被打格
2022年台慶Ali也曾被內地直播頻道打格，對此Ali一度大方回應：「我唔會諗咁多喇，我純碎係覺得我都仲係有約，咁公司生日當然要出席支持。」當晚Ali和陳展鵬一起行紅地氈時，TVB官方微博以及埋堆堆APP直播亦突然切走兩人的畫面，換上劇集的宣傳片，直至2人行完紅地氈，直播APP才恢復正常紅地氈直播畫面。
李佳芯表示對被打格早有抗體
對於盛裝出席《萬千星輝賀台慶》時慘被內地平台遮樣兼打格一事，Ali表示自己沒有去了解原因，又稱對她來說「唔係第一年」早已有抗體，又承諾會繼續做好自己。樂小姐於TVB「長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮」中眼濕濕表示，TVB其實一直很愛錫Ali，又因打格事件回應表示「我諗好多嘢佢（Ali）都會明白」，Ali聞言稱「我明嘅」，並表示自己只做好自己本份就算。
樂小姐喊住回應 強調好錫李佳芯
樂易玲接受傳媒訪問，回應Ali被遮樣事件時表示TVB一直很愛錫Ali，相信她很多事情都會明白的：「我諗好多嘢佢都會明白，佢知我哋好錫佢。其實我約咗佢過幾日坐低傾下偈、食下飯，不過佢同屋企人去旅行，等佢返嚟慢慢傾。佢係個好好嘅藝人，真係好好，我會盡量想辦法，繼續同佢有多啲合作機會。」被問到Ali的合約還有多久，樂小姐透露「仲有好耐」，並強調TVB「唔會嘥咗佢」。
李佳芯2017年續約 距離完約仲有好長時間
當被問到Ali的合約還有多久時，樂易玲只表示：「仲有好耐」，並稱不會浪費了她。翻查紀錄，李佳芯在2017年跟TVB續約，然後於翌年奪得視后。按照慣例，續約通常都是5年或10年作單位。而今年已是Ali續約的第五個年頭，假如Ali當時續的約是10年，代表距離完約仍然有一段頗長的時間，相信樂小姐需再與Ali好好商討往後的合作方案！
李佳芯透露未與TVB達成共識
Ali接受傳媒訪問時，承認與TVB之間的合約仍然有段時間，並透露公司有搵她傾約，但仍未達成共識傾到一個合適的Offer，所以會再「溝通吓先」。雖然今年分別入圍視后及最佳女主持一共2個獎，但Ali卻暗指自己可能會停下來，她慨嘆TVB要用的人還有很多，雖然自己到現時這一刻都很喜歡拍劇，但演員很被動唯有順住條路繼續行，並形容「上天要我停就停，行就行」，疑似暗示自己有可能會離開。