李佳芯IG突發文疑回應離巢 7字話中有話惹網友心痛

視后李佳芯（Ali）近日的動向引起了廣泛關注。她與無綫電視的續約問題一直未有明確進展。Ali在社交媒體上的動態顯示，她已將工作聯絡方式從TVB經理人改為「DM for work」，這似乎暗示她可能會離開無綫電視。此外，Ali剛過完42歲生日，她在社交網站上分享了多張慶生照片，引起網民熱烈討論。

