李佳芯證已離巢 14字風騷回應TVB不派員採訪 網民：答得好得體
李佳芯離巢後首度現身TVB沒派員採訪
TVB沒有派員到場採訪，心情大好的Ali繼續保持風騷的態度，她表示在場看到了許多熟悉的臉孔。這次，Ali首次拿起其他電視台（HOY TV、ViuTV）的咪牌進行訪問，而TVB卻沒有派人過來。對此，她輕鬆地回答說：「我唔望喇！有啲嘢唔好望得咁清楚！」
李佳芯超得體感激舊東家
Ali透露上個月已經與TVB和平分手，心態尚未有明顯轉變，作為演員一直以來都是裝備自己，等待好角色。談到雙方拉鋸一年時間，最終仍未取得共識，李佳芯就坦言雙方都有不同的考慮因素，自己希望在這個階段可以挑戰更多，嘗試更多不同的事物。
李佳芯預告 「新年派利是」
李佳芯表示，她希望能夠投入更長時間的學術課程，以提昇自己在戲劇和心理學方面的知識。「12年前唔係好多人識李佳芯，12年後再睇番，好感謝呢個地方，令我成長咗同令人認識我，係一個好唔捨得同感激地方，但點都有完結一日，去到今日覺得可能試下新嘢係一個適合時候。」
此外，她的離巢作品《麻雀樂團》的播出日期仍然未定，但她承諾若有需要將會回歸協助宣傳。被問到有有冇請舊同事食散水餅？李佳芯笑指：「唉啊！其實我想派利是啊，我希望會再見到大家。」
自爆想同MIRROR合作
在尋找新挑戰的同時，李佳芯也透露想嘗試拍電影，問到有冇興趣同唔同電視台嘅藝人合作？Ali怕醜話有留意MIRROR，可以一嚟就試姊弟戀，唯一條件係對方要高過佢嘅，特別是與MIRROR的成員Stanley。
爆笑回應返學有冇畀仔追：好多Oppa啊
被問到去外地讀書有沒有畀仔追？Ali笑言：「你哋咁樣係冇用㗎。」之後再講有識到新朋友，男女都好，都有識到新朋友。至於有冇心動嘅之人，Ali就答：「未有，心跳我一直都有嘅，突然去到外國停咗心跳咁樣都幾大獲。（有冇邊啲男同學符合到你心水？）好多Oppa啊。我講真㗎，發覺我出去讀書多咗好多韓國人，無論男女都好，女嘅更加多，好多女仔都好有型，Quit咗份工啦，我都搵咗幾年錢喇，梗係要見吓呢個世界。Quit咗份工讀書讀兩年。我心諗我讀幾個月姐，你讀兩年，我以為自己好型啦。No！人哋Quit咗份工讀兩年。」
網民：咁多記者想陰佢講前公司壞話 都答得好得體
網民見到Ali有新動向，不禁表示：「希望在 ViuTv 劇集見到 Ali, 最想 Ali 與 AK 合作, 一定好有火花」、「D邀請佢拍劇啦, 等左好耐好耐」、「見佢面對記者嘅問題，個樣打晒問號，但都好有耐性咁嘗試盡量答，又處處為大家講好話」、「Ali真係好好，咁多記者想陰佢講前公司壞話，佢都答得好得體，仲好感激前公司令到佢成名」、「恭喜你Ali，終於可以其他平台見到你」。