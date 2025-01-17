李佳芯證已離巢 14字風騷回應TVB不派員採訪 網民：答得好得體

李佳芯（Ali）與無綫電視的合約問題一直未有定論，直至無綫官方網頁近日移除了她的個人頁面，標誌著她與無綫的合約正式結束。李佳芯透露，她於去年12月已與無綫結束12年的合作關係，她回憶這段時間內的點點滴滴，稱之為「非常難忘的甜酸苦辣」。對於未來發展，李佳芯咁回應⋯⋯