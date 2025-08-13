42歲李佳芯《麻雀樂團》突扮機械人！重現4年前神劇經典 網民激讚：可愛度爆燈！

TVB劇集《麻雀樂團》昨晚（12日）劇情掀起網上熱話，女主角李佳芯（Ali）一場戲中戲的演出，突然重現其經典角色《智能愛人》機械人阿寶上身，扮鬼臉兼扮自盡，可愛度爆燈的演出瞬間洗版！網民紛紛激讚42歲的Ali保養得宜，演技生動鬼馬，究竟她與譚俊彥（Shaun）之間發生了甚麼趣事，令觀眾睇得如此投入？