42歲李佳芯《麻雀樂團》突扮機械人！重現4年前神劇經典 網民激讚：可愛度爆燈！

TVB劇集《麻雀樂團》昨晚（12日）劇情掀起網上熱話，女主角李佳芯（Ali）一場戲中戲的演出，突然重現其經典角色《智能愛人》機械人阿寶上身，扮鬼臉兼扮自盡，可愛度爆燈的演出瞬間洗版！網民紛紛激讚42歲的Ali保養得宜，演技生動鬼馬，究竟她與譚俊彥（Shaun）之間發生了甚麼趣事，令觀眾睇得如此投入？
李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
麻雀樂團｜42歲李佳芯逆齡15年變身學生妹 因一副特別眼鏡爆出劇組幕後趣事

李佳芯天台大暴走 扮機械人自盡萌翻譚俊彥

昨晚《麻雀樂團》劇情講述司徒久（譚俊彥飾）與張鐵（李佳芯飾）在天台談心，阿Shaun無厘頭扮鬼想嚇Ali，反被Ali的可愛反應萌倒，她先是大叫再笑著跺腳，少女感十足。當阿Shaun分享完弟妹的秘密並要求Ali保密時，Ali的戲癮大發，先是閉眼用手指扮槍指向自己太陽穴，再垂頭扮中槍身亡，更用機械聲線說出：「我已經 delete 晒喇！」完美致敬她在2021年神劇《智能愛人》中的機械人角色，令觀眾驚喜萬分。其後她更索性投入扮失憶，一連串的可愛表情和動作，讓整個場面充滿溫馨又搞笑的氛圍，完全搶盡焦點。

李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
譚俊彥李佳芯神級默契 審犯謝東閔笑裏藏刀勁心寒

除了天台談心戲，李佳芯與譚俊彥聯手盤問謝東閔（Brian）的一幕亦被網民封為經典。劇情講述金孝成（謝東閔飾）被「見家長」，Ali與Shaun一唱一和地「逼供」，兩人表面上笑容可掬，客氣地削著蘋果，但鏡頭運用和陰森的燈光卻營造出極強的壓逼感。Ali笑裏藏刀，Shaun則惡形惡相，加上謝東閔被嚇到嘴唇顫抖的傻氣演繹，三位主角的互動火花四濺，喜感與恐怖感並存，盡顯功架。網民大讚兩人默契十足，是最佳拍檔，更指Ali是「萬能女主角」，無論配搭哪位男演員都能擦出新火花。

李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
網民洗版式激讚Ali：42歲都仲咁正！

劇集播出後，網民討論區瞬間被洗版，輿論一面倒激讚李佳芯的演出。「Ali 好得意，42 歲都咁正。」的留言隨處可見，大批觀眾被她的童顏和鬼馬演技深深吸引。對於她與譚俊彥的化學作用，網民亦給予高度評價：「緊張大師遇著賴皮阿叔，激都激死」、「好多位我都笑得出，兩個都演得好放」、「Shaun 合作過好多女藝人，睇嚟 Ali 似係同佢最合拍」、「Ali 真係好演員，拍陳豪好夾，今次拍譚仔一樣夾」。此外，亦有眼利網民錯重點，笑指譚俊彥在劇中的鬍鬚造型，竟然與樂壇殿堂級歌手林子祥有幾分相似，相當搞笑。

李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
