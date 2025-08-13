42歲李佳芯《麻雀樂團》突扮機械人！重現4年前神劇經典 網民激讚：可愛度爆燈！
麻雀樂團｜42歲李佳芯逆齡15年變身學生妹 因一副特別眼鏡爆出劇組幕後趣事
李佳芯天台大暴走 扮機械人自盡萌翻譚俊彥
昨晚《麻雀樂團》劇情講述司徒久（譚俊彥飾）與張鐵（李佳芯飾）在天台談心，阿Shaun無厘頭扮鬼想嚇Ali，反被Ali的可愛反應萌倒，她先是大叫再笑著跺腳，少女感十足。當阿Shaun分享完弟妹的秘密並要求Ali保密時，Ali的戲癮大發，先是閉眼用手指扮槍指向自己太陽穴，再垂頭扮中槍身亡，更用機械聲線說出：「我已經 delete 晒喇！」完美致敬她在2021年神劇《智能愛人》中的機械人角色，令觀眾驚喜萬分。其後她更索性投入扮失憶，一連串的可愛表情和動作，讓整個場面充滿溫馨又搞笑的氛圍，完全搶盡焦點。
譚俊彥李佳芯神級默契 審犯謝東閔笑裏藏刀勁心寒
除了天台談心戲，李佳芯與譚俊彥聯手盤問謝東閔（Brian）的一幕亦被網民封為經典。劇情講述金孝成（謝東閔飾）被「見家長」，Ali與Shaun一唱一和地「逼供」，兩人表面上笑容可掬，客氣地削著蘋果，但鏡頭運用和陰森的燈光卻營造出極強的壓逼感。Ali笑裏藏刀，Shaun則惡形惡相，加上謝東閔被嚇到嘴唇顫抖的傻氣演繹，三位主角的互動火花四濺，喜感與恐怖感並存，盡顯功架。網民大讚兩人默契十足，是最佳拍檔，更指Ali是「萬能女主角」，無論配搭哪位男演員都能擦出新火花。
網民洗版式激讚Ali：42歲都仲咁正！
劇集播出後，網民討論區瞬間被洗版，輿論一面倒激讚李佳芯的演出。「Ali 好得意，42 歲都咁正。」的留言隨處可見，大批觀眾被她的童顏和鬼馬演技深深吸引。對於她與譚俊彥的化學作用，網民亦給予高度評價：「緊張大師遇著賴皮阿叔，激都激死」、「好多位我都笑得出，兩個都演得好放」、「Shaun 合作過好多女藝人，睇嚟 Ali 似係同佢最合拍」、「Ali 真係好演員，拍陳豪好夾，今次拍譚仔一樣夾」。此外，亦有眼利網民錯重點，笑指譚俊彥在劇中的鬍鬚造型，竟然與樂壇殿堂級歌手林子祥有幾分相似，相當搞笑。