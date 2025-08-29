《麻雀樂團》｜李佳芯含淚離開 BadEnding味濃 與譚俊彥「久鐵CP」感情線成謎
TVB劇集《麻雀樂團》今晚（29日）將迎來大結局，劇中焦點「久鐵CP」譚俊彥與李佳芯的感情走向成最大懸念，究竟這對歡喜冤家最終是Happy Ending還是遺憾告終，絕對是今晚焦點所在！
久鐵CP感情線成謎 李佳芯含淚自嘲Bad End味濃
除了緊張的麻雀對決，譚俊彥與李佳芯的感情發展亦是結局另一焦點。雖然融入司徒家的鐵姐與久哥已默契十足，但關係一直未明朗化。根據官方發布的結局畫面，其中一幕鐵姐在電車路旁，眼眶充滿不捨又自嘲的淚水，似乎預示著悲劇收場。然而，預告片中又有譚俊彥當眾為李佳芯彈琴的浪漫情節，令「久鐵CP」的最終走向更添變數。據知結局更埋藏驚喜彩蛋，到底這對歡喜冤家最終情歸何處，還看今晚分解。
李佳芯社交平台倒計時盡力嘗試盡力過關
早前李佳芯亦有在社交平台與《麻雀樂團》觀眾預告道別，倒計時留言：「鐵姐與冰姐正同步倒數～時光荏苒，還未梳理的日子混雜難以準備的未知，堆積出的厚度沾滿身心。盡力嘗試、盡力過關，原來最重要的那關在自己，當自己那關跨過了，世上也再沒難關了。」
網民熱議結局走向 激辯久鐵CP係喜是悲
隨著大結局臨近，網民的討論也進入白熱化階段，當中絕大部分都圍繞著「久鐵CP」的最終結局。綜合網上討論，觀眾意見出現兩極化，有網民根據預告中李佳芯含淚一幕，紛紛留言表示擔心：「鐵姐個眼神好sad，唔通真係BE？」、「千萬唔好爛尾呀！」。但亦有大批粉絲對浪漫彈琴一幕抱有希望，力撐二人應該有圓滿結局：「打完牌就結婚啦！」、「信監製會畀個Happy Ending我哋！」，可見觀眾對劇集投入度極高。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期