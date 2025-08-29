《麻雀樂團》｜李佳芯含淚離開 BadEnding味濃 與譚俊彥「久鐵CP」感情線成謎

最新娛聞
東方新地

廣告

TVB劇集《麻雀樂團》今晚（29日）將迎來大結局，劇中焦點「久鐵CP」譚俊彥與李佳芯的感情走向成最大懸念，究竟這對歡喜冤家最終是Happy Ending還是遺憾告終，絕對是今晚焦點所在！

久鐵CP感情線成謎 李佳芯含淚自嘲Bad End味濃

除了緊張的麻雀對決，譚俊彥與李佳芯的感情發展亦是結局另一焦點。雖然融入司徒家的鐵姐與久哥已默契十足，但關係一直未明朗化。根據官方發布的結局畫面，其中一幕鐵姐在電車路旁，眼眶充滿不捨又自嘲的淚水，似乎預示著悲劇收場。然而，預告片中又有譚俊彥當眾為李佳芯彈琴的浪漫情節，令「久鐵CP」的最終走向更添變數。據知結局更埋藏驚喜彩蛋，到底這對歡喜冤家最終情歸何處，還看今晚分解。

李佳芯社交平台倒計時盡力嘗試盡力過關

早前李佳芯亦有在社交平台與《麻雀樂團》觀眾預告道別，倒計時留言：「鐵姐與冰姐正同步倒數～時光荏苒，還未梳理的日子混雜難以準備的未知，堆積出的厚度沾滿身心。盡力嘗試、盡力過關，原來最重要的那關在自己，當自己那關跨過了，世上也再沒難關了。」

網民熱議結局走向 激辯久鐵CP係喜是悲

隨著大結局臨近，網民的討論也進入白熱化階段，當中絕大部分都圍繞著「久鐵CP」的最終結局。綜合網上討論，觀眾意見出現兩極化，有網民根據預告中李佳芯含淚一幕，紛紛留言表示擔心：「鐵姐個眼神好sad，唔通真係BE？」、「千萬唔好爛尾呀！」。但亦有大批粉絲對浪漫彈琴一幕抱有希望，力撐二人應該有圓滿結局：「打完牌就結婚啦！」、「信監製會畀個Happy Ending我哋！」，可見觀眾對劇集投入度極高。

李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
李佳芯 麻雀樂團 （圖片來源：IG@aliaime）
（圖片來源：IG@aliaime）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 