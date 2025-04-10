42歲李佳芯離巢後組工作室接Job 即與黎諾懿「再續前緣」拍黑幫劇
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42歲視后李佳芯（Ali）在結束與TVB長達12年的合約後，將於今年底赴馬來西亞拍攝全新黑幫題材電視劇《義和》。這部劇不僅是Ali首次離開TVB後的作品，更是她與黎諾懿繼《BB來了》後的再次合作，當年該劇讓她一舉奪得「視后」稱號，深受觀眾喜愛。「Astro 2025年節目強勢來襲」活動中，宣布了這一消息，並透露新劇將集合馬來西亞、新加坡及香港三地的演員，令人期待。
黎諾懿期待與Ali再次合作
黎諾懿在最近的訪問中提到，他對於再次與Ali合作感到興奮。他表示，主要原因是因為喜歡馬來西亞，以及希望再次與舊拍檔李佳芯合作。黎諾懿表示：「這是馬來西亞的電視劇，所以由馬來西亞的主辦方安排。」
李佳芯「告別作」挑戰演17歲少女播映無期
去年5月，李佳芯夥拍視帝級人馬譚俊彥合拍TVB喜劇《麻雀樂團》，如今播映無期。從當時演員們post出的合照及訪問片段中可以看出Ali已為角色換上了新造型！一頭及肩短髮清純可人，初戀感滿滿！而Ali亦透露此造型是源於自己將在劇中飾演自己的17歲。希望這頭短髮能令觀眾有新鮮感。不少觀眾和粉絲也在第一時間support女神，指其造型勁girlfriendable，叫人好想戀愛！
李佳芯一聽到登台合唱 即尷尬捂面勁爆笑！
而對於今次和譚俊彥的合作，其實並非首次，譚俊彥笑指兩人第一次合作是登台合唱，一旁的Ali一聽即尷尬雙手捂面，事關其曾被網民封為「魔音始祖」！譚俊彥更笑言希望兩人有機會再合唱一下。
李佳芯唔記得自己同黃庭鋒合作過
另一個尷尬位係，李佳芯表示她與黃庭鋒和郭柏妍其實是第一次合作拍劇，預告劇中將有一個很親密的關係，因此圍讀劇本非常重要，相互之間有了節奏和氣氛，合作起來會更好。之後，黃庭鋒則爆料李佳芯唔記得咗在《愛美麗狂想曲》中扮演對方的兒子，李佳芯則立即跳入畫面說：「我諗返起啦！」並強行解釋說：「純粹是因為我們一起主持的節目《夢中·情·人》正在播出，所以宣傳一下，我是記得的！」
圖片來源：[email protected]、TVB USA Official、東張+資料或影片來源：原文刊於新假期