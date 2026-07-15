李佳芯感性發文勉勵考生 DSE打氣片被指撞樣東張主持梁敏巧
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今日DSE放榜，視后李佳芯（Ali）在社交平台發文為考生打氣，暖心金句瞬間引爆網絡討論。然而更令網民瘋傳的，是有眼利粉絲發現Ali的打氣影片中造型竟與《東張西望》主持梁敏巧撞樣，兩人神似程度令留言區一度淪陷。
李佳芯DSE放榜日發文寄語考生勇敢向前
李佳芯今日特意在社交平台發布貼文，以過來人身份勉勵應屆DSE考生。她在文中寫道：「開心的，好好享受；失落的，勇敢向前。」Ali更強調人生道路漫長，不應被單一次成績所定義，並分享自己的人生觀：「當年成績、不代表現在成就。勇敢踏進新領域、保持好奇、累積人脈，樂觀面對、享受當下。」貼文配上多張日常生活照，包括駕車時的側顏、喝抹茶時的鬼馬表情，以及毫無偶像包袱的搞怪鬼臉照，充分展現她所提倡的樂觀生活態度。
Ali早前現身中學畢業禮親自為學生送祝福
事實上Ali一向關心年輕人成長，她早於5月29日已受邀出席仁濟醫院王華湘中學第23屆畢業典禮擔任嘉賓。當日她身穿白色襯衫配搭米色長褲，散發知性氣質，與教職員及畢業生在台上合照留念，更在簽名板前留影為學生打氣。從畢業禮到DSE放榜日連續發放正能量，Ali對青年人的關懷可見一斑，亦令外界再次肯定這位視后在幕前幕後同樣溫暖貼地的形象。
視后打氣片撞樣梁敏巧引發網民熱烈比對
不過最令網民津津樂道的，是Ali在打氣貼文中的造型被指與《東張西望》主持梁敏巧極度相似。有網民將兩人的照片並排比較，發現無論是五官輪廓、笑容弧度還是整體氣質都有幾分神似，留言區隨即湧現大量「撞樣」討論。有粉絲笑言Ali與梁敏巧根本是「失散姊妹」，亦有人認為只是角度和妝容造成的錯覺，兩方意見各執一詞。
網民讚Ali正能量爆棚同時熱議撞樣話題
貼文發布後迅速引來大批留言，不少應屆考生表示深受鼓舞：「謝謝Ali的鼓勵，看完真的釋懷了許多！」、「『當年成績不代表現在成就』這句話太有力量了！」同時亦有大量網民聚焦撞樣話題：「嘩真係好似梁敏巧」、「以為碌到東張主持個page」、「兩個都係靚女所以先會撞樣啫」。Ali一個打氣貼文同時掀起兩大討論熱潮，足見這位視后的話題製造力依然強勁。
資料或影片來源：原文刊於新假期