李佳芯離巢後獲3大娛樂公司開天價搶人 遲遲未簽約竟關前東家TVB事

42歲前TVB視后李佳芯（Ali）去年底結束與TVB長達12年嘅賓主關係，正式離巢成為自由身。李佳芯離巢TVB後事業未見停滯，不但開設個人工作室榮升老闆娘，更積極拓展工作版圖，與古天樂及ViuTV商談合作，並計劃赴馬來西亞拍劇，事業發展如日中天。近日更有傳3大娛樂公司巨頭以天價條件爭相搶人，不過Ali遲遲未簽約竟關前東家TVB事……