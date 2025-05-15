李佳芯離巢後獲3大娛樂公司開天價搶人 遲遲未簽約竟關前東家TVB事
三大娛樂巨頭開天價搶人
李佳芯離巢後，迅速成為娛樂圈的搶手貨。據傳，不少娛樂公司向她拋出橄欖枝，包括古天樂的公司、ViuTV及HOY TV，均加入這場激烈的搶人戰團。日前有報道引述李佳芯的密友透露，目前有3大巨頭娛樂公司以「銀彈攻擊」爭奪李佳芯，不但開出天價加盟費，更提供7位數加盟費及6位數包月薪制。甚至有公司承諾讓她過檔後穩坐「一姐」之位，兼2年至少開3劇，以及畀Ali選擇對手等優厚條件。
李佳芯1原因遲遲唔簽約
雖然各大娛樂公司開出的條件極為誘人，但李佳芯至今就仍未作出最終決定。據密友爆料，李佳芯遲遲未有落筆簽約，原因其實與TVB早年長期雪藏有關。皆因李佳芯已經雪到驚，因此今次再挑選合約，除咗要揀有自由度及話事權嘅公司之外，唔再簽「長命約」亦係李佳芯嘅要求之一。
李佳芯自設工作室即接內地Job 封殺傳聞不攻自破 直言感情空白咩都想試
視后李佳芯（Ali）自離巢TVB後，大家都好關心她的新動向，早前Ali現身一個內地汽車品牌發布會時，就透露自己已經在最近成立了個人工作室！
李佳芯打破被內地「封殺」傳聞
李佳芯早前出席內地汽車品牌活動，也是她成立工作室後的第一份工作，她笑言這證明了她並未有被內地「封殺」。活動現場聚集了超過30名熱情的粉絲，他們手持支持牌為她加油打氣。
親自設計工作室Logo
在談到個人的感情生活時，李佳芯坦言目前單身，她表示：「我依家冇男朋友，感情同工作一樣keep住好開放嘅態度，我自己成立咗工作室，咩類型都想試。」她透露連工作室Logo都是由她自己設計，而在經營工作室方面，她覺得自己直接談價格有些尷尬，所以都是交由2位員工協助處理這方面的事務。
個人生活與工作室經營
關於未來的合作計劃，有消息指古天樂旗下的公司有意邀請李佳芯合作拍電影。對此，李佳芯回應：「我之前都有聽過，其實唔同公司都有見過面，但暫時都係傾嘅階段。」但她否認與古天樂有過直接會面，只係同公司傾，不過雙方都釋出了最大誠意。她直言在現階段她需要更多空間去做自己想做的事情，例如畫畫、慈善方面的工作。
未來合作計劃與角色挑選
李佳芯強調自己仍熱愛拍電視劇，她透露自己之前有收過ViuTV劇本，也親自參加了角色的casting，她說：「角色同劇本吸引係好緊要嘅，我有casting過媽媽同埋心理醫生的角色。」至於她曾參與演出的TVB劇集《麻雀樂園》何時會播出，她表示：「唔知啊！等通知。」她也表示對於未來是否會參加TVB的宣傳活動持開放態度，她說：「我都話open任何嘅工作機會。」不過今次TVB並未有派員前往採訪。
42歲李佳芯離巢後接拍首部新劇題材、拍檔曝光 粉絲猜測演霸氣角色！
42歲視后李佳芯（Ali）在結束與TVB長達12年的合約後，將於今年底赴馬來西亞拍攝全新黑幫題材電視劇《義和》。這部劇不僅是Ali首次離開TVB後的作品，更是她與黎諾懿繼《BB來了》後的再次合作，當年該劇讓她一舉奪得「視后」稱號，深受觀眾喜愛。「Astro 2025年節目強勢來襲」活動中，宣布了這一消息，並透露新劇將集合馬來西亞、新加坡及香港三地的演員，令人期待。
黎諾懿期待與Ali再次合作
黎諾懿在最近的訪問中提到，他對於再次與Ali合作感到興奮。他表示，主要原因是因為喜歡馬來西亞，以及希望再次與舊拍檔李佳芯合作。黎諾懿表示：「這是馬來西亞的電視劇，所以由馬來西亞的主辦方安排。」
李佳芯為轉戰大馬鋪路 粉絲猜測新劇演霸氣角色！
李佳芯近幾年在TVB期間鮮有亮相，選擇轉戰馬來西亞發展，早前頻頻赴當地登台演出，並於2023年與黎諾懿合作拍攝大馬旅遊節目《隨懿深度行》，似早有部署到大馬接job鋪路。有粉絲猜測，她在新劇中或將首度挑戰飾演霸氣十足的黑幫大家姐，這在TVB屬未曾嘗試的角色類型，令粉絲們充滿期待！
另有網友表示，李佳芯的離開堪稱一個正面示範，並提及曾志偉說過：「年紀大嘅就要走。」鑑於李佳芯已步入「中女」年齡段，她的離開顯得合情合理。
李佳芯「告別作」挑戰演17歲少女播映無期
去年5月，李佳芯夥拍視帝級人馬譚俊彥合拍TVB喜劇《麻雀樂團》，如今播映無期。從當時演員們post出的合照及訪問片段中可以看出Ali已為角色換上了新造型！一頭及肩短髮清純可人，初戀感滿滿！而Ali亦透露此造型是源於自己將在劇中飾演自己的17歲。希望這頭短髮能令觀眾有新鮮感。不少觀眾和粉絲也在第一時間support女神，指其造型勁girlfriendable，叫人好想戀愛！