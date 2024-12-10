盤點李佳芯7大經典TVB角色！曾被封為「御用邪花」憑1角色成功轉型
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近年屢傳被TVB雪藏的Ali李佳芯，遲遲都未有續約消息，日前更低調更新了IG工作聯絡方式，疑似代表與TVB合約正式約滿。Ali加入TVB12年一直有多個叫觀眾印象深刻的角色，以下就為大家盤點7大經典角色！
盤點李佳芯7大經典TVB角色目錄
盤點李佳芯Ali7大經典TVB角色：
《巨輪II》（2016年）：「邪花」形象深入民心
Ali在入行頭幾年一直被封為「御用邪花」，經常在劇集中飾演小三或情婦的角色。其中在《巨輪II》中飾演高天鷲（吳岱融飾）兒子的女友就最叫觀眾印象深刻。《巨輪II》中吳岱融大鬧李佳芯係「臭雞」，更一度成為網絡金句。
《律政強人》（2016年）：首個正面討好女一角色
Ali在入行初期一直飾演「邪花」的角色，在2016年終於有機會擺脫「邪花」形象，在《律政強人》中飾演卓宜中（Hazel），是首個性格正面討好的女一角色，戲路180度大變，令網民都對Ali的表現刮眼相看。
《與諜同謀》（2017年）：「花旦荒」令Ali開始正式上位
當年Ali 續約前一年楊茜堯離巢，TVB將《與諜同謀》角色換由李佳芯頂上得到好評；其後2017年尾花旦鍾嘉欣婚後決定與無綫電視結束合約，「花旦荒」令李佳芯得到不少演出機會，拍劇也甚有觀眾緣。
《踩過界》（2017年）：美女法官一角深得觀眾心
Ali在《踩過界》中飾演美女法官「Never Wong」，在其專業上緊守公正原則，堅信法律面前更應人人平等；而佢為了捍衛呢份信念，不畏強權、堅持到底，甚至不惜放下身段，為弱小群體爭取應有權利。角色設定非常討好，劇中亦有不少性感場面，令「Never Wong」一角深得觀眾歡心。
《BB來了》（2018年）：憑角色勇奪視后
Ali在2018年再挑戰新角色，在《BB來了》中飾演新手媽媽「唐恬兒」，演活了新手媽媽的處境。當年更成功憑《BB來了》成功拿下視后，Ali加入TVB只用了6年就「上大位」，幾乎追上陳慧珊拍劇5年獲視后的紀錄。
《白色強人》（2019年）：演醫生人氣急升
Ali在2019年的《白色強人》中飾演年輕又聰明的外科醫生「程洛雯」，角色不卑不亢，令Ali在中港兩地的人氣一度急升。不過可惜最後因為失言被TVB雪藏，無法出演《白色強人2》。
《智能愛人》（2021年）：復工後再憑「阿寶」殺入「視后5強」
2019年開始，李佳芯工作量大減頻頻傳出被封殺，一年後Ali復工拍攝度身訂做的《智能愛人》，飾演一名服務性功能的智能機械人。新穎的題材，加上Ali的精湛演技，令Ali雖然被封殺，但依然憑「阿寶」角色一角殺入21年「視后5強」。
圖片來源：TVB