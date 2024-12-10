盤點李佳芯7大經典TVB角色！曾被封為「御用邪花」憑1角色成功轉型

近年屢傳被TVB雪藏的Ali李佳芯，遲遲都未有續約消息，日前更低調更新了IG工作聯絡方式，疑似代表與TVB合約正式約滿。Ali加入TVB12年一直有多個叫觀眾印象深刻的角色，以下就為大家盤點7大經典角色！