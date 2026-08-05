73歲男星狂踩星爺遭怒轟 急急出片道歉求饒 驚揭30年師徒恩怨內幕！
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73歲資深影星李修賢日前在直播中對昔日徒弟周星馳作出人身攻擊，嘲笑對方膝下無子兼行事閃縮，隨即引發大批網民湧入其社交平台進行猛烈抨擊。面對群情洶湧的網絡抵制，李修賢於昨日緊急發布影片公開認錯並懇求大眾放過其家人。這場因新戲《功夫女足》熱度而意外引爆的口水戰背後隱藏着長達30年未解恩怨。
73歲李修賢直播狂轟徒弟無後兼炫耀億元身家
李修賢日前在網絡直播期間突然將矛頭指向前拍檔周星馳，他語帶不屑地直指對方即使賺再多錢也毫無意義。他不僅在鏡頭前冷嘲熱諷指星爺出門戴口罩是行徑鬼祟，更斷言對方「沒兒沒女沒家庭」，並順勢在直播中大曬自己出海遊玩及駕駛私人飛機等富貴退休生活。這番言論迅速發酵，大批粉絲怒斥他刻意借機博取流量，更有人直接拍片反駁指星爺深受大眾歡迎根本無需懼怕出門。
網絡討伐連累家人昔日恩師昨日終拍片哽咽認錯
隨着謾罵聲浪不斷擴大並波及無辜家屬，李修賢於昨日親自錄製並上載了一段回應影片。他在畫面中收起先前的風騷態度，承認自己成為了全網被罵冠軍，並鄭重澄清過往從未在片酬上壓榨或出賣過星爺。他在片中一度情緒激動並哽咽懇求網民高抬貴手，強調一切過失全由自己一人承擔，呼籲大眾「不要去網暴我的家人和粉絲」。
周星馳憑霹靂先鋒奪獎卻因廉價合約埋下決裂伏線
兩人交惡源於上世紀九十年代初期，當年星爺獲對方賞識參演電影《霹靂先鋒》並順利奪得金馬獎最佳男配角殊榮。有傳星爺爆紅後仍被迫履行早年簽訂下低價長約，即使後來主演多部喜劇狂收數千萬票房，依然未能獲得合理回報，加上雙方在喜劇風格與寫實警匪片路線上存在嚴重分歧，最終促成師徒分道揚鑣。儘管決裂傳聞甚囂塵上，星爺在2002年憑藉《少林足球》勇奪香港電影金像獎影帝時，依然在頒獎台上公開向這位昔日恩師致謝。
網民拒收道歉影片直指欠缺向周星馳說一句對不起
雖然這段認錯影片火速在各大平台廣泛流傳，但普羅大眾對此似乎並不買帳。大量網民在評論區留言狂轟，指出他雖然向公眾低頭認錯，卻自始至終未曾親口向事件核心人物周星馳說出一句「對不起」，質疑此舉純粹是「被罵怕了」才無奈妥協。不少留言直指這場道歉毫無誠意可言，而帶領《功夫女足》創下突破2,000,000,000人民幣票房佳績的周星馳至今仍對事件保持沉默。
資料或影片來源：原文刊於新假期