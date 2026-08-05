73歲男星狂踩星爺遭怒轟　急急出片道歉求饒 驚揭30年師徒恩怨內幕！

73歲資深影星李修賢日前在直播中對昔日徒弟周星馳作出人身攻擊，嘲笑對方膝下無子兼行事閃縮，隨即引發大批網民湧入其社交平台進行猛烈抨擊。面對群情洶湧的網絡抵制，李修賢於昨日緊急發布影片公開認錯並懇求大眾放過其家人。這場因新戲《功夫女足》熱度而意外引爆的口水戰背後隱藏着長達30年未解恩怨。