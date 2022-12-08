李元玲減肥餐單大公開 堅持「呢樣嘢」5年！大秀魔鬼身段

「大馬鋼琴女神」李元玲（Cathryn）除了鋼琴和芭蕾舞聊的之外，一身魔鬼身形亦為她在社交平台吸引了過百萬的粉絲。曾經公開表示「穿M碼等如肥胖」的她，一直對自己很高要求，近日公開了堅持五年的減肥秘方，一解粉絲們的好奇之心。