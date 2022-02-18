大馬女神李元玲馬甲配吊襪帶 即場表演換衫娛賓

現年32歲的馬來西亞鋼琴家李元玲（Cathryn）近年經常在社交網大晒Fit爆泳衣和健身照，以天使面孔加上魔鬼身材，在IG吸引了多達近220萬追隨者。這日李元玲再搞搞新意思，拍了一條換衫娛賓短片，著衫動作都誘惑過人。