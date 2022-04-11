「大馬女神」李元玲爆男友偷吃閨蜜 背叛行為逐樣數 唔只私約咁簡單
前度聲稱單身 同時偷食多人
李元玲（Cathryn）除咗琴技了得，由於經常做運動，弗爆身材亦係佢嘅標記。而今日佢喺Instagram上載咗三張同前男友嘅合照，點解係「前」男友，事關李元玲呢個帖嘅第一句就係「渣男Alert !」（渣男警告），根據佢所講呢位男友曾經唔止出軌，對象仲係李元玲嘅朋友。李元玲仲警告所有女性唔好再上當，指前男友聲稱自己單身，而家仲同好多女性有曖昧。
李元玲前男友同閨密因唱K而「結緣」
除咗喺Instagram出帖「警世」，李元玲前一晚已經喺限時動態訴心聲，話被男友呃感情之餘，仲被閨密背叛，又話要自己一個人面對真係好可怕，今次上咗好寶貴嘅一課。到咗今日佢再「加碼 」，貼出背叛佢嗰位閨密嘅合照，並留言：「帶我男友出來唱K，介紹我朋友們給他認識，她就背著我私底下跟他約會，真的不敢再相信閨蜜。」睇嚟佢真係傷得好重。
李元玲憶述相戀過程到被背叛 呻唔敢再信男人
李元玲去到4月10日黃昏以長文講番同前度當初由相識到熱戀，再到情變嘅過程。
佢話起初覺得呢個男人係無害又正直嘅暖男，所以一齊。拍拖嗰陣，考慮到對方嘅經濟同面子，所以都唔敢去高級餐廳消費，只係敢食經濟餐。又謂為咗俾對方安全感同信任，李元玲從來唔會同異性有任何灰色地帶嘅關係，有個咁好嘅女友都未滿足。李元玲指控前度自從認識咗佢嘅朋友，就偷約會佢嘅女性朋友，甚至連男性朋友睇中嘅心儀對象都唔放過。咁都未算最 「渣」嘅行為，前度仲「渣」到同Cathryn嘅朋友講，係被Cathryn單方面纏住佢唔放。
食飯唔埋單 李元玲仲有大把證據在手
雖然李元玲有大把證據證明男友偷食，不過因為愛得太深驚失去，每次都選擇忍受，結果到最後無限量嘅付出，只係換嚟絕情，背叛，欺騙，劈腿，謊言以及推卸責任。經歷呢次情傷，Cathryn透露用咗好長時間沉浸喺極大痛苦中，又話唔敢再相信男人，希望自己能夠放下過去，從新開始，仲話有好男人等緊佢，有唔少網民留言為佢打氣加油。
李元玲身材弗爆 自爆曾被要求「潛規則」
現年32歲嘅李元玲係鋼琴王子李雲迪愛徒，近年經常喺社交網大晒弗爆泳衣同健身相，身高168CM嘅佢曾經公開三圍數字「32C、23、36」，一度被杜汶澤封為「馬來西亞籮柚王」，以天使面孔加上魔鬼身材，喺Instagram臣服咗逾223萬追隨者。另外，Cathryn言論作風都好大膽，舊年曾經點名大爆自己曾被導演監製要求飲酒陪睡，嚟換取角色的潛規則。