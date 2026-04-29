阿Mo李啟言喪父後首發聲 發長文回應籌款傳聞 強調2大重點！

自2022年MIRROR紅館演唱會嚴重意外後，舞蹈員李啟言（阿Mo）的康復進度一直備受外界關注。然而在阿Mo病情漸露曙光之際，一直為愛兒奔波勞碌的父親李盛林牧師卻於4月25日猝然離世，震驚全城。正當大眾沉浸在哀悼氛圍中，仍在喪親悲慟中的阿Mo昨晚突然罕有地在社交平台首度發文！