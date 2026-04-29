阿Mo李啟言喪父後首發聲 發長文回應籌款傳聞 強調2大重點！
廣告
自2022年MIRROR紅館演唱會嚴重意外後，舞蹈員李啟言（阿Mo）的康復進度一直備受外界關注。然而在阿Mo病情漸露曙光之際，一直為愛兒奔波勞碌的父親李盛林牧師卻於4月25日猝然離世，震驚全城。正當大眾沉浸在哀悼氛圍中，仍在喪親悲慟中的阿Mo昨晚突然罕有地在社交平台首度發文！
李盛林牧師猝逝遺憾未能見證愛兒康復
回顧過去2年多的艱辛歲月，李盛林牧師絕對是支撐著整個家庭的最強後盾。他風雨不改地每週撰寫代禱信，向外界交代兒子的最新情況。令人惋惜的是，李牧師在上個月罕有透露自己可能患上慢性心血管疾病，更剖白內心深處擔憂無法繼續陪伴兒子走下去的恐懼。最令人唏噓的是，阿Mo近期的康復進度正迎來重大突破，已經能夠靠左手熟練操控電動輪椅進退自如。正當父子倆準備迎接更多奇蹟時，慈父卻不幸倒下，從此天人永隔，這份深厚的情感聯繫與殘酷現實的對比，實在令人深思。
阿Mo強忍悲痛親自發文揭開募捐真相
面對突如其來的家庭巨變，阿Mo展現出無比的堅強。他在父親離世後，默默將個人社交平台的頭像更換成兒時與父親的溫馨合照以作悼念。直到昨晚，阿Mo終於打破沉默，透過限時動態發出聲明。他首先表示：「呢幾日見到網上有一啲page有出post同埋文章，去報道關於我屋企嘅事，感謝關心。」隨後他話鋒一轉，鄭重澄清網上的不實傳聞：「但係我哋一家人並沒有借住近日嘅呢件事，去透過任何機構募捐，所以請各位有心人，如果看到類似的文章夾雜着一些機構的募捐資料，請看清受款人。」最後他再次強調：「在此多謝各位的關心。」
網民群起聲討無良騙徒力撐李啟言一家
這次阿Mo在喪親期間仍需親自發文闢謠的無奈現狀，迅速在各大討論區引起極大迴響。大批網民對有不法之徒利用別人喪父之痛來騙財感到極度憤怒，紛紛留言痛斥這種無良行為。有網民氣憤地表示：「竟然有人利用牧師過身嚟呃錢真係好過分」、「阿Mo已經好慘仲要出嚟澄清呢啲事」。同時，許多粉絲亦送上窩心的安慰與支持，留言鼓勵：「希望阿Mo同屋企人節哀順變」、「大家一定要睇清楚唔好俾騙徒得逞」、「我們會繼續為你祈禱打氣」，共同呼籲大眾提高警覺以免受騙。
圖片來源：[email protected]、Facebook@牧職神學院、Facebook截圖資料或影片來源：原文刊於新假期