阿Mo李啟言傷後3年首度露面 驚現正面照鎖骨留疤 So Ching一句話惹網民淚崩
阿Mo IG突發正面照 鎖骨驚現插喉疤痕
今日凌晨，阿Mo在個人社交平台突然更新，上載了多張包括天空、貓咪圖畫及個人近照，並以「It’s me！」為題，寫道：「琴日某眼鏡舖太子女講嘅嘢好鼓勵到我，所以分享少少最近有令我心情好的小點滴，順便睇吓接唔接收到大家嘅能量。」
相中他長髮及肩，坐在輪椅上，雖然使用了濾鏡，但精神看似不俗，更對著鏡頭微笑。然而，最讓網民心痛的，是他鎖骨附近清晰可見一個洞狀傷口，相信是早前接受氣管造口手術所留下的永久疤痕，記錄了他與死神搏鬥的痕跡，畫面極具衝擊力。
女友So Ching心痛發聲：如果我有佢一半堅強
在阿Mo發文後，一直守護在旁的女友So Ching（蘇芷晴）亦在個人IG的限時動態中，轉發了男友帖文。她沒有長篇大論，只是在照片旁沉重地寫下一句：「如果我有佢一半堅強」。
這短短9個字，卻蘊含了無盡的愛與心痛，既敬佩男友展現的無比意志，也流露出陪伴他走過死蔭幽谷的巨大壓力與辛酸，字字戳心，讓不少網民表示看到後瞬間鼻酸。So Ching同時也分享了一張天空的照片，與阿Mo的帖文互相呼應，盡顯二人同步同心的默契。
回帶2022年紅館墮屏慘劇 至今近3年
時間回到2022年7月28日，男團MIRROR於紅館舉行演唱會期間，台中央一塊重達600公斤的巨型屏幕突然從高處墮下，直接擊中正在熱舞的舞蹈員李啟言（阿Mo），導致他頸椎嚴重受創，四肢一度癱瘓，命懸一線。意外後，阿Mo展開了漫長而艱苦的治療與復康之路，其父親一直透過代禱信向外界更新兒子病況。早前有消息指，阿Mo已轉往外國接受更先進的治療方案，而他與家人早前就工傷索償的官司亦已獲判勝訴，為這場悲劇討回了部分公道。這次是他自意外後，首次親自「現身」幕前，意義重大。
網民湧入洗版打氣：你係真正生命鬥士
阿Mo的正面照一出，立即在網上瘋傳，大批網民及粉絲瞬間湧入其IG留言區洗版打氣，場面感人。「見到你張相，真係好感動！阿Mo加油！你係一個真正嘅生命鬥士！」、「So Ching都好堅強，你哋兩個都要撐住！香港人撐你！」、「個傷口睇到好心痛…但見到你嘅笑容就放心了，繼續努力！」、「喊咗出嚟，等咗你好耐，終於見到你更新！一定要好返！」