阿Mo李啟言傷後3年首度露面 驚現正面照鎖骨留疤 So Ching一句話惹網民淚崩

MIRROR演唱會墮屏意外發生近3年，舞者李啟言（阿Mo）的狀況一直備受關注。今日（24日）凌晨，阿Mo竟無預警在個人IG上載了傷後首張正面照，雖然面帶微笑，但鎖骨附近的插喉疤痕卻清晰可見。女友So Ching（蘇芷晴）亦有發聲，讓網民淚崩。